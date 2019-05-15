【快評．幻術】挑戰政治禁忌　台灣電影新嘗試（上）

過去一個多月，台劇《我們與惡的距離》在華人社群中熱播，加上近期榮獲香港電影金像獎多項肯定的《淪落人》、《翠絲》，證明了記錄真實社會、貼近社會脈絡的影視作品，在兩岸三地不僅享有口碑，也一樣能創造商業價值，並在社會掀起討論。 對此，《香港01》從政治、社會寫實劇、紀錄片等面向探究以現實社會為題材的作品，看兩岸三地影視產業工作者如何將社會元素帶入作品中，又如何將作品帶出給社會。 於2019年5月3日在台上映的《幻術》，無限逼近禁忌地挑戰近代政治題材，首周票房衝上第四名，或許可以為台灣乃至兩岸三地電影類型，開創一片新的願景。

《幻術》從李登輝開始回溯台灣這50年來的政治發展，包括了美國與中華民國斷交、民選總統、台灣省的存廢到民選總統，最後延伸到319這天的驚天槍聲，讓觀眾能夠用不同的角度思考319的面相。（官方Facebook）

號稱集15年調查研究之大成、台灣第一部以「真名」演出現代政治人物的電影──《幻術》，將2004年轟動台灣朝野社會的「319槍擊案」搬上電影院，讓台灣前總統李登輝、陳水扁、前副總統連戰與前省長宋楚瑜等人物在大銀幕粉墨登場！

究竟，《幻術》將會是台灣電影的里程碑，又或著成為「台灣果然拍不了政治電影」的最新腳註？

既然要做，就要做最好的 「快餐教父」蘇敬軾

《幻術》是第一部植入真名真姓的台灣電影，這樣的創舉在過去是無法看到的，這個做法不只反映了團隊想要了解、還原事件的決心，也只有在這樣開放、願意溝通的社會風氣下，才能有這樣實驗性的作品出現。（官方Facebook） 曾任美國飲食巨企百勝餐飲集團（Yum! Brands Inc）董事會副主席的蘇敬軾，在記者會上表示，拍攝一部台灣政治電影一直是他的夢想，因為「台灣明明這麼熱衷政治，卻沒有一部政治電影，太奇怪了！」 直到蘇敬軾2015年退休、2016年陸續卸下公司職位後，才真正有時間投入夢想。 既然要做，就要做最好的：「319槍擊案」因此成為首選。 2004年台灣總統大選前夕，正在台南與搭檔呂秀蓮掃街的前台灣總統陳水扁，在車隊之上遭到槍擊，震驚社會，一時人心浮動。當然，也集結了民進黨支持者焦慮的內心。

隔日的投票大選結果出來，陳水扁、呂秀蓮搭檔擊敗了在民調中保持領先的連戰、宋楚瑜搭檔，不但成功連任，也逼得連宋提出「選舉無效之訴」，甚至也是陳水扁執政後期「紅衫軍事件」的遠因之一，影響台灣社會深遠。（編按：紅衫軍事件，指涉台灣社會「反扁」勢力的一系列行動。）

當時，許多人質疑陳水扁「造假」槍擊事件以贏得總統大選，但根據美籍華裔鑑識專家李昌鈺博士，以及三名美國刑事和彈道專家的報告，均確認陳水扁身上槍傷是「真」且是「新傷」，並極大可能是遠距離射擊。

竇智孔在劇中飾演宋楚瑜。（費思兔文化娛樂） 其中一名專家在當時的記者會現場，因不斷受台灣記者追問，幾乎動氣道：「我不認為有人會愚蠢到請人在自己肚子上打一槍。」排除自導自演的可能性。 同時間，警方最後也認定是台南居民陳義雄一人所為。然而，陳義雄卻在犯案後「溺斃」，且有許多證人在日後翻供，因此引起不小的質疑聲浪。 而台灣電影《幻術》所要呈現的，正是隱藏在大量法院報告、警方報告、鑑識報告（全文已在網絡公開）後面的「動機」與「過程」。

悲情的台灣、悲情的政治，《悲情城市》

長期以來，台灣對於描寫政治題材的影視作品就不多，商業片更是鳳毛麟角。其中最知名的，便是侯孝賢導演在1989年以「二二八事件」為背景拍攝的《悲情城市》。

二二八事件：1947年2月27日，台灣政府查緝私菸時，不當使用公權力造成民眾死傷。次（28）日，有些民眾上街抗議，後演變大規模反抗政府與攻佔官署的行動，而國民黨政府眼見台灣社會失去掌控，便派遣軍隊大規模鎮壓。 台灣歷史事件

1989年，梁朝偉與台灣電影大師侯孝賢合作《悲情城市》。（截取網絡） 值得關注的是，1989年，距離台灣本島「解嚴」才兩年（金門、馬祖甚至尚未解嚴），解除報禁才一年，而黨禁則是當年才解除，甚至專門用來鎮壓異己的《懲治叛亂條例》、《刑法一百條》等也都仍然健在，可以說台灣尚未實質脫離高壓獨裁統治。 面對如此困局，製片商與導演巧妙施展了「幻術」。 《悲情城市》在台灣上映前，先行參與意大利威尼斯影展，並榮獲最佳影片「金獅獎」，透過這類的造勢與宣傳，刻意淡化影片內容的政治元素，加上導演侯孝賢曾說：「為了政治來看電影太無聊了！」。這一切，可說是為了成功突圍，煞費苦心。

《超級大國民》劇情描寫「白色恐怖」受難者的經歷，側寫出時代的背景。（台灣電影中心） 《超級大國民》聚焦白色恐怖 另外，還有部題材更為敏感、1995年台灣上映，以「白色恐怖」受難者為故事軸線的電影──《超級大國民》。 儘管當時的台灣朝野社會，已從專制政權走出，雖說逐漸開放，但仍未經首次總統直選（1996年），也就是人民未能直接投票選出總統，還稱不上是一個西式民主政治體制的社會，甚至在同一年，台灣前總統李登輝也才首次公開為「二二八事件」道歉。 因此，聚焦於「二二八事件」以後、「白色恐怖時期」的電影《超級大國民》要在台灣上映，仍然相當被人注目。畢竟，「自我審查」的習慣還沒那麼容易就淡化。

台灣白色恐怖時期：指國民黨政府藉由特別刑法充當整肅異己的工具，在台灣各地濫捕、濫殺、刑求毆打及沒收財產，造成大量的冤死、冤獄、傷殘。 台灣歷史事件

香港電影《黑金》 揭露台灣1990年代波譎雲詭的民主亂象。（截取網絡） 台灣政治「成」了香港電影 不過，上述兩部片的主角與劇情都是描寫「受政治影響的社會民眾」，並不是「影響政治的頭面人物」。如要說到實際描寫台灣政治人物與政治運作的劇情，反而要去到香港去找尋。 1997年，由香港導演麥當傑製作的電影《黑金》，更產生了著名台詞：「一個工程十億先拿走五億，接下來發包兩轉三轉四五六七八轉，再追加三五億預算，起碼拿掉七億！」