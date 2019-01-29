規模有史以來最大　北京故宮特展「宮裏過大年」教你皇帝過年習俗

為了讓民眾在濃厚的文化氛圍中感受「年味」，北京故宮博物院1月6日起至4月7日，舉辦建院以來展品規模最大的展覽「賀歲迎祥－宮裏過大年」，地點位於午門的燕翅樓展廳，將故宮的開放區域打造成農曆新年文化展場。

北京故宮辦「賀歲迎祥—宮裏過大年」展覽吸引遊客。（VCG）

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長期以來，家家戶戶都各有自己的過年特色，但對於古時候的皇帝到底如何過年，令人好奇。對此，北京故宮博物院舉辦特別展覽，展示清代皇帝過年的場景，滿足民眾一直以來的想像。據副院長任萬平表示，此次展出文物共計885件（套），仿製品超過1000件，在數量上突破1935年到英國倫敦參加中國藝術國際展覽會的735件（套），展覽規模有史以來最大。

今次展覽的展品規模有史以來最大。（VCG）

在展場布置方面，任萬平指出整個故宮的參觀路線都布置了對聯、門神造型與各色宮燈，在乾清宮等昔日皇帝活動區域，更會豎立復原後的天燈及萬壽燈。

豎立天燈及萬壽燈是今次展覽的一大重點，同時也是清代早中期過年最盛大活動之一。據了解，從立到撤，前後需動員8000多人次。但自道光20年時後因過於奢華被取消，相關文物分散各地消失近200年，如何重建恢復成為一大難題。任萬平解釋，由於天燈及萬壽燈沒有實物留存後世，研究過程經歷諸多困難，許多具體的結構、尺寸等都沒有資料，曾經有好多次都想放棄，「實在都弄不出來了」，故最後並沒有百分百將天燈還原，只能做到8成。

天燈及萬壽燈沒有實物流傳後世，故難以百分百還原。（VCG）

此外，展廳復原了皇帝過年時的金龍大宴與宗親宴，餐盤擺放方式比照乾隆48年的膳檔記載，動用文物超過100件。雖然現場沒有真正食物，光看碗盤、果盒、筷子等餐具的精緻擺放方式，即可一窺皇室用餐的氣派。

但有趣的是，宏大氣派背後卻有孤獨之處。任萬平表示，皇帝在平時跟過年「都是一個人吃飯」，只有在家宴等典禮性的宴會，才會和皇后、妃子，或是跟兒子、皇室兄弟等一同吃飯，但亦都是「分別吃飯的」。

至於皇帝過年是否派「利是」，任萬平強調「有的！」。原來皇帝派的利是名為「饋歲」，可以是用荷包裝的金銀錢、金銀元寶、金銀八寶等等。但亦有可能是食物，例如福州橘子、廣東柑子、魚肉食材，甚至是給文人的紙筆墨硯、詩集等。

（綜合報道）