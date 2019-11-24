常玉「五裸女」3億港元成交　再刷新個人畫作拍賣紀錄

著名旅法華人畫家常玉畫作《五裸女》，昨日（23日）在香港佳士得舉辦的「20世紀及當代藝術晚拍」以3億港元成交，打敗其畫作《曲腿裸女》上月拍賣價1.98億港元，再度刷新常玉個人畫作的新紀錄。

圖為《五裸女》。（一條提供）

常玉的裸女畫身價驚人，10月5日，其裸女油畫「曲腿裸女」就在香港蘇富比拍賣公司舉行的「現代藝術晚拍」中以1.98億港元成交，創下常玉作品世界拍賣紀錄。佳士得隨即宣布在11月23日的香港秋拍中推出常玉的《五裸女》，號稱是常玉尺幅最大、裸女數量最多的作品，最後拍得3億港元。

佳士得指出，《五裸女》不僅是常玉尺幅最大的裸女油畫，更是人物數量最多，是唯一繪有多達5位裸女的作品，而且站姿裸女在常玉藝術生涯中極為罕見。據記載，常玉裸女系列油畫共有56張，其中僅有7幅為站姿。除了《五裸女》外，其他6幅都只描繪了一對或單個人物。

「曲腿裸女」以約1.98億港元（包括買家傭金）成交。（網上圖片）

不過外界有評論認為，《五裸女》冠軍寶座可能也無法坐太久，因為蘇富比才宣布常玉裸女畫作《綠色背景四裸女》，將領銜蘇富比明年的春季拍賣會。蘇富比現代亞洲藝術部主管張嘉珍表示，此畫「堪稱常玉裸女群像中最媚惑吸引之鉅作」。

藝術史學家陳炎鋒在「華裔美術選集——常玉」中寫道，二次大戰後的裸女畫數量稀少，海內外總數不超過10餘張。《五裸女》為常玉1955年左右作品，深紅與亮黃的背景強烈地襯出潔白的人體，擺着各種姿態的女主角 ，既無1930年代的誇張比例，也不具寫實風格，黑色生澀的線條充份勾出晚期特有的古拙韻味。

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常玉是著名法國華人畫家，本名常有書，出生於四川南充市。1920年代初，在五四運動掀起的熱潮下，他加入第一批遠赴歐洲深造的中國藝術家行列。在巴黎落腳後，常玉隨即融入當時極富藝術氣息的生活方式。至1966年辭世，他大致都住在巴黎，僅於1938年短期回中國，亦曾居留美國紐約生活兩年。

（綜合報道）