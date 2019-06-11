【清明上河圖3.0】7月移師香港：盛世文物　當代「黃金」

2018年，在北京故宮博物院展出的《清明上河圖3.0》數碼藝術展，將於今（2019）年暑期移師香港舉辦。主辦單位為讓香港民眾有著全新體驗，特別添增新的環節，規模可望比北京展出時更大，香港市民可以新穎方式感受經典畫作。

6月11日，主辦單位特別為《清明上河圖3.0》數碼藝術香港展舉辦啟動禮。圖為主持人田川介紹。（洪嘉徽攝）

中國曾有一句俗語「亂世藏黃金，盛世收古董」，講的是文物在盛世才能展現其價值，亂世則只有黃金才最可靠。

無論是原作《清明上河圖》，還是進化版的《清明上河圖》，在今日，能夠受到海內外華人的追捧，正是宋朝的盛世才造就這些傳世名畫。

北宋是中國歷史上文化和經濟都高度發達的王朝，然而最終卻亡於落後許多的女真所建立的金國，令人扼腕。同為發達的今天，宋朝的雖富卻亡國的歷史經驗相當值得深思。

宋朝一向在中國歷史中被定性為「積貧積弱」，自19世紀日本歷史學內藤湖南提出「唐宋變革論」以來，這一觀點越來越被否定。有論者指出，宋朝國內生產總值是唐朝鼎盛時期的兩倍，南宋以半壁江山財政收入超過北宋。

因此，日本學者內藤湖南的弟子、日本東洋史學會會長宮崎市定稱：「中國宋代實現了社會經濟的躍進，都市的發達，知識的普及，與歐洲文藝復興現像比較，應該理解為並行和等值的發展，因而宋代是十足的『東方的文藝復興時代』。」

美籍華裔歷史學家、哈佛大學東亞研究所研究員黃仁宇更稱，西元960年，宋代興起，中國好像進入了現代，一種物質文化由此展開。貨幣流通，較前朝普及；火藥發明，火焰器使用，航海用的指南針、天文時鐘、鼓風爐、水力紡織機，船隻使用水密隔艙等等，都是在宋代出現。

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在西元1000至1100年以內，中國大城市裡的生活程度可以與世界上任何其他城市比較，而無遜色。 美籍華裔歷史學家黃仁宇

不僅是東方學者這麼稱讚宋代文明發展，就連西方漢學最高獎項「儒蓮獎」得主白樂日（Etienne Balazs）認為，「中國封建社會的特徵，到宋代已發育成熟；而近代中國的新因素，到宋代已顯著呈現」。

美國漢學家、哈佛大學教授費正清（JohnKing Fairbank）也認為，宋朝「包括了許多近代城市文明的特徵，所以在這一意義上可以視其為『近代早期』」。

既然宋代處於中國歷史社會的盛世，其都市發達、知識普及更是可與西方文藝復興相媲美，但為何如此繁榮的盛世卻未能順勢前進，反而後退了。不僅使中國進入現代推遲了六百年以上，更令中國被動地捲入近代潮流飽經磨難。原因何在？

中華文明處於東亞封閉的地理單元內，很早就達到了其擴張的極限，此後日漸失去進取心與尚武精神，走向保守與僵化。圖為北宋時期地圖。（維基百科公有領域）

首先，從地理上來說，中國地處亞洲東部，獨占了亞洲東部最適宜生存的土地，向北是草原、西伯利亞寒冷地帶，向西是青藏高原、沙漠戈壁與山脈，向南是熱帶叢林，向東是海洋。

這樣一個相對封閉的地理單元，一方面外來文明很難侵入中國，歷史上的亞歷山大大帝東征、伊斯蘭教的東擴都在阿富汗這個十字路口掉頭南下進入印度次大陸，而不是東進中國，使中華文明不受外來文明打擾歷經千年而不絕，整個東亞形成以中國為中心的文明體系、國際政治體系。

另一方面，這一封閉的地理環境也限制了中國的擴展，早在西元前221年秦朝一統天下，東亞大陸上適合農耕的土地就已經被全部納入帝國範圍內，擴張至農耕文明與遊牧文明的分界線，實際已經達到農耕帝國的擴張極限。

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漢朝尚武，進而擊敗草原民族，將勢力擴張到亞洲北部草原與西域，將帝國擴張到地理局限的極限。早早擴張到極限後，中國開始收縮，進取心與尚武的精神開始消退。

接著，所謂的「魏晉風流」，只不過是失去進取心與尚武精神後，貴族精英階層的糜爛與墮落，最終只能衣冠南渡。

直至宋代，儘管丟失了燕雲十六州（今北京、天津海河以北；山西、河北北部區域），農耕文明的北部大門，門戶洞開，曾經是中華文明核心區的華北地區直接受到遊牧民族的威脅，只能撤到黃河一線。此外，還面臨西夏（黃河中上游）的侵擾，但透過貢獻財物實現和平後，宋朝在重新走向繁榮盛世的同時，中國文明進一步內捲，趨於保守。

有論者認為，「清明上河圖」作者張澤端，企圖將北宋社會深處的痼疾和衰敗，委婉地隱藏在這種種細節中，頗有社會批判的意味。（截取網絡）

貴族精英階層糜爛墮落後，唐代以科舉使官僚——士階層崛起，至宋朝皇權與官僚共治天下。而在宋代，代表官僚士階層核心意識形態的儒家，由唐代的道統說，發展到宋代的程朱理學，實際上完成了它的宗教化架構、固定化，進而保守以致僵化。

這等思想佔據了統治者的意識形態，使中國歷朝歷代失去的不僅是進取心與尚武精神，更是中華文化由盛轉衰的轉折點，從現代的大門口退回遠古時代。

北宋亡於金，南宋憑藉海外貿易其財政、經濟甚至超過疆域更大的北宋，但在這種缺乏進取心的保守僵化的文化之下，偏安一方。明清以降同樣不乏盛世，卻也更加保守僵化，終致亡國，差點滅種。

經過一百多年的努力，中國整體發展確實走向盛世與復興之路，但與此同時，伴隨而來的保守與僵化的治理思維應該注意謹慎。畢竟，「盛世的文物，現在的黃金」，可謂冥冥之中自有天意。