BBC推出女王登基70週年紀念書單 哈利波特魔戒均落選

踏入英女王伊麗莎白二世在位的第70年,英女王成為英國歷史上在位時間最長的君主,英國皇室會在今年舉行一連串的白金禧年慶祝活動。BBC則夥拍慈善機構The Reading Agency在4月18日推出白金禧年記念書單(Big Jubilee Read),以70本英聯邦作者的書籍記念英女王管治下的70年,但暢銷全球的哈利波特系列和魔戒系列均無一入選,令該書單惹起代表性爭議。

白金禧年書單由獨立圖書管理員、書商和文學專家組成的專家小組從公眾提名的152本書中選出70本,以英女王在位的每十年作為一個標竿,每個年代選出十本代表書籍。BBC指,專家小組選書的重點落在推廣歷年來的好書,以及向人們推薦較少為人知的書籍和作者。

BBC的藝術與古典音樂部門總監Suzy Klein指被選中的故事可以帶領人們回顧過去的70年,假若沒有這個書單,一些具時代代表性的書籍或被讀者忽略,希望可以籍著這個書單為讀者提供更多可以嘗試借閱、分享和討論的書籍。

《哈利波特- 神秘的魔法石》曾被納入考慮

+ 2

雖然哈利波特系列在全球暢銷五億冊,由其改編的電影亦不斷大賣,甚至被改成舞台劇作品,但J·K·羅琳七本哈利波特小說無一上榜。而改編電影曾斬獲多項奧斯卡大獎,並在全球擁有大量書迷的奇幻經典《魔戒》系列,亦無緣入選。主辦單位The Reading Agency指專家小組所選書籍由讀者導向 (reader-driven),但由於其中兩位最具影響力的英國作家J·K·羅琳以及J·R·R·托爾金均落選書單,有評論指書單脫離現實。

《哈利波特-神秘的魔法石》曾入選初輪由公眾投票選出的152本推薦書籍,但後來被專家小組在名單中刪除。評選成員倫敦瑪麗王后大學現代及當代文學教授Susheila Nasta指在專家小組選書的過程中曾有大量有關哈利波特的討論,她認為最後落選的原因是由於哈利波特被認為是兒童文學。在與BBC4台的廣播訪問中,她說:「由於在(在哈利波特出版的)九十年代有許多其他優秀的書籍在英聯邦國家推出,我們決定挪出空位留給其他同樣備受好評的書籍。」然而,澳洲小說家馬克斯·蘇薩克(Markus Zusak)所創作的兒童小說《偷書賊》卻榜上有名。

J·K·羅琳在過去的兩年間因其變性人言論惹起歧視爭議,她在2020的網絡文章中曾使用「來月經的人」( people who menstrate)來代替「女性」,被指歧視變性人群。在提出變性群體「抹掉生理性別概念」( “erasing the concept of sex”),對女性和女同性戀者會造成不利後,她被反對人士稱為TERF(trans- exclusionary radical feminist,意指排除變性人士的激進女權份子),至今仍備受爭議。BBC指J·K·羅琳的落選與其政治取向無關。

入選書籍不乏暢銷小說

入選書籍來自英聯邦的31個國家,包括澳洲、加拿大、印度、牙買加、馬來西亞以及尼日內亞,The Reading Agency指書單所包涵的書籍「能定義英聯邦的社會文化」。其中不乏被改編為影視作品的暢銷作品,包括被Hulu改編成電視劇,講述父權社會壓迫女性的經典反烏托邦小說《使女的故事》(A Handmaid’s Tale); 講述英國冷戰時期間諜故事的《​​諜網迷蹤》(Tinker, Tailor, Soldier, Spy);以及由李安執導其改編電影的《少年Pi的奇幻漂流》(Life of Pi)。

白金禧年記念

+ 1

96歲的英女王伊麗莎白二世在今年邁入登基70週年,在英國及英聯邦等地均會舉行慶祝活動紀念這個歷史性時刻。Jubilee(禧年)一詞源於猶太節日,現主要用於君王登基大慶,每逢25週年(銀禧年)、40週年(紅寶石禧年)、60年(鑽石禧年)、65週年(藍寶石禧年)以及70週年(白金禧年)均有相關的紀念活動。

如對書單感興趣,不妨到白金禧年書單的官方網站了解更多。