移民潮｜二手英文書店告別香港　帶不走什麼｜清明堂結業

清明堂主要賣二手書,也有點友好出版社寄售的攝影、畫冊,以及文學雜誌。Albert似乎是企鵝的擁躉,賣不少舊版企鵝書。店面十分闊落,一角有地蓆可讓人攤坐看書。中間有整理新入手書的工作桌,對面是一張看著也舒適的大梳化。有一架算是old and rare古舊珍罕書,在收銀桌旁,「選址」十分精明,店主畢竟律師出身的啊。

文、圖:許迪鏘 | 原題:愛是永不說對不起



整家書店在warm daylight暖燈光中,優雅而親切。冷氣涼而不凍,應該在二十三四度,店在廿七樓,自然也沒有車馬喧了,真是任何讀書人理想的書店,甚至家居。

去清明堂,總可以買到有趣的書。最有趣的是一部Steal This Book《偷這部書》,作者原來是個「無惡不作」的街頭戰士,這其實是一部街頭抗爭指南,所有在街頭抗爭和生存的伎倆都有講。但有點騙人而大大令我失望的是,竟然沒有講怎樣偷書,他有教人怎樣在超市高買,但「偷書」的方法竟然是教人落本錢印些像樣的信紙,寫信給各大出版社說自己是家書評雜誌,出版社如有新書,請寄奉以資評論。據說,出版社大都會把樣書寄過去的。倒有教人在街頭偷報紙,但說如果是同道中人的報刊,就不要偷了。真是盜亦有道。

「關於清明堂」之一

Albert宣布結業之前剛去過,買了部1962年版的珍奧斯汀小說,古雅的裝訂,很是可愛,書,應該就是這個樣子。又有一部講鋼琴家Glenn Gould對鋼琴的終極追尋,也很有趣。

Albert最喜歡的一句話是「我好L鍾意香港」,在告別啟事中他總是說sorry,他應該知道Love Story中那句名言:愛是永不說對不起Love is never to say you’re sorry。

作者簡介|許迪鏘,香港浸會學院中文系畢業,從事編輯工作,公餘與友人合辦《大拇指》雜誌和素葉出版社。散文結集有《南村集》、《形勢比人強》等。現已退休。