移民潮｜二手英文書店告別香港　帶不走什麼｜清明堂結業

清明堂主要賣二手書，也有點友好出版社寄售的攝影、畫冊，以及文學雜誌。Albert似乎是企鵝的擁躉，賣不少舊版企鵝書。店面十分闊落，一角有地蓆可讓人攤坐看書。中間有整理新入手書的工作桌，對面是一張看著也舒適的大梳化。有一架算是old and rare古舊珍罕書，在收銀桌旁，「選址」十分精明，店主畢竟律師出身的啊。

文、圖：許迪鏘 ｜ 原題：愛是永不說對不起



整家書店在warm daylight暖燈光中，優雅而親切。冷氣涼而不凍，應該在二十三四度，店在廿七樓，自然也沒有車馬喧了，真是任何讀書人理想的書店，甚至家居。

去清明堂，總可以買到有趣的書。最有趣的是一部Steal This Book《偷這部書》，作者原來是個「無惡不作」的街頭戰士，這其實是一部街頭抗爭指南，所有在街頭抗爭和生存的伎倆都有講。但有點騙人而大大令我失望的是，竟然沒有講怎樣偷書，他有教人怎樣在超市高買，但「偷書」的方法竟然是教人落本錢印些像樣的信紙，寫信給各大出版社說自己是家書評雜誌，出版社如有新書，請寄奉以資評論。據說，出版社大都會把樣書寄過去的。倒有教人在街頭偷報紙，但說如果是同道中人的報刊，就不要偷了。真是盜亦有道。

【人權律師新蒲崗開二手英文書店 敵不過什麼（「關於清明堂」之一）】

Albert宣布結業之前剛去過，買了部1962年版的珍奧斯汀小說，古雅的裝訂，很是可愛，書，應該就是這個樣子。又有一部講鋼琴家Glenn Gould對鋼琴的終極追尋，也很有趣。

Albert最喜歡的一句話是「我好L鍾意香港」，在告別啟事中他總是說sorry，他應該知道Love Story中那句名言：愛是永不說對不起Love is never to say you’re sorry。

（「關於清明堂」之二，全文完。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜許迪鏘，香港浸會學院中文系畢業，從事編輯工作，公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。

