另類奧運｜所有運動員都在乒乓波枱上比試｜富安隼久攝影集

一張乒乓球桌能衍生出什麼樣的用途？攝影師富安隼久（Hayahisa Tomiyasu）的攝影集《TTP》，靠著日復一日透過宿舍窗戶拍攝一張平凡老乒乓球桌的日常，向觀者訴說了一個由一連串的「巧合」所串起的故事。⠀

文：moom bookshop ｜ 圖：《TTP》

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2011 年8月的某個早晨，於德國萊比錫求學的富安隼久，接連幾天在宿舍附近散步時，都恰巧遇見同一隻狐狸，穿越草地、運動場，甚至短暫停留在富安隼久宿舍窗外剛好可以看見的一張戶外乒乓球桌面上。每天開始在宿舍的窗邊等待，卻再也未見到那隻狐狸的富安隼久，開始將目光與好奇心轉移到了那張不起眼的老乒乓球桌上。

在《TTP》系列中，每頁的照片都如出一徹：同樣從宿舍八樓窗口看出去的角度、場景一樣是空地上一張老舊的乒乓球桌、周圍生鏽的藍色鐵欄杆，以及背景濃密的樹叢。每一頁都有一組不同的人使用著這個空間：年輕女性倚著乒乓球桌做瑜伽、家族在桌邊搭帳篷聚餐、一群幼稚園孩童將球桌當成遊樂器材爬上爬下；也有人單純坐在桌上放空，唯獨沒有人真正把這張桌子拿來打乒乓球。富安隼久在這系列相片中打亂了時序，每張照片如出一徹卻又不盡相同。在攝影師刻意限制的畫面裡，觀者只能透過細微的光線與自然現象來感受空間變化。

居住於德國的日籍攝影師富安隼久，1982 年出生於日本神奈川縣，在東京理工大學學習攝影，後來移民德國萊比錫，並於藝術家 Peter Piller 門下學習。近期往返德國萊比錫和瑞士蘇黎世之間工作，擔任教授。他的第一本攝影書《TTP》書由英國出版社 MACK 出版，獲得威爾遜攝影中心，Kraszna-Krausz 基金會以及 Optimal 媒體的贊助支持，並於 Photo London 展出。

【自moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場。圖片來源】

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