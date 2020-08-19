合法機構僅1成、每年10萬人致殘致死　內地非法醫學美容多猖獗？

內地今年7月熱播綜藝《乘風破浪的姐姐》，美若天仙的「30+」女性成為熱話。在節目中翩翩起舞的52歲伊能靜，近來也成為一些醫學美容（醫美）機構宣傳「凍齡」秘訣的素材，稱只要使用抗衰類醫美產品，就可以「再也不怕變老」。 然而，內媒報道指，不斷壯大的醫美產業，卻存在大量非法執業、虛假誇大、合法醫生稀缺等問題，全國合法醫美診所僅佔14%，甚至屢爆醫療事故，每年約10萬人致殘致死。在「黑醫美」猖獗下，每個帶著美好願望走入手術室的女性們，究竟是否能如願以償地迎接更美麗的自己呢？

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醫美用家光譜：77%用家已婚 99%擁大專以上學歷

內地醫美消費由明星網紅帶動，近年開始走進公眾生活。瘦臉針、玻尿酸、水光槍等醫美項目被大眾熟知——小到祛痣祛斑，大到隆鼻吸脂，以藥物、儀器及手術等手段改善外形愈來愈常見。在明星代言和廣告宣傳的引領下，醫美開始脫離污名走向常態，變成稀疏平常的美容方式。

選擇醫學美容的人都有甚麼特點？根據「艾瑞諮詢」發布的《中國醫療美容行業洞察白皮書（2020年）》，內地醫美用家有98%為女性，89%生活在一、二線城市，年齡在25至35歲之間者有62%。醫美用家有高達77%已婚，其中43%有子女。80%的醫美用家，其家庭月收入介於2萬至5萬元（人民幣．下同）。99%的醫美用家都擁有大專以上學歷；學歷在大學本科以上者佔84%。而在職業方面，有51%的醫美用家是擔當企業管理人員，只有15%用家是企業普通員工。

內地割雙眼皮的人數愈來愈多。（資料圖片／視覺中國）

偏愛白嫩無暇肌膚 6成用家在臉部動刀

使用醫美產品的他／她們，夢想中的自己是怎樣？報告指出，逾9成內地醫美用家偏好白嫩無瑕疵的肌膚，拒絕接受淚溝、黑眼圈。高達88%的用家希望自己擁有S型身材。6成醫美用家接受了臉部整容服務。至於為何要接受醫學美容，逾半數用家稱變美能夠讓自己更快樂，3成稱受到了身邊朋友影響，也有3成認為相貌好會獲得各種優待。

值得注意的是，隨著醫美事故層出不窮，醫學美容治療的安全性是用家最為關心的話題（68%），高於對醫美整體效果的關注（62%）。45%用家是透過熟人了解相關資訊，而近4成用家受到了醫美機構官方網站宣傳的影響。

▼ 圖輯｜內地網紅「小Z娜娜」13歲起整容上百次 變真人芭比（按圖放大）

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過度整容致臉部扭曲 頻遭網絡攻擊

「整容熱」也帶來不少爭議，尤其一些整容過度的案例，最易引發網民關注。報告指出，在臉部動刀達6次即可視為有過度整容傾向，內地目前有67%用家做過多於1次臉部整容，達到6次或以上的則佔14%。

由於過度整容通常是在同一部位進行過多次手術，或在臉部不同部位都進行手術，臉部出現僵硬、扭曲，令長相還不如整容前。一些過度整容的網紅，由於容貌不自然而遭受網絡攻擊，甚至被指「恐怖」、「嚇人」。

▼ 圖輯｜網紅韓安冉揚言「活到老整到老」 擁480萬粉絲（按圖放大）

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自13歲起花費百萬元，忍痛將全身上下的部位都開刀的網紅「小Z娜娜」，人稱「真人芭比」。她自誇是「年齡最小整容最多」，3年內就整容多達百次，其中有60次是全麻醉手術，包括6次雙眼皮、5次眼角、4次鼻子、4次嘴巴、2次脂肪填充、2次面部吸脂、2次吸大腿脂肪、全臉磨骨、下巴假體等等，她又稱自己玻尿酸「都幾萬幾萬打一桶的份量，只為了看起來童顏一點」，然而，卻有大量網民圍攻她「作秀」、「審美怪異」。

曾經參加綜藝節目而爆紅的「韓安冉」微博擁有483萬粉絲，人氣相當高。她曾在節目中自爆自己16歲開始就整容，且揚言要「活到老，整到老」。現年只有21歲的她，前後已動過34次手術，近日她在微博上更新近況，指自己做第6次的鼻修復。不過手術後的她，把照片到社交平台上，引來不少網民大呼「好可怕」，她與前夫所生孩子的長相也成為網民熱話。

內地注射美容針劑者，有半數曾注射過非法針劑。（視覺中國）

非法醫美受歡迎 客人數目遠超正規機構

此外，醫美行業的蓬勃發展背後，是非法從業者的暗流湧動。根據報告，2019年中國醫美行業實際從業醫師有38343人，但非法從業者卻超過10萬人；非法醫美機構的客戶達1000萬至1200萬人，是正規機構的兩倍。廣受歡迎的水光針、美白針產品，針劑正品率只有1/3；在非法醫美場所中，逾9成醫學美容設備都是假貨。

在操作規範性方面，不少醫美機構存在過度聽取用家意見、操作不熟練或不專注、手術前後和過程中未嚴格消毒、使用不規範或未經批准的儀器等問題。

近半數用家曾注射非法針劑

報告顯示，內地合法醫美機構只有1.3萬間，其中超過2千間經營範圍超出資格許可；而非法醫美機構更是超過8萬間。換言之，合法醫美機構佔比只有14%，合法且合規者更只有12%。此外，有近半數（46%）醫美用家曾注射過非法針劑，注射過肉毒素的醫美用家中有48%注射的是非法品牌。

▼ 圖輯｜整容失敗嚴重可喪命 患者常常求償無門（按圖放大）

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更為驚人的是，報告更指出，內地「黑醫美」除了水貨假貨氾濫、虛假營銷誇大效果，更屢屢發生安全事故，平均每年致殘致死數量在10萬人上下，且多數消費者投訴、報案無門，維權難上加難。

醫美互聯網化「亦正亦邪」

2019年中國醫美市場規模達到1769億元，按年增長22.2%，但2020年預計只會增長11.6%，是近十年以來最低的增速。有專家表示，行業發展放緩一方面是受到新冠肺炎疫情影響，另一大原因則是「黑醫美」的蠶食，而互聯網本身已成為黑醫美的溫床，一些平台肆意讓非法醫美機構入駐，形成一條龍服務的網絡黑色產業。

然而，互聯網對醫美行業來說就像一把雙刃劍。隨著醫美加快互聯網化，用家開始透過內容社區、網上預訂的方式與醫美機構建立聯繫，可在網上看診並預約網下服務，再將就醫體驗分享到網上，完成醫美消費的閉環。艾瑞諮詢高級分析師賴貞表示，互聯網化有利於將原本高度分散、資訊不對稱的醫美行業變得更加透明，也加速了醫美機構的優勝劣汰，幫助正規機構和醫生走到枱前。