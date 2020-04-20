新冠肺炎｜女白領回村避疫記：搶閘離漢　移民生意難做要再搵工

今年1月20日，國家衞健委高級專家組組長鍾南山在接受央視採訪時表示，武漢發現的新型冠狀病毒疫情已升級，肯定可以人傳人，也正是從這一天開始，內地媒體對疫情開始進行大規模報道，疫情相關信息如洪水般淹沒了微博、微信等社交媒體，各地防控措施逐步升級，無數普通人的生活也從此改變。 如今，整整3個月已經過去，新冠肺炎疫情在內地已逐步得到控制，內地民眾的生活似乎也正逐步回到正軌。然而對於經歷了空前疫情的一個個普通人而言，生活是否真的還能回到舊日？在過去的三個月中，他們又究竟有怎樣的經歷？經歷過什麼樣的衝擊？有甚麼樣的體悟？《香港01》就此對多名生活在湖北、廣東、上海、北京的普通市民進行了採訪，寫下了他們過去三個月的人生故事，並陸續推出，將一般市民視角下的疫情故事分享給香港讀者。

在武漢擔任海外理財規劃顧問的24歲湖北荊州女孩小蘭接受了《香港01》訪問。她於封城前的1月21日「搶閘」趕回家鄉，就此在家中避疫長達3個月，期間經歷鄰居發燒帶來的恐慌，也一度因太過寂寞而違反禁令偷偷出門，至今仍因公司推遲復工等因素遲未返漢。

這場突如其來的疫情影響了小蘭的事業，讓她面臨換工作的窘境，亦打亂了她往後兩年的旅行安排。對於生活何時恢復往常樣貌，她迷茫地表示尚未有答案，「很多事好像還定格在武漢『封城』時分」。

1月21日晚，小蘭出席公司年終晚宴時，家人再三打電話催促她回村。（示意圖／視覺中國）

小蘭自去年起從事現職，為客戶提供香港保險、海外房產、護照移民等業務諮詢。同在武漢工作的父母則從事建築材料批發生意，1月15日就已回鄉。1月21日（農曆臘月廿七），小蘭的公司安排了年終晚宴，但父母卻不停打電話催促她回家，「他們擔心武漢很快就封城，我再不回家就來不及了」。

然而，不願爽約的她還是決定與同事會合。用餐前，同事們都戴着口罩，如往常一樣有說有笑，但小蘭感覺到空氣中彌漫着的緊張氛圍，「畢竟漢口是重災區，而且透過看報道，大家感覺疫情好像並沒有這麼簡單」。

封城前夕「搶閘」離漢

雖然家人的再三催促令小蘭有些悶悶不樂，但她內心也隱隱擔憂疫情的發展，於是1月21日當晚，她與同事吃完飯就趕緊驅車離開武漢。由於當時高速公路並沒有設置檢疫點，加上父親在電話另一頭發脾氣，她在兩小時內就趕抵了村莊。

回村後的小蘭大鬆一口氣：「村裏地廣人稀，應該沒有那麼大的風險」。然而兩日後武漢就正式封城，村裏也實施了封路等措施，她這時才意識到疫情的嚴重性：「土堆、貨車、樹枝都成為封路工具，有點像電影情節，不太真實的感覺」，爾後開始焦慮和擔憂。

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1月24日（農曆大年除夕）早晨，伯父打來電話，呵責她剛從武漢回來不要到處串門，「家裏還有小孩」。她答應了，可一掛掉電話就委屈地哭了。

不過，小蘭還是很快適應了「宅」在家的生活，家中自建的三層住宅很寬敞，令她不會感到過於壓抑，每天除了看書、看電影、背英文單詞，也開始做瑜伽等健身運動，甚至玩起拼裝玩具、整理起塵封的黑膠唱片，心情漸漸好轉。至於日常生活的物資，則是由村裏的義工採購後按戶分發，或者各家向村黨支部書記提出進貨要求，到貨後大家分時間段去買。

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鄰居孕婦發燒引恐慌

直到鄰居家的孕婦婭婭從廣西回來後，小蘭的恐懼再度降臨。回村後連續數日到小蘭家做客的婭婭，沒過幾天就發燒了。而婭婭的家人則一度懷疑是否受小蘭一家感染，因為小蘭的家人剛好是他們唯一的「武漢接觸史」。

