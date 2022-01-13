Metabolism｜膠囊民宿概念鼻祖　代謝派黑川紀章等名家口述建築史

發跡於日本東京，「代謝派」為戰後第一個非西方國家所誕生的前衛建築主義。

《Project Japan》一書由荷蘭建築師 Rem Koolhaas 和瑞士策展人 Hans Ulrich Obrist 共同彙整關於代謝派的流變史，收錄了多則訪談以及獨家照片，特寫當時流派之始、建築師和都市學者對於未來的想像：一座城市將如何回應大時代的環境變遷，成長、再製和變形。

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在核爆之後，日本陷入百廢待舉的局面。憲法和民主制度由他國起草和引進；在這樣的危難時刻，因願景而聚集的一群建築學徒、藝術家和設計師，並沒有因戰爭而停滯思考，而是進一步展開辯論關於城市的重建和共生之道。

縱使其中的成員存在不同性格，建築師和學徒們擔當了其中尤其重要的角色，和各密切聯繫，完成一個集體合作的城市運動。在十五年後，成員們提出了一個震驚世界的建築概念：不斷新陳代謝、再生重組的建築。那是 1960 年，彼時正在東京舉行世界設計會議。成員們以「代謝」(Metabolism) 為題，提出數個空中或海上的都市計畫案，試圖模擬和假想未來都市如何以有機的方式發展，而因此被稱為代謝派。

日本的新聞媒體、報章電視，無不將成員們塑造為英雄。他們是現代的思辨者和實踐者，整合各種形式的創意、工法、和原則，為日本在世界舞台上重新建立起一種典範。當石油危機為西方世界的優勢垂下了幕簾，日本建築師則為世界定義了後西方的美學輪廓。

《Project Japan》完整記錄了代謝派的流變史

2005 年至 2011 年間，Rem Koolhaas 和 Hans Ulrich Obrist 採訪了代謝派數位成員，並收錄了上百則從未公開的照片和圖像，包括從滿洲國至日本東京的都市計畫圖面（masterplan）、建築模型、雜誌訪談摘要，以及側拍成員當時工作的紀錄照片。《Project Japan》完整記錄了代謝派的流變史，以及日本建築隨時代變遷的起落和發展：一個當建築成為公共責任、而非私人事務的時代。⠀

從二戰前為日本傀儡政權的滿洲國、戰敗後崩解的日本，到東京世界設計會議後正式成立的代謝派、第一位成為明星建築師的黑川紀章，1970 年代大阪世界博覽會中被神化的代謝派成員，以及代謝主義流傳至中東和非洲的景象⋯⋯大量經由採訪得來的口述歷史，全由 Rem Koolhaas 和 Hans Ulrich Obrist 記載，採訪對象包括日本建築師磯崎新、已逝建築師菊竹淸訓和黑川紀章、建築評論家川添登、工業設計家榮久庵憲司、都市計畫師下河邊淳、丹下憲孝等人。排版設計為荷蘭得獎設計師 Irma Boom。

（moom bookshop授權轉載，標題為編輯撰寫。本文不代表藝文格物立場 ）

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