維也納愛樂1959年首次訪港 卡拉揚想給香港觀眾聽什麼｜蕭樹勝

編按：過去的文章中（可按延伸閱讀），有人質疑維也納愛樂在1959年香港演出時的選曲，指「是否看低香港聽眾的音樂水平」。香港電台第四台節目總監蕭樹勝因此撰寫此文，為當時的選曲加上更多的背景。



維也納愛樂1959年首次訪港，指揮卡拉揚選曲有些特別。首先，沒有序曲，以一首大型的貝多芬第7交響曲，作為音樂會上半場唯一曲目，在當年以至今天都少見。難怪在香港音樂會舉行前，主辦機構要叮囑觀眾早30分鐘到場，不然，在全曲演出的40分鐘期間，大家就只能望門輕嘆。



文︰蕭樹勝（香港電台第四台節目總監）



【延伸閱讀：利舞臺｜已故指揮巨擘卡拉揚與維也納愛樂樂團1959年在港演出】

在隨後的日本站 (東京、大板及名古屋) 10場音樂會中，樂團共有6套節目，貝多芬、布拉姆斯、布魯克納、理察·史特勞斯等大型德奧交響作品屬於一類，史特勞斯的維也納圓舞曲、波爾卡和進行曲是另一類，香港觀眾則可「淺嘗」兩者，既有大型的《貝7》，又有維也納風格的《蝙蝠》序曲和《皇帝圓舞曲》。

卡拉揚和維也納愛樂在香港的歷史演出，香港電台第四台（FM97.6-98.9、https://radio4.rthk.hk）將於4 月5日（星期二）晚上8時在《四台音樂廳》中足本廣播，那天也是卡拉揚114歲冥壽，緬懷往昔。



而可能日本樂迷會羨慕我們，香港演的理察·史特勞斯《狄爾的惡作劇》，並不在日本的6套節目之中。

似乎卡拉揚想香港觀眾能領略到古典音樂世界中，長篇及中短篇作品的精妙，亦希望本地朋友聽得開心。下半場的作品整體情緒比較活潑輕快，而上半場的《貝7》總體也是節奏明快。至於是否如那位老外所說，選曲有低看香港聽眾的音樂水平之嫌，則只有卡拉揚自己才知道！

最後的安歌《拉德斯基進行曲》，台下觀眾並沒有好像在今天的音樂廳中般，隨著樂聲鼓掌。別以為本地樂迷怕醜。事實上，在1959年，就算於維也納，這仍未成為一般習慣。

（編按：《拉德斯基進行曲（Radetzky March）》為老約翰·史特勞斯的作品，是非常經典的進行曲。現時於樂曲演奏時，指揮常常會另轉身指揮觀眾拍掌。有說此舉來自於此曲於1848年第一次演奏給奧地利軍官時，他們隨著音樂拍掌及跺腳，後來慢慢再度成為「傳統」。）

（本文不代表藝文格物立場，圖片及影片為編輯所加）