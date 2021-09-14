日本藝術家野又穫空想建築畫展登陸中環　異世界下未來都市文明

戰後成長一代日本人，面對經濟起飛，科技日新月異的發展，其藝術創作往往充滿對未來科技幻想。最近在中環白立方展出日本藝術家野又穫（Minoru Nomata） 「未竟之境」（UNBUILT）作品，多幅恍如重現《阿基拉》、《銀翼殺手》等影視作品世界觀、以建築美學為題材的超現實主義繪畫及紙本作品，呈現藝術家多年來對人類未來都市文明的想像。



野又穫（Minoru Nomata）出生於1955年，成長於日本城市與經濟快速發展時期的東京目黑工業區。在過去的四十年裏，藝術家為不斷擴張的大都市感到著迷，且從中發展出一套關於現象的建築物、構築物與龐然大物的創作語彙，以讚美歷代結構設計中的機械美學以及獨創性。

Minoru Nomata Light Structures-3 2007 Acrylic on canvas 23 15/16 x 31 3/4 in. (60.8 x 80.7 cm) © the artist. Courtesy White Cube

是次展覽展出的作品包括完成於1987年至2020年的多個系列，突顯了藝術家對想像中的建築以及沒有人類存在的周遭環境和景觀的持續關注。野又穫於八十年代初開始其創作，其主題靈感深受七十年代末開始流行全球的未來科幻影視作品所影響，結合他早年對古希臘古羅馬建築風格的研究，先以拼貼草圖形式構思作品，再用塑膠彩顏料畫下他腦海中幻想的建築。

這些畫作描繪了來自不定時期的形式與結構，脫胎於野又穫雜糅的建築語言——工業的、虛構的、古早的與未來主義的融合，並通過藝術家的反覆調整逐漸演變而成。通常是從對於現成圖像的速寫開始，藝術家在之後的幾個月、幾年甚至幾十年的時間裡對其進行改造。野又穫反思一元化社會、技術追求與人類活動總和的狀況，創造出一個充滿懸念與未知的奇異世界。

因疫情影響，上年六月英國白立方藝廊（White Cube）曾為野又穫辦線上個展，這次是自上年線上展後，首次舉行的實體展覽，讓公眾可以現場一睹野又穫細緻的筆觸。

日本藝術家野又穫（White Cube）

【藝術家簡介】

野又穫1955年生於東京，現亦生活並工作於此。他在東京藝術大學學習設計，1979年畢業後任職於東京的一家廣告公司。五年後，野又穫離職並開始專注於他的繪畫實踐，並於1986年在Sagacho Exhibit Space舉辦了他的首展“STILL – Quiet Garden”，這是一個由小池一子在東京經營的替代性空間。他曾於東京目黑區美術館（1993年）、東京歌劇城藝術館（2004年）、日本群馬縣立近代美術館（2010年）以及近期於東京Sagacho Archives（2012/2018年）舉行個展。他目前是東京女子美術大學的教授。



【展覽地圖】

【展覽詳情】

名稱：未竟之境（UNBUILT）

日期：即日起至11月13日

地址：中環干諾道中50號地下White Cube

時間：逢周二至六（10am - 6pm）、周日（12pm - 6pm）

費用：免費



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