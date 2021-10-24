今敏：造夢大師｜向改變動畫電影世界的前瞻者致敬｜安樂

今敏——日本近代最具影響力之一的漫畫家和動畫電影製作人，於2010 年突然去世，享年 46 歲。他雖然離開了，且遺下未完成的《造夢機械》，儘管如此，他的作品深深影響著日本動畫界以至近代文化。在他去世十年後，他的家人與其合作者終於透露他遺下的工作，並策劃本片，回顧其短暫卻充滿魅力的一生。法國導演Pascal-Alex Vincent橫跨日本、法國和荷里活，由深受他影響以及認識他的人重溫今敏一生的藝術遺產。

文：安樂



《今敏: 造夢大師》 說明了一個創作者的孤獨軌跡，一生致力於漫畫和動畫電影創作。導演親身與那些認識今敏的人以及與他一起工作的人訪談，從東京到洛杉磯，巴黎到倫敦。

Film Festival: 'Paprika' Potrait Session VENICE, ITALY - SEPTEMBER 03: Director/novelist Kon Satoshi poses a picture as he promotes the film 'Paprika' during the fifth day of the 63rd Venice Film Festival on September 3, 2006 in Venice, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)

今敏單憑其遺下的四部作品（《藍色恐懼》、《千年女優》、《東京契爺》、《盜夢探偵》及一部動畫劇集《妄想代理人》）足見今敏對時代的觸角，充滿人文精神，而在動畫創作方面，主題、畫工、分鏡，配合鬼斧神工剪的剪接，絕對是各方面在動畫界的前瞻者。這部紀錄片會讓觀眾了解醉心動畫的今敏由日本進軍國際的成名之路及他的悲慘命運，同時從今敏動畫中深入了解千禧世代。由他的同事和朋友作證：押井守（《攻殼機動隊》）、細田守（《穿越時空的少女》）、還有聯合創辦Madhouse 工作室傳奇拍伙伴丸山正雄。至於外國電影人達倫阿羅諾夫斯基（《迷上癮》、《黑天鵝》），會媚媚道出今敏在國際上動畫界的影響力。

今敏，夢幻且具遠見的人！ Pascal-Alex Vincent

今敏電影的剪接藝術是同類型的作品完全無法匹敵。他醉心夢幻與現實交織的世界將日本動畫在過去20年由吉卜力壟斷的市場重新洗牌，將其獨一無二的魔法——靈巧、創新，最重要的是把黑色幽默帶入動畫世界。一直以來鮮有動畫導演獲得入選威尼斯電影節競賽作品的殊榮，而今敏2006年憑《盜夢探偵》入主競賽單元，是為當今最具影響力的日本動畫大師之一。今敏不僅是影像的魔術師，他的作品更充滿具前瞻性的預言，見證新時代來臨。而根據導演Pascal-Alex Vincent表示，認為今敏特別在空間，時間及女性主題上發揮得淋漓盡致。

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空間

由《藍色恐懼》到《盜夢探偵》，他從未停止探討社會議題，呈現個人被社會蠶食與吞噬的主題。一個社會譴責人疏遠自己，然後失去了自己。今敏以非凡的才華顛覆了既定的動畫概念，並模糊電影、電視、互聯網以及現實的界線。他所有作品喚起現實和虛構之間的空隙，現實與想像，清醒世界與幻想之間的日常，乏味的生活和令人興奮的虛擬世界。

時間

同時，今敏擅於掌控時間線的大師。雖然一直有很多沉迷這個主題的電影創作人，但由他第二部作品《千年女優》可見，他非常擅長處理這種題材，以充滿幻想力的攝製團隊隨著女主角游走在昨天與今天的日本。

女性

當被問到對於女性角色的興趣時，今敏指出女性角色更容易描寫，因為他不知道男性角色如何以同樣方式呈現，並認為：「這可以投射我迷戀上的角色，並擴展我想要形容的部分。」正如細田守從未停止探索家庭的主題，而今敏始終將女性放在他電影的核心地位，《藍色恐懼》的歌手未麻，《千年女優》中傳說中的女演員千代子，《東京契爺》中離家少女美由紀，《盜夢探偵》的紅辣椒，都是今敏作品下令人難以忘卻的難女性角色，足見今敏從未忘卻在這個頻臨崩潰的醜陋世界中，最大受害者就是女性。

關於導演｜Pascal-Alex Vincent是法國巴黎的大學教授及電影工作者，曾拍攝多部短片、紀錄片，包括《Les résultats du bac》 (Final Exams),《Far West》, 《Hollywood malgré lui》 (Hollywood by accident), 《Bébé requin》 (Baby Shark), 《Candy Boy》, and 《En attendant demain》 (While waiting for tomorrow)，亦擔任法國影像教育講師、教師研習講師，與巴黎獨立電影聯盟（CIP）合作從事電影教育。Pascal-Alex Vincent今次創作今敏紀錄片向其致敬，好讓觀眾邂逅這位早逝但叱咤動畫界的夢幻大師。



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《迷上癮》導演戴倫阿羅諾夫斯基眼中的今敏

《迷上癮》導演戴倫阿羅諾夫斯基（67th San Sebastian International Film Festival on September 24, 2019 in San Sebastian, Spain. Photo by Carlos Alvarez/Getty Images)

「我從沒見過日本人創作給大人觀看的動畫故事。對我來說，這是全新的概念。不論描述人物的方式或設定的現場，都是獨一無二的。 對我來說，今敏是一個令人興奮的發現。《藍色恐懼》中有這麼多新的東西，完全未在其他任何類型的電影看！很少有導演可以與我一見如故，我可以討論或交換任何想法。1999 年，我們第一次在日本見面，然後我們通過電郵亦多次交流。對今敏，我有一個很深的感受：他就是一個工作機器。他會在自己的繭中工作，完全是個孤獨的設計師。但我記得當時已經非常羨慕他的自信，堅信自己有能力發展他心目的故事，從而堅持自己的願景。」

「我不會只把他視為動畫電影導演，而是一位完全的電影製作人。」

「在創作《迷上癮》（Requiem for a Dream）時，我問他我可否可使用《藍色恐懼》的其中一個場口，後來，我再次與他在日本見面，當時問他有什麼想法，他覺得很棒，而我非常榮幸與一代動畫大師有的這種聯繫。」

（本文獲授權轉載，不代表藝文格物立場）