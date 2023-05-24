大華銀行年度水墨藝術大獎作品招募　用筆墨丹青細說中華獨特美學

春夏已至，山水如畫，遊走於山水之間悠然自得，仁者樂山，智者樂水，自古至今，也有不少藝術家將山水入畫。中國水墨，源遠流長，這一歷史悠久的藝術形式蘊含精深的中華文化，意境含蓄而深邃；水墨經過多年的演變，近年愈來愈受國際重視。毛筆、水、墨，所構成的不單只是畫作，而是藝術家的深層思想，訴說出一種極為獨特的美學。



2023年「大華銀行年度水墨藝術大獎」的報名日期由即日起至9月24日。

水墨愈來愈備受重視，因為當中的抽象畫、具象與風景畫是現代藝術所推崇的。僅用墨的色彩去表現大千世界，以墨代色，已經可以表現出許多不同的陰影、明暗和紋理，動靜取決於線條的變化，甚至表現出不同的情感、意境和氛圍。再者，水墨有著獨特的空間感表現，通過留白及線條來表達遠近和深淺。但說到最重要的一點，還是意境的表達，以意傳形，強調畫家的意境和情感，不追求逼真而是內心世界，並且需要觀者去體會和感受。這些特點，令水墨與其他藝術形式有所區別，也是引人入勝之處。

水墨的奧妙，在於言簡意賅，用水、墨、筆便能說出各種故事。唐代張彥遠在其藝術史著名《歷代名畫記》中解釋「墨分五色」，即焦、濃、重、淡、清，亦有乾、濕、濃、淡的變化，不同的墨色表現，發展出多種風格如名家張大千擅長的潑墨，還有破墨、積墨、寫墨、拓墨等。說到水墨的近代逸事，於上世紀50年代，名家張大千到訪法國並來到畢加索的府上作客，二人交流心得並互贈畫作。後來畢加索在言談之間指出非常尊敬齊白石，覺得他的作品比起自己的更為抽象。

喜歡創作水墨的朋友，或都喜於抒發情感、樂於分享所想，由大華銀行「藝・坊」所舉辦的「大華銀行年度水墨藝術大獎」，正好為大家提供一個難得的機會去展示和交流，不登高山，不知天之高也，相信各位妙手丹青，也需要一個平台去展現和進步，使藝術水平更上一層樓。比賽由2017年起舉辦至今，一直秉承著發掘新一代水墨藝術人才，以及加強大眾對中國水墨認識的使命。

今年比賽更首度從香港延伸至中國內地，由大華銀行（中國）在國內推出校園版，為賽事加添多一重意義，亦印證該行致力為中國文化遺產進行保育的承諾，同時教育年輕一代對自身的文化根源有更多的了解。兩地的得獎作品日後將有機會一同展出，有助促進跨境文化交流。

香港區的比賽分為公開組（18歲或以上）、高級學生組（13至17歲）以及初級學生組（9至12歲）三個組別，換言之，只要是年滿9歲或以上的香港居民，均可報名參加，並且費用全免。至於作品類型則分為兩個：以中國水墨作為主要創作媒介的「抽象」和「山水風景或具象」，比賽更邀請由知名藝術家、藝術學者、藝評家等所組成的專業獨立評審團為作品進行評選，並根據作品的藝術技巧、創作概念、原創性、構圖以及對中國水墨的理解和掌握作出評分。

2022年「大華銀行年度水墨藝術大獎」一眾得獎者。

於剛過去彌漫著濃厚藝術氣息的三月，相信各位藝術愛好者都有到訪各大藝術展，亦可能於Art Central欣賞過「大華銀行年度水墨藝術大獎」的得獎作品。每年，評審團都會在公開組的得獎作品中挑選一幅成為該年度的「大華銀行年度最佳水墨藝術作品」，優勝者能夠獲得全額贊助到海外體驗藝術家駐村計劃，以及參與大華銀行（香港）舉辦的藝術展覽和活動，包括去年首度舉辦的「水墨藝術節」，讓廣大的觀眾體驗嶄新、獨特而多變的中國水墨藝術文化。除此之外，評審團亦會在學生組的得獎者當中，挑選一位成為「最具潛質藝術家」，得獎者將獲全額資助修讀度身訂造的本地水墨藝術課程。至於獎金方面，比賽的獎金總值超過330,000港元，包括公開組金獎（25,000港元）、高級學生組金獎（10,000港元）以及初級學生組金獎（6,000港元）。

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自2015年大華銀行「藝・坊」成立的初衷，是透過舉辦各類型的藝術合作項目，務求讓公眾有更多機會接觸藝術、培育藝術人才，冀望以文化角度實現可持續的未來。由2017年開始，「大華銀行年度水墨藝術大獎」已表彰超過100多位傑出的新晉和人才，提供一個平台去讓水墨愛好者們互相學習交流、切磋技術。

「2023年大華銀行年度水墨藝術大獎」報名詳情：

報名日期：即日起至9月24日（星期日）

遞交方法：於上述日期內，透過比賽網站遞交作品

比賽網站：www.uobartacademy.com.hk/UOBAIIA2023.zh

（資料及相片由客戶提供）