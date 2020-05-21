【有片】四川懸崖村小網紅直播帶貨增收入　年輕人毅然留村開民宿

四川省涼山州轄下昭覺縣阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，共有164戶居民。時至近日，該村逾半數村民共84戶要告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建安置樓房，在內地引起廣泛關注。 當地近年通了網絡，經濟急速發展，發展出臍橙、青花椒、油橄欖等農業項目，更出現直播帶貨的小網紅。有不在此次搬遷之列的村民決定繼續留在山上，通過直播以及開民宿接遊客增加收入。

「懸崖村」近年出現多名直播帶貨的小網紅，透過推銷土產增加收入：

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村民熊二接受內媒採訪時表示，他的父母也在此次搬遷之列，但他這次沒分到房子。他表示，這幾年懸崖村通電通網，他一天進行直播的時間長達10小時，他會在直播中推銷各種懸崖村土產。

熊二表示，他從前一個月只有不到1千元（人民幣，下同）收入，現在則有2至3千元收入。現在村裏還有5個人在做直播，他決定以後會留在山上，通過直播以及開民宿接遊客增加收入。

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米：

阿土列爾村又被稱為「懸崖村」，與地面垂直距離約800米。（網上圖片）

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逾百「懸崖村」帳號 最多擁上百萬粉絲

內媒未來網報道指，在快手上搜索「懸崖村」，有超過100個帳號，以各式各樣的內容出現在大家視野裡。有的剛擁有幾百粉絲，有的粉絲超過幾十萬，甚至上百萬。報道更指，在三年前，這些直播主甚至還是連普通話都不太會說的山裏人。因短片和直播被看見，懸崖村的網紅主播當起了導遊、速遞員、外賣騎手等職業，甚至有人開小店做起了老闆。

四川廣播電視台90後女記者高慧玲和同事進行「懸崖村」搬遷的報道，鏡頭前的她談笑風生，十分淡定，但之後爬下「天梯」下山，卻嚇得在車上嚎啕大哭：

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其中，直播主楊陽更每天從早上八點到十一點進行直播，並販賣懸崖村純天然的蜂蜜等土產，又從事旅遊接待的工作。在海拔2000米左右的懸崖村頂大平台，已有旅遊企業開發並修建了酒店，直播主拉博則在這家酒店當嚮導，比起從前放羊務農，這份工作為拉博帶來了更穩定的收入。

「懸崖村」逾半數村民告別爬「天梯」的日子，搬入縣城郊區的新建的安置樓房：

易地扶貧搬遷貧困戶的安置點。（新華社）

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（綜合報道）