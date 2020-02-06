【史海鉤沉】古人如何防控傳染病　秦漢時已有「強制隔離」

內地新型冠狀病毒肺炎疫情蔓延，除了疫情爆發地湖北省武漢市已於1月23日封城外，近日湖北省黃崗市、浙江省温州、杭州等多地也宣布封城措施，期望透過減少人口流動，避免疫情擴大。採取封城隔離後，衍生出不少物資援助等問題，但翻開史書可以發現到，隔離自始至終都是應對傳染病最有效直接的方法。

面對傳染病的擴散，自古以來隔離都是最有效且直接的方式。（Reuters）

從有文字記載起，時常能在古代文獻看到疫、疾疫、癘等文字，依現代學者推測，這些有關疾病的文字可能含括瘟疫、瘴氣、痢疾、流行感冒等多種傳染病。中國歷史上最早的疾疫記錄是在周代，「魯莊公二十年（公元前674年）夏，齊大災」，根據《公羊傳》的解釋這場「大災」就是大疫。之後關於疾疫的記載不斷增加，有學者粗略統計中國曆代疾疫發生次數為，周代1次、秦漢13次、魏晉17次、隋唐17次、兩宋32次、元代20次、明代64次、清代74次。

在醫療衛生尚未發達的古代，傳染病的爆發往往與其他天然災害有關。一般來說，大災之後，就是大疫的開始。如隋代大業八年（612年），「天下大旱，繼而發生大疫，染疫者多死」，除了旱災外，水災過後也會導致疫情發生，宋慶曆八年（1048年）河北地區發生大水災，來年三月就爆發疫災。自古地方誌即有「三年一小疫，十年一大疫」的說法，反映出古代傳染病之普遍。

古代的公共衛生 「隔離」概念的出現

自古防疫就與中央朝廷有密切關聯，在周代，「醫」就已獨立於其他職官之外，設有醫師職官。周代民間疾疫也有專門的醫生來治療，稱為「疾醫」。秦漢時公共衛生問題開始受到重視，《論衡》已有告誡人們不可吃老鼠碰過的食物；《金匱要略》也寫道絕不能吃被蟲子、螞蟻咬過，或是掉在地上的果實。秦代時還會透過立法來控制疫情，《秦律》規定凡是麻風病病人都要送往「癘遷所」隔離起來，可見秦代對傳染病的處理方法已有初步「隔離觀念」。

漢代延續秦代作法，災疫發生時朝廷也會推出相關政策，要各地方政府在農村設立告示，並倡導簡單避疫方法，讓民眾提升警覺以此控制疫情。如疫情過於嚴重影響社會經濟，朝廷也有相關的配套措施，如開倉放糧、減免租税、從各地調來糧食物資保障疫區居民基本吃穿。或是皇帝頭縮減享樂開支，用於救助疫區病患，或是將朝廷管轄的土地給予疫區居民開發，讓他們能夠在災後回覆生活。甚至漢元初六年（119年）發生瘟疫，據《後漢書．孝安帝紀》載：「夏四月，會稽（今江蘇省蘇州城區）大疫，遣光祿大夫將太醫循行疾病」直接派太醫親自到民間為百姓治病。

漢代也延續秦代的隔離措施，《漢書．平帝紀》載：「元始二年（2年），旱蝗，民疾疫者，舍空邸第，為置醫藥。」漢平帝（公元前9年－6年）下令騰出一些住宅作為染上疾疫民眾的隔離區域，集中給予病患進行治療。

甚至軍中傳出傳染病，也會隔離觀察。東漢桓帝（132－168年）延熹五年（162年），東漢軍事家皇甫規（104－174年）所率的軍隊於行軍途中突發時疫。《後漢書》載：「規因發其騎共討隴右（今甘肅省與新疆自治區），而道路隔絕，軍中大疫，死者十三四。規親入菴廬，巡視將士，三軍感悦。＂由於軍隊士兵密集，一旦發生傳染病後果不堪設想，於是皇甫規先將染病的軍士安置在菴廬裏，讓他們與健康的士兵隔離開來。

可見突發傳染病，便採用隔離病患的方法在兩漢時應當是非常普遍的做法。但隔離病患這一措施，推行時並非都無抗議聲浪，如在魏晉時就曾有官員染上時疫，當時規定只要有三人以上感染，即使沒有得病的官員在百日內都不可入宮，不過這樣的隔離方式，卻引起當時人的不少批評。

目前新型冠狀病毒肺炎疫情仍在升温中，民眾一邊在努力排隊搶口罩、酒精等醫療物資，另一邊則是對來自武漢，或是對去過武漢的人感到害怕，更對於封城管制感受到不少心理壓力。自古以來，傳染病的爆發都是在考驗人性，雖然隔離是最有效避免疫情擴散的方法，但在面對病患時如果能多一份同理心，相信會彌補起因為隔離而被分隔起來的高牆。