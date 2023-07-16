深圳地鐵遊｜意大利「龐貝古城」文物展覽　南山博物館免費參觀

撰文：ShenzhenWeekly
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「盛世愛情．意大利龐貝精品文物大展」，免費預約、定點講解、100+珍貴文物，沉浸式觀展，就在深圳南山博物館。

在深圳南山博物館　看盛世愛情

「生活的痕跡也許會被時間抹去，然而愛的力量永生不滅。」

今年5月尾開始，深圳南山博物館展出「被時光凝固」的龐貝古城，向大家展出那個時代的藝術文明，看古羅馬人與古希臘人對愛的神話塑造。👇👇👇

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5～9月　預約免費觀展

龐貝古城的一切，被火山凝固在2000年前，大從建築到壁畫，小從珠寶到新鮮出爐的麵包，考古的發掘，讓龐貝人的生活重新出現在大眾眼前，讓我們直接看到古羅馬時期的生活與文化。

南山博物館結合多媒體展示，將意大利那不勒斯國家考古博物館的128件／套珍藏文物搬來深圳，這次不用出國門就能欣賞，5月到9月，免費預約。

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在深圳　逛意大利「龐貝古城」

展覽從展示龐貝人的生活細節與信仰，在他們對美和愛情的理想刻畫上也做了大篇幅展示，逛展時幾乎走到哪裏都可以學習了解龐貝古城的文化。

以前在書上翻找各式圖片，但走到博物館看到實體才發覺，燈光下雕像的肌理與線條，彷彿讓大理石與青銅也有了溫度。

5大單元　100+件博物館文物

這次展出的藏品包括雕塑、壁畫、青銅、陶瓷等多種形式的文物，分為5個單元為大家介紹龐貝的歷史。

像是跨越了千年的距離，在展覽中與龐貝文明重新面對面，不論曾經是否了解龐貝古城，都不影響我們重新去認識這段歷史。

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古羅馬時期的愛情神話

古希臘人對美的概念，總是與比例的和諧結合在一起，他們將和諧的美作為道德層面的表達，就好像善良與睿智的英雄，在雕像塑造上比例總是堪稱完美的。👇👇👇

這一觀念也影響着他們的藝術與建築作品，通過清晰和精確的比例追求對稱。

酒神戴歐尼修斯、愛神厄洛斯和阿芙蘿迪蒂……古羅馬人將與愛鏈接的各種情緒注入神話之中，將渴望、痴迷、痛苦、迷惘通過有血有肉的神話人物形象呈現。

所以在愛的想象與塑造上，古羅馬文化中有大量篇章，他們並不拒絕談愛，認為英雄才是敢愛敢恨的載體。

龐貝生活：奢華與休閒

在日常生活的展示部分，展覽通過繪有宴會、酒神遊行圖案的雙柄大口罐，展示龐貝人在美食與美酒上的生活樂趣。👇👇👇

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龐貝人在日常生活上儀式感滿滿，宴會中還有專門的支架擺放飲酒的容器。這次展出的鹿頭形來通杯，就是龐貝人祭酒容器，鹿頭造型別致還帶有串珠形的飾帶。

在考古發掘過程中，考古人員發現大量的保存完好的壁畫，這些壁畫鋪陳繁複，在牆面上繪製一層層逼真的景物，看起來具有無限空間感與動感。

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火山爆發時的龐貝人

在展覽中，設有觀影廳，並展出一尊現代澆鑄的石膏模型，它是由火山噴發時一具女性屍體殘腔中取得的。👇👇👇

專家們通過石膏注入空腔中，從而還原了那些消失在火山噴發下龐貝居民的形態。

在重新被人發掘後，龐貝古城很多房屋、壁畫和藝術作品都保存完好，不少人會到龐貝古城的原址考察他們的建築、藝術等文明。

展覽單元中的觀影室就重現了當年龐貝人的房屋形態，並通過短片介紹龐貝因火山爆發而消亡的歷史。

逛展覽欣賞的不僅是考古後的成品，連同龐貝的歷史也能一起了解。

展覽牆面上的小電視，放着考古人員發掘龐貝古城過程的相關紀錄片。視頻中考古人員在大片泥土的灰色中，一點一點重新發掘出屬於龐貝的色彩。

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100+件珍貴文物　那不勒斯考古博物館藏品

在大件的石膏雕像外，青銅像、馬樁、壁畫等多種形式的藝術品也同步展出，全方位展示古希臘與古羅馬時期的燦爛文明。👇👇👇

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龐貝的生命或許因為災難戛然而止，但屬於他們的文明與精神卻不會消逝。

南山博物館在展覽還設有相關藝術周邊，各種擺件包袋精緻可愛。看完展覽也能隨手帶件小禮物做個紀念，送朋友也是不錯的選擇。

每天上午十點與下午兩點，在展覽入口左側的服務枱能用領取導覽手冊，其中對本次展覽的相關作品進行解說，每次發放限量200份，去晚了可能就沒有啦。

還有展覽的紀念章，領完手冊記得蓋個紀念章噢。

找個周末，來逛個展覽吧！看龐貝人信仰的愛與美。

盛世愛情．意大利龐貝精品文物大展
時間：2023年5月30日—2023年9月3日
地點：深圳市南山區南山大道2093號南山博物館一層一號專題展區
交通：地鐵1號線、12號線桃園站B出口
定點講解：上午10:50；手機掃描展廳二維碼免費收聽語音講解（請佩戴耳機）
參觀預約：免費參觀，需要提前在南山博物館微信公眾號預約

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【本文獲「ShenzhenWeekly」授權轉載，微信公眾號：hkmaimaijun】

深圳有哪些看展覽的好去處？

深圳的南山博物館深圳博物館大芬美術館等都有不同類型的展覽可供參觀，當中不少是免費入場的，需留意是否需要提前預約。

深圳市南山博物館在哪裡？可以如何前往？

南山博物館位於南山區南山大道2093號，可乘搭地鐵至……按此了解詳情。

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