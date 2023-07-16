深圳地鐵遊｜意大利「龐貝古城」文物展覽　南山博物館免費參觀

「盛世愛情．意大利龐貝精品文物大展」，免費預約、定點講解、100+珍貴文物，沉浸式觀展，就在深圳南山博物館。



在深圳南山博物館 看盛世愛情

「生活的痕跡也許會被時間抹去，然而愛的力量永生不滅。」

今年5月尾開始，深圳南山博物館展出「被時光凝固」的龐貝古城，向大家展出那個時代的藝術文明，看古羅馬人與古希臘人對愛的神話塑造。👇👇👇

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5～9月 預約免費觀展

龐貝古城的一切，被火山凝固在2000年前，大從建築到壁畫，小從珠寶到新鮮出爐的麵包，考古的發掘，讓龐貝人的生活重新出現在大眾眼前，讓我們直接看到古羅馬時期的生活與文化。

南山博物館結合多媒體展示，將意大利那不勒斯國家考古博物館的128件／套珍藏文物搬來深圳，這次不用出國門就能欣賞，5月到9月，免費預約。

在深圳 逛意大利「龐貝古城」

展覽從展示龐貝人的生活細節與信仰，在他們對美和愛情的理想刻畫上也做了大篇幅展示，逛展時幾乎走到哪裏都可以學習了解龐貝古城的文化。

以前在書上翻找各式圖片，但走到博物館看到實體才發覺，燈光下雕像的肌理與線條，彷彿讓大理石與青銅也有了溫度。

5大單元 100+件博物館文物

這次展出的藏品包括雕塑、壁畫、青銅、陶瓷等多種形式的文物，分為5個單元為大家介紹龐貝的歷史。

像是跨越了千年的距離，在展覽中與龐貝文明重新面對面，不論曾經是否了解龐貝古城，都不影響我們重新去認識這段歷史。

古羅馬時期的愛情神話

古希臘人對美的概念，總是與比例的和諧結合在一起，他們將和諧的美作為道德層面的表達，就好像善良與睿智的英雄，在雕像塑造上比例總是堪稱完美的。👇👇👇

這一觀念也影響着他們的藝術與建築作品，通過清晰和精確的比例追求對稱。

酒神戴歐尼修斯、愛神厄洛斯和阿芙蘿迪蒂……古羅馬人將與愛鏈接的各種情緒注入神話之中，將渴望、痴迷、痛苦、迷惘通過有血有肉的神話人物形象呈現。

所以在愛的想象與塑造上，古羅馬文化中有大量篇章，他們並不拒絕談愛，認為英雄才是敢愛敢恨的載體。

龐貝生活：奢華與休閒

在日常生活的展示部分，展覽通過繪有宴會、酒神遊行圖案的雙柄大口罐，展示龐貝人在美食與美酒上的生活樂趣。👇👇👇

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龐貝人在日常生活上儀式感滿滿，宴會中還有專門的支架擺放飲酒的容器。這次展出的鹿頭形來通杯，就是龐貝人祭酒容器，鹿頭造型別致還帶有串珠形的飾帶。

在考古發掘過程中，考古人員發現大量的保存完好的壁畫，這些壁畫鋪陳繁複，在牆面上繪製一層層逼真的景物，看起來具有無限空間感與動感。

火山爆發時的龐貝人

在展覽中，設有觀影廳，並展出一尊現代澆鑄的石膏模型，它是由火山噴發時一具女性屍體殘腔中取得的。👇👇👇

專家們通過石膏注入空腔中，從而還原了那些消失在火山噴發下龐貝居民的形態。

在重新被人發掘後，龐貝古城很多房屋、壁畫和藝術作品都保存完好，不少人會到龐貝古城的原址考察他們的建築、藝術等文明。

展覽單元中的觀影室就重現了當年龐貝人的房屋形態，並通過短片介紹龐貝因火山爆發而消亡的歷史。

逛展覽欣賞的不僅是考古後的成品，連同龐貝的歷史也能一起了解。

展覽牆面上的小電視，放着考古人員發掘龐貝古城過程的相關紀錄片。視頻中考古人員在大片泥土的灰色中，一點一點重新發掘出屬於龐貝的色彩。

100+件珍貴文物 那不勒斯考古博物館藏品

在大件的石膏雕像外，青銅像、馬樁、壁畫等多種形式的藝術品也同步展出，全方位展示古希臘與古羅馬時期的燦爛文明。👇👇👇

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龐貝的生命或許因為災難戛然而止，但屬於他們的文明與精神卻不會消逝。

南山博物館在展覽還設有相關藝術周邊，各種擺件包袋精緻可愛。看完展覽也能隨手帶件小禮物做個紀念，送朋友也是不錯的選擇。

每天上午十點與下午兩點，在展覽入口左側的服務枱能用領取導覽手冊，其中對本次展覽的相關作品進行解說，每次發放限量200份，去晚了可能就沒有啦。

還有展覽的紀念章，領完手冊記得蓋個紀念章噢。

找個周末，來逛個展覽吧！看龐貝人信仰的愛與美。

盛世愛情．意大利龐貝精品文物大展

時間：2023年5月30日—2023年9月3日

地點：深圳市南山區南山大道2093號南山博物館一層一號專題展區

交通：地鐵1號線、12號線桃園站B出口

定點講解：上午10:50；手機掃描展廳二維碼免費收聽語音講解（請佩戴耳機）

參觀預約：免費參觀，需要提前在南山博物館微信公眾號預約



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