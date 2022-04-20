BBC推出女王登基70週年紀念書單 哈利波特魔戒均落選

踏入英女王伊麗莎白二世在位的第70年，英女王成為英國歷史上在位時間最長的君主，英國皇室會在今年舉行一連串的白金禧年慶祝活動。BBC則夥拍慈善機構The Reading Agency在4月18日推出白金禧年記念書單(Big Jubilee Read)，以70本英聯邦作者的書籍記念英女王管治下的70年，但暢銷全球的哈利波特系列和魔戒系列均無一入選，令該書單惹起代表性爭議。

白金禧年書單由獨立圖書管理員、書商和文學專家組成的專家小組從公眾提名的152本書中選出70本，以英女王在位的每十年作為一個標竿，每個年代選出十本代表書籍。BBC指，專家小組選書的重點落在推廣歷年來的好書，以及向人們推薦較少為人知的書籍和作者。

BBC的藝術與古典音樂部門總監Suzy Klein指被選中的故事可以帶領人們回顧過去的70年，假若沒有這個書單，一些具時代代表性的書籍或被讀者忽略，希望可以籍著這個書單為讀者提供更多可以嘗試借閱、分享和討論的書籍。

《哈利波特- 神秘的魔法石》曾被納入考慮

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雖然哈利波特系列在全球暢銷五億冊，由其改編的電影亦不斷大賣，甚至被改成舞台劇作品，但J·K·羅琳七本哈利波特小說無一上榜。而改編電影曾斬獲多項奧斯卡大獎，並在全球擁有大量書迷的奇幻經典《魔戒》系列，亦無緣入選。主辦單位The Reading Agency指專家小組所選書籍由讀者導向 (reader-driven)，但由於其中兩位最具影響力的英國作家J·K·羅琳以及J·R·R·托爾金均落選書單，有評論指書單脫離現實。

《哈利波特－神秘的魔法石》曾入選初輪由公眾投票選出的152本推薦書籍，但後來被專家小組在名單中刪除。評選成員倫敦瑪麗王后大學現代及當代文學教授Susheila Nasta指在專家小組選書的過程中曾有大量有關哈利波特的討論，她認為最後落選的原因是由於哈利波特被認為是兒童文學。在與BBC4台的廣播訪問中，她說：「由於在（在哈利波特出版的）九十年代有許多其他優秀的書籍在英聯邦國家推出，我們決定挪出空位留給其他同樣備受好評的書籍。」然而，澳洲小說家馬克斯·蘇薩克（Markus Zusak）所創作的兒童小說《偷書賊》卻榜上有名。

J·K·羅琳在過去的兩年間因其變性人言論惹起歧視爭議，她在2020的網絡文章中曾使用「來月經的人」（ people who menstrate）來代替「女性」，被指歧視變性人群。在提出變性群體「抹掉生理性別概念」（ “erasing the concept of sex”)，對女性和女同性戀者會造成不利後，她被反對人士稱為TERF（trans- exclusionary radical feminist，意指排除變性人士的激進女權份子），至今仍備受爭議。BBC指J·K·羅琳的落選與其政治取向無關。

入選書籍不乏暢銷小說

入選書籍來自英聯邦的31個國家，包括澳洲、加拿大、印度、牙買加、馬來西亞以及尼日內亞，The Reading Agency指書單所包涵的書籍「能定義英聯邦的社會文化」。其中不乏被改編為影視作品的暢銷作品，包括被Hulu改編成電視劇，講述父權社會壓迫女性的經典反烏托邦小說《使女的故事》（A Handmaid’s Tale); 講述英國冷戰時期間諜故事的《​​諜網迷蹤》（Tinker, Tailor, Soldier, Spy)；以及由李安執導其改編電影的《少年Pi的奇幻漂流》（Life of Pi）。

白金禧年記念

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96歲的英女王伊麗莎白二世在今年邁入登基70週年，在英國及英聯邦等地均會舉行慶祝活動紀念這個歷史性時刻。Jubilee（禧年）一詞源於猶太節日，現主要用於君王登基大慶，每逢25週年（銀禧年）、40週年（紅寶石禧年）、60年（鑽石禧年）、65週年（藍寶石禧年）以及70週年（白金禧年）均有相關的紀念活動。

如對書單感興趣，不妨到白金禧年書單的官方網站了解更多。