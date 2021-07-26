東京奧運︱日本藝術家宣揚奧運及日本文化　各國國旗化身動漫武士

東京奧運正在如火如荼舉行中，200多國健兒較勁吸引全球目光。一群日本藝術家希望通過將參加奧運的各個國家國旗重新想像為武士角色，這些化成日本武士的各國旗幟，包括印度、南非、英國、斯里蘭卡、薩爾瓦多和土耳其，創作者希望以此來吸引更多人擁抱奧運精神和日本文化。

以日本國旗為靈感的武士。圖片來源：Twitter：Laurie@TheEggman64

墨西哥武士融入國旗元素。圖片來源：worldflag samurai@Facebook

創作者之一山本釜屋（Kamaya Yamamoto）表示，他們首先研究一個國家國旗的含義、歷史、顏色和設計，然後研究他們的文化。例如，因為墨西哥國旗上有一隻鷹棲息在仙人掌上吃蛇，山本釜屋將這些元素融合在一起，創造了一個帶有蛇徽章和鷹伴侶的武士，創作團隊還像設計電子遊戲角色，為每個角色創作關於他們的個性、優勢和劣勢的簡短描述。

代表巴拉圭、哥倫比亞和哥斯達黎加的武士造型都使用他們國旗顏色。圖片來源：worldflag samurai@Facebook

「武士是日本獨有的，我們希望每個人都能了解日本的傳統文化。」山本釜屋表示在角色設計方面，他們會蒐集民意，有時在 Twitter 上舉行民意調查，請讀者投票選出一個國家最具標誌性的符號或物體。以巴拉圭為例，很多讀者選了著名的伊瓜蘇瀑布為標誌景點。然而創作過程中，團隊也嘗過因建基於日本人的「刻板印象」設計而惹來負評，例如當他們第一次畫西班牙時，這個角色被想像成一個鬥牛士，怎料鬥牛在西班牙是有爭議的，在接受網上批評後團隊改變有關設計。

設計草圖指出每個字符都包含與國家相關的符號和顏色，圖為愛爾蘭三葉草。圖片來源：worldflag samurai@Facebook

至今他們已把 84 個參加奧運的國家國旗製成了武士，他們表示大家是閒餘創作，並未收取分文。據報一些駐日本大使館，例如洪都拉斯和委內瑞拉已分別與他們聯繫，想展示他們創作的武士的照片。

其他國旗武士——

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更多圖片可參考 https://www.facebook.com/worldflagsamurai。

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