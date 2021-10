今敏：造夢大師｜向改變動畫電影世界的前瞻者致敬｜安樂

今敏——日本近代最具影響力之一的漫畫家和動畫電影製作人,於2010 年突然去世,享年 46 歲。他雖然離開了,且遺下未完成的《造夢機械》,儘管如此,他的作品深深影響著日本動畫界以至近代文化。在他去世十年後,他的家人與其合作者終於透露他遺下的工作,並策劃本片,回顧其短暫卻充滿魅力的一生。法國導演Pascal-Alex Vincent橫跨日本、法國和荷里活,由深受他影響以及認識他的人重溫今敏一生的藝術遺產。

文:安樂



《今敏: 造夢大師》 說明了一個創作者的孤獨軌跡,一生致力於漫畫和動畫電影創作。導演親身與那些認識今敏的人以及與他一起工作的人訪談,從東京到洛杉磯,巴黎到倫敦。

Film Festival: 'Paprika' Potrait Session VENICE, ITALY - SEPTEMBER 03: Director/novelist Kon Satoshi poses a picture as he promotes the film 'Paprika' during the fifth day of the 63rd Venice Film Festival on September 3, 2006 in Venice, Italy. (Photo by Franco Origlia/Getty Images)