鬼節｜究竟是道教還是佛教節日？追溯港英時代盂蘭勝會記載

農曆七月十五日，鬼節到，既是道教的中元節，也是佛教的盂蘭盆節。那麼鬼節究竟有何典故，供奉的對象又是誰？在港英時代，外籍記者又是如何記載盂蘭勝會呢？



經師棚與孤魂台正對，將連續3日為鬼魂頌經。（陳百灝攝）

鬼節有何由來？

關於鬼節的由來，眾說紛紜。據香港民俗記者周樹佳的《鬼月鈎沉：中元、盂蘭、餓鬼節》一書所指，鬼節源於道教的「三官」說。三官即是天官、地官和水官，分別負責賜福、赦罪以及解厄，三者合稱「三元」。農曆七月十五日是地官誕辰，拜祭中元二品地官清虛大帝，故有中元節。他在書中提到，「三官」一詞在《三國志·張魯傳》就有被提及，因此「三官」信仰可追溯到東漢時期。道教的地官負責審核逝者的功過，相傳在其誕辰舉行醮會，可赦免亡魂的罪惡。

《鬼月鈎沉──中元、盂蘭、餓鬼節》書封（中華書局）

周樹佳指出，佛教在西晉時期混入盂蘭盆會。佛教的說法是農曆七月十五日是佛歡喜日，信眾可以在當天舉辦盂蘭盆會，供養僧人，並將功德迴給已逝父母。

鄧家宙〈說佛教盂蘭法會儀式〉提到盂蘭二字來源：「盂蘭一字，源於梵文Ullambana，直譯作國語的古音 『烏藍婆拏』。 由於譯本與地區口音的關係，將『婆拏』的Bana兩個發音合併起來，變成 『盆 』音，慢慢漸變為「『盂蘭盆 』」。鄧家宙在文中提到，Ullam是「倒懸」的意思，也就是餓鬼倒吊痛苦非常的樣子；而Bana意為「救器」，兩詞合拼，盂蘭法事即是用以幫助餓鬼們解開倒懸之苦。而後來佛教傳入中國，更加入了「目連救母」的典故。有學者指出，由於盂蘭節與中元節的日子相近，導致兩者成為相混節日。

民眾誠心拜祭。 （王譯揚攝）

主角是鬼還是祖先？

既然鬼節有多個來源典故，又成為相混節日，那麼在農曆七月十五日，供奉的對象主要是餓鬼還是祖先？

盂蘭勝會上，民眾在戲棚欣賞劇目（王譯揚攝）

普林斯頓大學教授Stephen F. Teiser曾研究中國中世紀盂蘭盆節歷史，他在著作中提出，五世紀左右成書的《佛說盂蘭盆經》已經記載供奉祖先和鬼兩個對象，盂蘭勝會供奉的主要對象究竟是祖先、抑或是鬼（Ghost，幽靈）對來他說並沒有定論。他認為應該將盂蘭盆節祭祀的靈魂統一看待，一方面是鬼，另一方面是祖先的靈魂。也就是說，在同一個盂蘭勝會的會場，不同人群的祭祀主角也是不同的。

盂蘭節儀式多樣，這是即將火化的「判官大人」。（李澤彤攝）

而日本學者志賀市子則認為，盂蘭勝會的主角隨著時代變遷而改變。她指出70年代前大量難民湧入香港，災害、事故頻發，當時盂蘭勝會主要是供奉這些亡魂，免讓難民鬼魂成為餓鬼。但隨著香港經濟發展，社會福利普及，鬼節就主要用以供奉各家祖先以及關係親近的死者和寵物。

盂蘭勝會被外籍居民當成華人展覽？

在香港各區都有不同團體舉行的盂蘭祭祀活動，醮會遍及全港各區，設有傳統戲曲表演和大型祭祀儀式。香港的盂蘭祭祀活動歷史悠久，那麼在港英時代，又是如何記載盂蘭勝會呢？

潮州公和堂盂蘭勝會的戲班以潮州話唱戲。（資料圖片/王譯揚攝）

非物質文化遺產辦事處的林國輝寫有〈從歷史資料重構 1868 年香港四環盂蘭勝會〉一文，嘗試構建早期香港早期盂蘭勝會的盛況。據他文章所指，有民俗研究者認為「有關鬼節法會的最早記載」，來自 1856 年《德臣西報》關於中上環 一帶盂蘭勝會的專題報導。當時的外文報刊少用Yu Lan( 盂蘭 ) 一詞，更常用 Chinese Festival（華人節誕）、 Chinese Exhibition（華人展覽）、Dragon Feast（龍節） 、Dragon Festival（龍節）和萬靈節（All Souls Festival）。

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林國輝表示，英語報刊以華人展覽（Chinese exhibition）指代盂蘭勝會是與醮棚內部精彩的陳設有關。他文中引用外籍記者記述：1868年的醮棚如阿拉丁宮殿（Aladdin’s palace），內有上百盞吊燈、罕見的植物、畫卷、神像以及活動木偶，晚上更有大量燈具照明，與古文獻記述盂蘭法會擺設花葉裝飾的做法有相近之處。他提及在盂蘭勝會期間，日間有攤販在棚外擺賣，而棚內有不少人在觀看各種裝飾擺設，外籍居民到盂蘭醮會是嘗試瞭解華人的宗教信仰的方式之一。

盂蘭勝會。（葉兆康攝）

「香港潮人盂蘭勝會」在 2011 年列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目。囿於篇幅，本文只能略為介紹各學者之於盂蘭節的見解，但無論是否供奉亡魂，了解盂蘭節風俗都是文化傳承的一部分。不少盂蘭勝會活動將舉行至農曆七月尾，有興趣的讀者也可以到現場親身體驗。

（本文不代表藝文格物立場，香港01亦無法核實上述內容的真實性、準確性和原創性。）

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參考書目

黃競聰《風俗通通識》（增訂版）（香港：長春社文化古蹟資源中心/優質教育基金，2012）

周樹佳《鬼月鈎沉 中元、 盂蘭、餓鬼節》（香港：中華書局，2015）

鄧家宙，〈說佛教盂蘭法會儀式〉，載《風俗演義》，（香港：長春社文化古蹟資源中心，2012）， 頁 16。

林國輝“從歷史資料重構 1868 年香港四環盂蘭勝會”田野與文獻07.15（2019）：13-24

志賀市子“「盂蘭盆會的主角」的比較研究——以現代香港的盂蘭勝會為中心” 節日研究12.01（2019）

Teiser, Stephen F. The Ghost Festival in Medieval China. Princeton University Press, 1988. JSTOR, https://doi.org/10.2307/j.ctv173f1j2.