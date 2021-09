日本藝術家野又穫空想建築畫展登陸中環　異世界下未來都市文明

戰後成長一代日本人,面對經濟起飛,科技日新月異的發展,其藝術創作往往充滿對未來科技幻想。最近在中環白立方展出日本藝術家野又穫(Minoru Nomata) 「未竟之境」(UNBUILT)作品,多幅恍如重現《阿基拉》、《銀翼殺手》等影視作品世界觀、以建築美學為題材的超現實主義繪畫及紙本作品,呈現藝術家多年來對人類未來都市文明的想像。



野又穫(Minoru Nomata)出生於1955年,成長於日本城市與經濟快速發展時期的東京目黑工業區。在過去的四十年裏,藝術家為不斷擴張的大都市感到著迷,且從中發展出一套關於現象的建築物、構築物與龐然大物的創作語彙,以讚美歷代結構設計中的機械美學以及獨創性。

Minoru Nomata Light Structures-3 2007 Acrylic on canvas 23 15/16 x 31 3/4 in. (60.8 x 80.7 cm) © the artist. Courtesy White Cube