康樂園原來與「黃花崗之役」有關？蕭國健的香港史考證

李福林，字登同，番禺大塘人，1872年生。年少時，曾就讀私塾數年，之後出入綠林，慣手持燈筒（火水燈長圓型的玻璃燈筒），故得綽號「燈筒」，後易為「登同」。性任俠，好打抱不平。清末，廣州附近南海、番禺、順德等縣多盜，擄掠之外多好械鬥。番禺大塘鄉人以李福林能得物不歸私有，且分配公平，故推舉為頭領。

文：蕭國健 ｜ 原題：李福林與大埔康樂園



綠林間有大事時，李福林則召集各縣頭領聚會，共同解決事情，各縣頭領見其號召，皆響應聽命。1905-1906年間，岑春煊督粵，治盜嚴，李福林與各縣綠林頭領多避居南洋。時革命黨人收編各地綠林會黨，協助起事。1907年10月鎮南關之役，李福林於越南海防加入同盟會。1909年，廣州新軍反正，李福林率各鄉綠林響應。1910年，參與孫中山先生於新加坡召開華僑同志大會。

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1911年4月黃花崗之役，李福林亦率番禺各鄉民軍響應。是歲10月，武昌革命軍興，李福林號召所部組織民軍，與南海陸領、三水陸蘭清及順德譚義等會師廣州，稱「福軍」，司令部設廣州市海幢寺。

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1917年護法運動，孫中山於廣州任大元帥，福軍為大元帥府親軍，李福林為廣東都督府警衛軍營長。1924年被李福林選為廣州市長，同年發生廣州商團暴亂。其後，福軍亦曾助攻陳炯明。1925年國民革命軍成立，福軍被編為第五軍，李福林獲委任軍長。1926年北伐時，第五軍主力留守廣州。1927年，李福林聯合張發奎，於廣州反對蔣介石。同年12月，共產黨發動廣州起義，李福林加以鎮壓，事後解職退隱回鄉，務農度日。其在香港及廣州皆有農莊，平時居住香港大埔康樂園。

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1936年，李福林被授予陸軍中將軍銜，抗日戰爭期間任廣東遊擊總司令。1938年，日軍策劃進攻廣東，欲收買廣東將領，並意圖登陸虎門，進攻廣州。李福林將此事報告陳策將軍，二人設謀反間，擊斃數百名登陸日軍及偽軍。日軍攻佔香港後，李福林離港往重慶。1949年移居香港，定居大埔，闢地建康樂園，過寓翁生活。1952年2月11日，李福林病逝，年七十八。

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李福林墓，位康樂園東西兩路交界一小山坡上，墓碑正中上刻「陸軍上將顯考諱福林李公墓」，右旁小字「生於同治壬申年七月十八日已時，卒於民國壬辰年正月十六日卯時」，左旁小字「李厚德堂子孫立石」。

李福林所闢建的康樂園，確切位置今已無考。蓋其地於1980年間已建成康樂園屋苑，為大型西式住宅區，有房屋千餘間。其舊貌，據吳灞陵所撰《新界風光》記載：「康樂園在大埔道十八咪半左右，在路的西邊是花園，東邊是果園。花園農曆年宵賣桃花，設有餐廳。」可見當時的康樂園實為一旅遊勝地，遊人可於該地賞花果，並作休憩。

（獲出版社授權轉載，本文不代表藝文格物立場）

書名｜鑑古尋根：香港歷史與古蹟尋蹤

作者｜蕭國健

出版｜三聯書店（香港），2021.06



作者簡介｜蕭國健，香港珠海學院中國文學及歷史研究所暨中國文學系教授、香港歷史文化研究中心主任，香港康樂及文化事務署博物館專家顧問，歷任各大學術機構名譽研究員、客座教授及專題講師。研究範圍包括地方史、明清史、方志學、族譜學等，出版專著、發表論文數十種。



內容簡介｜知名歷史學者蕭國健多年間親身走訪考察香港各地，查閱大量地方誌乘、家族譜牒、碑銘文獻，將研究所得輯集成書，名為《鑑古尋根：香港歷史與古蹟尋蹤》。全書分為歷史篇、古蹟文物篇、名剎篇、湮沒古村落篇及人物篇，資料詳實，語言凝練，對讀者認識區內歷史古蹟大有助益。書中配有實地拍攝圖片數十、碑銘原文多處，亦可供相關領域研究者參考。



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