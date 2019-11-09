【歷史探秘】皇帝也愛點外賣！宋朝人也離不開的外賣文化

在辛苦勞累一整天后，下班回家不想做飯，沒關係！只要打開手機動動手指，不用多久就有外賣騎手帶着香噴噴的晚餐送到家門口。這樣便利省事的送餐方式，正在改變現代人的飲食習慣，就連日前中國大陸慶祝中華人民共和國建立70周年的國慶大會上，外賣騎手出現在了群眾遊行的「當家作主」方陣中。 不過如此便利的外賣服務，可非現代人的專利，早在千年前的唐代、宋代就已出現提供餐點外送服務。在北宋名畫《清明上河圖》裏，就能看到一位繫着圍裙、手上拿着碗正趕着送外賣的店小二。

今（2019）年為中華人民共和國成立70周年，典禮上除了展示各式武器外，見證物流與外送經濟的外賣小哥也現身在群眾遊行中。（新華社）

唐代士人已有外帶習慣

唐朝期間，士人間已經有類似今日的餐點外帶服務－「立辦」，據唐代文人李肇所著《國史補記》載：「德宗（779－805年在位）非時召吳湊（730－800年）為京兆尹，便令赴上。湊疾驅諸客至府，已列筵畢。或問曰：『何速？』吏對曰：『兩市日有禮席，舉鐺釜而取之，故三五百人之饌，常可立辦也』」。雖然時間緊迫，但吳湊依然在客人到來前備好酒席，這也顯示唐代的士人階層已有帶着鍋碗瓢盆去酒樓，把預先訂好的飯菜外帶回家的習慣了。

由於自古相沿的坊市分離制度在宋朝時已被打破，從此城市開始有不一樣的面貌。在商品經濟的需求下，產生了坊市合一的新興城市格局，住宅區與商業區混合的形式，再無營業時間與場地的限制，任何地方都可開設店鋪，也造就了宋朝豐富的飲食文化。

宋孝宗。（網絡圖片）

吃膩宮廷菜 點外賣的宋孝宗

城市庶民美食文化興起，街頭上的小吃連皇帝都非常熱愛。根據宋代文人周密（1232－1298年）的著作《癸辛雜識別集．德壽買市》載：「隆興間（1163－1164年），德壽宮與六宮並於中瓦相對，令修內司染坊，設着位觀，孝宗（1162－1189年在位）冬月正月孟享回，且就看燈買市。簾前堆垛見錢數萬貫，宣押市食歌叫直一貫者，犒之二貫。時尚有京師流寓經紀人，如李婆婆魚羹、南瓦張家圓子之類」。這說的是宋孝宗曾於隆興年間的一次燈節中，點了外賣「李婆婆魚羹」、「南瓦張家圓子」，還給了不少小費。

連皇上都愛點外賣，民眾當然也跟風流行，據《東京夢華錄》載：「市井經紀之家，往往只於市店旋買飲食，不置家蔬菜」，代表宋代居住在汴京的小康家庭，已經習慣購買外食懶得下廚了。

圖為《清明上河圖》局部，可以清楚看到在白馬旁邊有位圍着圍裙、手上拿着兩個碗，正要外送的店小二。（北京故宮博物院網站）

學者統計，《東京夢華錄》共收錄了100多家店鋪，其中酒樓與各種餐飲店佔了超過半數，可見宋代汴京餐飲業之發達。且京中各家餐館依等級可以再細分為：「正店」、「腳店」與「分榮」。正店即是大酒樓，多為有身分地位的人提供消費，還能夠自行釀酒與賣酒，但沒有外賣服務。腳店為中上等級的餐廳，雖有外賣服務，但要達到一定金額店家才願意外送。分榮則相當於今日的小吃店，不僅有外送服務，還隨傳隨到，更有專門經營外賣的分榮出現。

古代沒有手機，因此宋人點外賣有三種方式：一是家丁採買，由家丁前往飯館、酒樓點菜後，由專人送至家中再付錢，相當於今日的貨到付款的模式。二是約定送餐，與店家簽下長期的外賣合同，店家定期定時將美食送至客戶家中。第三種是上門兜售，因為宋代城市經濟發達，城市內娛樂場所林立，也聚集不少民眾，此時店家就會將事先準備好的餐點帶去現場叫賣。

食盒可謂由來已久。（網絡圖片）

宋朝外送員的標配

今日外賣員的標準配備是電動車（或摩托車）與保温袋，以此讓客戶吃到熱騰騰的飯菜。雖然宋朝的外賣員只能依靠雙腿奔走於大街小巷，但當時已有飯菜的保温技術。不同於現代使用一次性飯盒與塑料袋等作為外賣餐盒，宋代盛裝外賣的容器相當環保又精緻，乃是用温盤盛裝餐點，温盤又稱為暖盤。用來保温食物的器皿，有上下兩層，中間有空隙，只要在使用前向中間夾層倒入熱水，就能達到保温的效果。再將裝有餐點的温盤，放入便於攜帶行走的長形抬盒—食盒，就是宋朝外賣員的標準配備。

除此之外，宋代的外賣餐點相當豐富，據文人吳自牧所著《夢梁錄．麪食店》中，收錄了宋朝外賣清單：「又有專賣家常飯食，如攛肉羹、蹄子清羹、魚辣羹、雞羹、耍魚辣羹、豬大骨清羹、雜合羹、兼賣蝴蝶面、煎肉、大熬蝦等蝴蝶面、煎肝、凍魚、凍鯗、凍肉、煎鴨子、煎鱭魚、醋鯗等下飯＂，還有眾多甜品涼飲也提供外送，如冰雪冷元子、水晶角兒、冰雪甘草湯、荔枝膏等，宋朝的外賣清單與今日相比是不是同樣豐富呢？