及後，婭婭與丈夫開車到縣城做核酸檢測，但因擔心影響嬰兒健康而沒有進行電腦斷層掃瞄（CT）檢查。當晚，夫婦兩人既不敢待在醫院，亦無酒店可投宿，只能勉強在車上過夜。翌日回村時，車輛被攔在了村子設置的關卡外，在寒冷天氣下，丈夫也只能找到一輛單車，讓挺着大肚子的婭婭坐在車椅上，再一步步推着單車才將她送回家。

鄰居家的孕婦婭婭從廣西回村後發燒，令小蘭感到恐慌。（示意圖，非當事人／視覺中國）

婭婭的核酸檢測結果很快出爐，為陰性，但基於對準確度的疑慮，婭婭一家繼續大門緊鎖，並讓婭婭在樓上隔離，家婆每日上樓送三餐。十幾天後，已康復的婭婭再度出現在小蘭面前，表示「就是普通的感冒」。小蘭說，雖然是虛驚一場，但也有點驚魂未定的感覺。

「宅」在家43天後 寂寞難耐偷偷出門

3月初，在家封閉43天的小蘭愈發寂寞，這時村裏仍沒有解除關卡，她終於忍不住沿着田埂走到奶奶家，「算是違反規定偷偷出門」，但見到久違的堂兄弟姐妹和侄女們，讓她欣喜若狂。然而伯父看到後，還是板着臉批評了她。小蘭覺得，伯父不是真的想趕她走，是怕鄰居說閒話，但待了一會兒後，她還是老老實實地沿着田埂走回了家。

在家封閉43天的小蘭因寂寞而偷偷出門，沿着田埂走到奶奶家。（受訪者提供）

公司復工延宕 至今仍未返漢

轉眼到了3月底，內地疫情日漸好轉，陸續復工復產，小蘭所在村作為保持零確診的「無疫村」，許多村民包括她的一些親戚都回到原本工作的城市。4月8日，武漢也宣布「解封」，逐步恢復生產經營活動，小蘭的父母觀望了幾天後便回到武漢，但告訴她，之前的搬運工人有的不敢去武漢了，有的3月底就去了外省打工，「今年工人不好找，生意不好做，只希望不虧本就好。」

小蘭原計劃在武漢「解封」當天就回去，但由於公司遲未復工，加上自己擔憂武漢的無症狀感染情況，她至今仍未返漢。「（農曆）正月初還算着上班時間，沒想到一推再推，公司的復工時間竟到了4月下旬。」

3月底，小蘭所在村作為保持零確診的「無疫村」，許多村民都回到工作的城市。（受訪者提供）

憶起抗疫至今的經歷，小蘭表示，「其實回想起來是很平淡的。宣佈封城後我每天抱着手機看新聞，後來心理壓力過大，索性不看了。當時看李文亮的新聞也哭得傷心，後來就稍微麻木一些了。如果日常不思考什麼嚴肅的問題，看些綜藝、劇集，兩三個月也就這麼溜走了。」

行業景氣不樂觀 「大家都很艱難」

小蘭表示，很多公司2月起陸續「網上復工」，她的公司也開始網上培訓不同國家的投資移民政策，她的生活也變得充實了一些。但對於這個行業目前的景氣，她直言不太樂觀，「可能要換工作，目前的工作可能會變成兼職。」

小蘭稱，其從事的投資移民規劃等業務市場不容樂觀。（示意圖／視覺中國）

據小蘭介紹，公司在疫情前期的宣傳語是「人生要有PLAN B，多個綠卡多條路」，現在國內疫情雖然平息不少，但國外又處於水深火熱之中，再加上幾個月來大家都沒有收入，維持生存是首要，考慮做理財的人也會少一些，現在海外房產項目的交易已減少，其他的投資移民專案也不容樂觀，「今年大部份的企業都會很艱難吧，大家的目標都只是『活下去』」。

不過她也表示，因為疫情，很多家庭被迫接受突如其來的生死離別，所以海外保險板塊會有所反彈，「諮詢香港保險的可能會多一些，但現在去香港也要隔離，所以實際上也沒有成交。」

兩年內旅行也取消 生活恢復仍需時日

至於生活何時恢復往常樣貌，小蘭表示至今尚未有答案，「很多事好像還定格在武漢『封城』時分」，就像她以前非常喜歡旅行，但計劃好的法國和意大利之旅，往後兩年都不會考慮了，「一是經濟因素，二是擔憂國外的排華情緒。」她也正在摸索新的人生計劃：「可能大家都需要時間走出來。」

（本文所用人名均為化名）