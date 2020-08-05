【歷史探秘】三百年前台灣風災多　清廷如何救災？

對生活在季風氣候帶、每逢夏季必遭颱風襲擊的台灣民眾來說，2020年7月沒有颱風生成相當異常，而且還是首次7月沒有任何颱風在西北太平洋活動，引發缺水的擔憂。不過，幸好8月一到立刻有兩個颱風來「解渴」。

颱風過境，經常造成城市內澇或山地泥石流等災害，那清代台灣，又是如何處理風災問題呢？

黑格比颱風雖未登陸台灣，其外圍環流帶來的豪雨讓台灣北部多處積水，但也緩解台灣的缺水危機。（中央社）

隨着經濟結構、生產技術與人口密度等增長，從前不易造成的風災農損與人員傷亡，跟着時代演進所造成的影響也愈大。17世紀荷蘭殖民者佔據台灣南部後，便興修農田水利設施，到了清代時，其水利建設隨土地開墾，從嘉南平原往南北兩方擴散。在埤圳灌溉下，讓人們迅速拓墾土地。不過，草地被開闢成農田後，在雨水沖刷下容易發生土壤侵蝕、助長河川淤積。而山區森林的開墾，不僅讓坡地失去水土保持，也會增加發生洪水的頻率，若是遇上台風帶來的強風豪雨，更會造成嚴重的損失。

在颱風肆虐下，莊稼可說是最大的受害者，過去的史料有眾多記載。例如：「康熙二十二年（1683）夏五月，大雨水淫雨連月，鄭氏之土田阡陌多被衝陷」、康熙六十年（1721）颱風所夾帶的大雨還導致「山崩川溢，田園沙壓」、「乾隆十八年（1753），秋八月，大風損禾；十九年九月，諸羅（今台灣雲林縣、嘉義縣市、台南市北部與南投縣西南部）大風，損禾」。

台北的灌溉水圳系統瑠公圳興建於清代乾隆年間。圖為1934年瑠公圳水門。（維基）

頻繁的農業損失，也讓於康熙四十六年（1707）來台赴任的台灣知府周元文為農民擔憂：「罹此災傷，收成似難期望」，發出悲涼之歎。除了造成農作物收成減少外，颱風強大的破壞力也讓許多台灣民眾無家可歸、流離失所、親人離世。清代台灣較為嚴重的風災傷亡，發生於距今約300年前、康熙六十年八月十三日（1721年10月3日），總計倒塌的房屋有九萬多間，死者高達數千人，甚至「浮屍蔽江」。

這場奪去多條人命、引發山崩泥石流、水災的颱風，有不少文人留下記錄，隨堂兄閩粵南澳鎮總兵官藍廷珍（1664－1730年）來台平定朱一貴之亂（1721年）的藍鼎元（1680－1733年），其所著《平台記略》載：「八月十有三日辛未，怪風暴雨，屋瓦齊飛。風雨中流火條條，竟夜燭天。海水驟漲，所泊台港大小船，擊碎殆盡，或飄而上之平陸。拔大樹，傾牆垣，萬姓哀號，無容身地」。

清代台灣民房多為土角厝，以稻草攪泥日曬後所製成的土墼堆棧成房屋牆壁，並用稻草、瓦片覆蓋做為屋頂。雖然冬暖夏涼，但一碰到下雨積水就容易龜裂坍塌。圖為1895年的台灣淡水街景。（維基百科公有領域）

清巡台御史黃叔璥（1722—1724年在任）在《台海使槎錄》也有記載：「八月十三日夜，台灣颶風大作，倒壞衙署、倉廒（穀倉）、民房，傷損船隻、人民田禾……書云『大兵之後，必有凶年地方』茲言信然。施世驃（1667－1721年）、藍廷珍各終夜露立風雨中。軍士蜂擁相攜持，不敢動，稍舉足則風揚顛仆，或裂膚破面流血」，訓練有素的士兵在強風中也是動彈不得。

颱風過後的損失，若朝廷地方不及時處理，往往會引起民變騷亂，因此歷代統治者都相當重視災後的減賦。如根據受災面積大小直接減免民眾受災田地的賦税：「康熙三十七年（1698），豁免水災崩陷田園一百六十甲四分二釐」，針對上述康熙六十年的風災，康熙帝（1654－1722年）敕令：「蠲免三縣（台灣府下轄之台灣縣、諸羅縣、鳳山縣）六十年額徵民番銀二萬二千二百二十四兩」，即通過減免賦税，減輕民眾的負擔。

清代台北城。（網絡投票）

由於台灣與中國大陸隔着台灣海峽，天災發生時，京城並無法立刻得知，因此位在台灣的地方官員的應變能力與指示就非常重要，而朝廷對地方官的要求：「該地方官亦必驗看確實，酌定分數，方可開倉賑濟，若令其一聞被水，立即開倉」。眾多台灣清代史料顯示，很多在台地方官早在上報朝廷前便展開救災工作，以康熙六十年風災為例，當時「署台廈道陶範、府縣高鐸、孫魯等，躬歷民家，拊循流涕，發倉賑貸，瘞死扶傷。以風災飛報上聞，朝廷發帑金賜卹，殘黎始得更生」，朝廷尚未傳達指令，當時在台任官的陶範已下達開倉救濟的命令了。

另外朝廷還會發放銀兩用於百姓的災損與傷亡上，像是康熙六十年風災過後，「九卿議照保安沙城地震散賑之例。倒房一間銀一兩，壓死大口銀二兩，小口銀七錢五分，被風商船壓死兵丁應照出兵病故官兵每名賞銀五兩，給伊等妻子」。以當時的貨幣購買力來說，一兩白銀能換8,000文銅錢，當時一斤豬肉要40文銅錢，當時按名賑恤與今日政府災損補助類似，人員死亡的撫卹金額應算不少。

與清代相比，今日在科技的輔助下，政府與民眾可以通過氣象信息，對於即將到來的颱風，提早做出好降低經濟財產損失的準備。雖然清代尚未有這些良好又先進的儀器，但災後的處理，可以看出朝廷已儘可能通過賑災、救助協助民眾減輕負擔、早日重建家園。