中環街市｜廢墟保育今昔對照　一樣角度　不同時空｜空城記

多年前我哋出過的中環街市相集，用上「終 · 還街市」一字做標題，寓意終有一日，呢座荒廢街市終會還給市民。

撰文、拍攝：空城記 Empty City ｜ 原題：中環街市，終 · 還街市



從 2017 年開工活化，等咗幾年呢日終於都來臨，雖然還給市民後的街市，唔係最初街市的樣貌，亦都失去原有用途，不過作為有幸見證佢變化的筆者，就好想去為呢個地方作圓滿的紀錄，以活化完成開放的畫面去終結呢度的廢墟定性。

呢輯相會係筆者對中環街市的終結對比相，今日遊走呢度，恕本人未有體會活化後的店舖同氣氛，反而一路行一路搵返當年拍攝的相片，沿途去辨識每一角落的變化，最後製作出呢 25 張不同角度的比照，大家準備好回到過去的時空嗎？

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（本文及相片經「空城記 Empty City」Facebook page授權轉載。本文不代表藝文格物立場）

鶴咀炮台｜港島東南端英軍海防炮台 繼主教山後又一本地歷史遺蹟

香港地勢三面環海、多島多山，足稱世界知名的遠足、登高勝地。鶴咀半島位處香港島東南端，頗受本地遠足愛好者歡迎。沿下山小徑穿過樹到半島西面海邊，我們可見岩石灘上仍矗立着一座堅實的建築，它就是鶴咀炮台（Former Cape D'Aguilar Battery）。

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