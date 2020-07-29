三星堆周邊發現重要遺址　出土最早有「龍鳳呈祥」圖案陶器

據四川省文物考古研究院28日（周二）公布，在三星堆周邊發現重要遺址「聯合遺址」。專家認為，該遺址應該是三星堆古城遺址周邊一個重要聚落，涵蓋了近5千年來連續不間斷的區域發展史，這個發現拉開了對三星堆周邊區域研究的序幕。

「聯合遺址」出土了大量的陶器、瓷器、石器（點圖放大）：

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新華社29日報道指，聯合遺址位於四川省廣漢市南豐鎮聯合村1組，南距三星堆古城遺址約8公里。從2019年10月開始，考古人員對聯合遺址進行搶救性考古發掘，計劃發掘面積7千平方米。截至2020年6月底，已完成發掘面積4500平方米，發現了極其豐富的新石器、商周、秦漢、魏晉、唐宋和明清時期的遺存，揭露各個時期的灰坑、墓葬、窯址等遺跡數以千計，目前發掘工作仍在進行中。

聯合遺址出土了大量的陶器、瓷器、石器等，出土和復原了大量的高柄豆、鏤空圈足豆（盤）、小平底罐等。出土的陰線刻龍鳳組合紋陶器年代為晚商時期，是目前中國發現最早的有「龍鳳呈祥」圖案的陶器。

四川省文物考古研究院副研究員辛中華表示：「聯合遺址涵蓋了桂圓橋、寶墩、三星堆、十二橋4個文化因素，是三星堆周邊首次發現有著完整古蜀文明序列的遺址，其中三星堆主體文化因素在聯合遺址最為豐富，出土了大量和三星堆類似的文物。」辛中華認為，聯合遺址的發現，對研究古蜀文明的起源、發展和演變有重要意義。

三星堆遺址位於四川省廣漢市，遺址年代為公元前2800年至公元前1100年，是迄今在西南地區發現的範圍最大、延續時間最長、文化內涵最豐富的古蜀文化遺址。其中出土的文物包括青銅大立人、青銅面具、青銅神樹等形象極為獨特，被譽為「青銅鑄就的人間神國」。

（綜合報道）