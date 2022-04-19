Hip Hop文化重要推手　Spotify聆聽傳奇塗鴉大師Basquiat最愛音樂

近年流行沉浸式展覽體驗，通常指透過VR、AR等藉數位技術，讓訪客觀展時能完全投入體驗，產生連結與共鳴。然而除了視覺得衝擊外，「聽覺」也是重要媒介，讓受眾與藝術家發生連結。現在位於紐約舉行的Jean-Michel Basquiat展覽，便展示了Basquiat一生喜愛的音樂，讓訪客掃瞄展館貼出的二維碼QR Code，讓用家感受有哪些音樂啟發這位傳奇藝術家的創作。

Jean-Michel Basquiat（1960-1988）是紐約市的表現主義藝術家，1980年代以紐約塗鴉藝術家的身分獲得大眾認識，是美國當代藝術舉足輕重的人物。他創作領域涉及多個不同媒體，包括曾參與樂隊創作，並為音樂人製作專輯。他曾與Andy Warhol、Keith Haring 和 Kenny Scharf等藝術家合作，雖然英年早逝，但作品至今仍深深影響著當代的藝術家，而且價值不斐，作品《無題（Untitled）》更於2017年以1億美元（約港幣7.8億）一度創下美國藝術家拍賣價格新高。

該展覽位於紐約曼哈頓的斯塔雷特-利哈伊大廈（Starrett-Lehigh Building），展出超過 200 件繪畫、素描、蜉蝣、文物和其他多媒體展示，其中許多物品以前從未公開展示過。展覽還探討了Basquiat對其他領域的藝術的反思，例如音樂、流行文化、美國黑人體育人物、文學以及美國黑人的整體體驗。

展覽建成幾個不同房間，分別代表 Basquiat人生幾個不同重要階段，每間房間附有二維碼，讓用家連結展覽合作伙伴Spotify音樂平台，聆聽Basquiat 人生四個階段──「童年」、「工作室生活」、「夜生活」和「遺產」──音樂選輯。

每一個音樂選輯都代表了巴斯奎特生命的一個主要階段。第一個播放列表「童年」包括《What A Wonderful World》和《Ain’t No Mountain High Enough》等八十年代美國孩童最常聽到的歌曲；播放列表「工作室生活」則收錄了Miles Davis的爵士樂、Jimi Hendrix的吉他樂曲；播放列表「夜生活」則收錄Donna Summer、David Bowie以及Parliament等Disco音樂；「遺產」則以以受Basquiat啟發的藝術家的音樂結束，這些藝術家包括Pusha T、Jay-Z、J. Cole 和 A$AP Rocky 到 Fugees 和 Mobb Deep。

從Hip Hop、爵士樂再到騷靈音樂，音樂對Basquiat的藝術創作產生了強烈的影響。他是一個狂熱的專輯收藏家，收藏了 3,000 多張專輯。他擅長創作音樂，曾創立實驗樂團Gray並出任主唱，又經常與不同音樂人合作，例如1981年於樂團Blondie的《Rapture》MV客串演出，1983 年他為Hip Hop音樂人 Rammelzee 和 K-Rob 的單曲《Beat Bop》製作人，並親自為唱片設計封面，這專輯封面因有強烈Basquiat藝術元素，讓它成為有史以來最具價值的唱片之，也讓他成為八十年代將美國Hip Hop和塗鴉藝術文化推向大眾的重要人物。

(Basquiat為Hip Hop音樂人 Rammelzee《Beat Bop》親自設計封面。)

Basquiat作品至今仍對不少藝術家產生影響，華語音樂人周杰倫便曾表示Basquiat是他最喜歡的藝術家，並希望自己未來的某一天也能得到為自己加冕的「皇冠」（「皇冠」是Basquiat最標誌性的符號，他會為每一件尊敬的物件都扣上了「皇冠」，認為每個人都應該有屬於自己的皇冠）。

(Basquiat於樂團Blondie《Rapture》MV客串。)

【延伸閱讀：美國塗鴉「三劍俠」群展 經典符號打造新普普藝術都市圖騰】

/%E8%97%9D%E6%96%87/755814/