人妻愉情案｜台灣法庭訴訟文字成愛情動作小說情節引討論

香港讀者讀法庭新聞或會覺得日日新鮮，例如有人以情人節為由而監守自盜，又如有人趁休班空餘屢次非禮異性，手法創意澎湃，層出不窮；想像不到的，那些人都會做出來，大大增長讀者見識——原來可以這樣。

原來可以這樣，又何止香港；台灣近日瘋傳一則法庭新聞，案件發生在2019年，主角是一名健身教練，與已育有孩子的人妻發生一段不一樣的「師生戀」——

原告起訴主張：原告與乙○○於102年1月4日結婚，婚後育有1女。乙○○自108年11月起在宏碁公司內部健身房Acer Fitness Center擔任健身教練，甲○為店長，2人因而相識，詎2人自109年5月起至同年10月間止期間，竟不顧雙方均為已婚身分，多次利用健身課程之空堂時間，在公司健身房、各自住處及甲○車上等地點發生性行為，並以社群軟體Line互傳清涼暴露照片，且以社群軟體Instagram互傳諸多如附表一所示露骨性暗示之訊息，另為免被各自配偶發現，以共同撰寫Google雲端文件方式留言傳情，除互稱「寶貝」、經常傳送「想你」、「愛你」等語外，更有諸多如附表二所示煽情暗示、討論渠等間性行為之文字，已逾越社會一般朋友往來之正常分際。



案件公開一對不尋常情侶的愛情對話，用表格方式置入文件，然後在網路上如實公開，都是一般法律程序，卻在Facebook引來百多條留言——

根本就是黃色小本的。

大開眼界露骨羶腥文

現代金瓶梅～

一直以為律師都在看枯燥的法條！原來也會有這樣的小黃書可看:)

原來吃牛肉麵是暗號

當事人很瞭各總暗示明示......

在引錄文件所述之前，有些語言問題需先處理：

「烤秋琴」一詞之書寫方式為所謂「台語火星文」，其正確台語正字為「剾手銃（發音/ 台羅拼音：khau tshiú-tshìng）」，意為華語之「打手槍/ 自慰」。是說，判決節錄還真的是很奇耙……

那麼，到底這個文件有哪些引人入勝的內容？

提告訴訟的法庭逐字記錄文件，內容比起愛情動作小說有更多愛情動作想像，比喻手法不很高明，卻又令人心神意會。

本文礙於級別限制，不方便在欄內公開文字內容；如有興趣見識一下，不妨先看看Facebook引錄的一小段——

法庭文件名號如下——

裁判字號：臺灣士林地方法院 109 年度訴字第 2114 號民事判決

裁判日期：民國 110 年 11 月 26 日

裁判案由：侵權行為損害賠償

臺灣士林地方法院民事判決

109年度訴字第2114號



事已至此，如想追溯相關法律訴訟細節，可據以上關鍵詞搜查一下，自有你想讀到或不想讀到的細節。

（綜合報道）

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