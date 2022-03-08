禁堂食年代談堂食｜司徒衛鏞：做個孤獨覓食者一樣找到樂趣

疫情突然逆轉又再限聚，我原定的流行文化分享會立即煞停，要視乎情况延期。但有人當你冇到，仍照樣派對歡樂那管有人愁雲密佈，食肆酒吧無不叫苦連天怨聲載道。夜禁堂食對我影響不大，早已謝絕應酬夜遊，可免則免儘可能食自己，做個孤獨的覓食者，從中一樣找到樂趣。

文：司徒衛鏞 ｜ 原題：不再孤獨的美食家



在日本長青劇集《深夜食堂》裡，圍繞着主角小林薰身邊，總有大群各式各樣的可愛人物，其中一組我最喜愛的是黑社會大佬阿龍及他的可愛粉絲小壽先生，大哥龍不苟言笑，永穿黑西裝戴墨鏡，吃他的章魚香腸。常藉故接近他的娘娘腔小壽則喜歡永恆不變的厚蛋燒，這兩人互相關懷，經歷了些波折，產生了不一樣的友誼，結果兩人都喜歡上對方的食物，透過食物終於體會到對方那份溫情，剎那間發覺原來「我竟在乎你」。由頭酷到尾的大哥龍，由松重豊飾演，他在另一部熱爆的深宵劇集中，一改形象担正成為《孤獨的美食家》的主角井之頭五郎，是個從事進口雜貨批發的貿易商，嗜好是藉出差到處品嚐當地美食，觀眾就是喜歡他唱獨腳戲，看他痛痛快快地自食自白。

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這劇集由2012年啟播，推出了8季與6集特別篇，因疫情和谷口治郎離世，睽違2年後，於去年再推出第9季，依然大受歡迎，作為深宵劇長年能保持近5%的收視率，已是日劇界的一大紀錄，也是東京電視台的皇牌。《孤獨的美食家》可算是個奇蹟，超低預算製作，都是五郎和美食的故事，有人說是日本人的美食地圖，在日本的影響力有多大？有位媽媽說自己3歲兒子因偏食而不肯吃飯，結果看《孤獨的美食家》重拾食慾，只要看著五郎吃飯就可以跟著一起進食。但凡劇中美食一經五郎推介，紛紛會熱起來，一些店家甚至不得不延長營業時間。為食五郎都有食廣東菜，像在某集介紹港人熟識的酸梅鴨、雲吞麵、煲仔飯和鹽焗雞。播出後，這間位於橫濱的南粵美食立即成排隊店，看其賣相，這些所謂「美食」就不外如是。

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原著是久住昌之和谷口治郎合作的長篇漫畫，1994年於《月刊PANJA》開始連載，久住昌之的身份是原作，提供劇本，由谷口治郎繪成漫畫。一般人注意的是久住，反而谷口長期被冷落，有人評他的畫風太平淡，不符合日本商業化的口味。他在2019年去世，病因不明、婚姻狀況不明、年收入不明，私生活是徹底的秘密主義者。他是位極低調的漫畫家，不像那種熱血沸騰的青春畫，他的畫風較細膩雅緻，體現一種成熟平淡之美，含蓄地表達出悠遠綿長的情感。以簡潔線條就可勾劃出人物的性格，尤其那滿懷心事並帶點憂鬱的表情，可算畫出了內心，有人譽之具小津安二郎的調性，帶著一絲文學味道的畫風，本質接近「BD」(Bandes Dessinées) 多過「Manga」。谷口治郎也擅長以描線技法，細膩地繪畫人物生活的日常風景，這種獨樹一格的畫風，受到歐洲藝壇肯定，他在法國很受歡迎，曾為Cartier繪製廣告，又替《路易威登旅遊書》系列推出威尼斯專輯，以旅行日誌與素描繪本結合的獨特手法去講述旅行故事，獲得法國藝術文化騎士勳章及法國安古蘭漫畫獎等，獲得過騎士勳章殊榮的日本漫畫家就只有他和大友克洋、松本零士三人而已。

獨處不一定等於孤獨，人有時需要獨處，有自己的空間和時間，你試過跟着大夥人，卻完全融不入，內心才真正孤獨。井之頭五郎雖然孤獨，但沒影響他對美食的追求，正因為有要求，才會挑選揀擇，並非隨意找個地方去填肚，也因為有講究，才會有條理地分配菜、主餐、醬料和飲品，對進食的環境都有所要求，有講究和要求，才能形成品味，與事物的價格無關，有了品味，自然人人都可以成為美食家。反過來說，如果伴着你大堆人，但個個不對胃口，又話不投機，就真的對着美食也味同嚼臘了。

（本文轉載自作者Facebook帖文。本文不代表藝文格物立場）

作者簡介｜司徒衛鏞，專業商業設計及形象顧問、資深多媒體創作人；廣告片導演及監製，曾應聘在海外各地攝製廣告，屢獲外國專業奬項；電影美術指導，曾獲香港電影最佳美術指導金像獎。

