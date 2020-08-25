Fendi、Dior、Burberry也參戰　頂尖時裝名牌正在中國搶開咖啡店

小小一杯咖啡，潛藏著奢侈品巨頭們的野心。8月，Dior在成都開了一家特別的限時咖啡館。從Dior的瓷器，到繡著CD字母的餐巾，這家咖啡館的每一處細節都體現著Dior元素，引來不少忠實粉絲們、網紅前去打卡，在社交媒體上花式曬照留念，也成了城中熱點。而Fendi搶先一步，7月底在北京和成都的快閃咖啡店裡推出了各種帶有雙F logo和塗鴉系列的甜品。就在同期，Burberry在深圳的Thomas's Café也賣起了咖啡，花個50多元就能坐個一下午。為什麼越來越多的一線時裝大牌熱衷開咖啡館？先來看看這些新開的奢牌咖啡店到底如何。

四合院裡喝一杯Dior咖啡

被大家暱稱為「雕」牌的Dior，算得上是名副其實的「爆款製造機」。經典藤格紋「戴妃包」曾是英國戴安娜王妃的最愛。最近的老花馬鞍包和tote包更是紅透半邊天。化妝的女生則一定對烈焰紅唇999不會陌生。

七夕限定的成都Dioramour Café，配合七夕主題，這個藏在院落裡的咖啡館，使用了大紅色的圓柱、粉紅色的卡座，讓人感受到愛情的熱烈與甜美。走進店裡，第一眼就能看到鄰座用的餐盤，都是Dior家居為中國特製的Monsieur Dior Rouge系列，一隻就要1000元。當然，其他餐具也都可以在官網上買到。我很喜歡的杯子價格是1100元，糖罐標價2350元。除了精美的餐具，咖啡和甜品也是一樣充滿了「奢侈品的味道」（點擊放大瀏覽）：

卡布奇諾上有著用可可粉點綴的「DIOR」拉花，好看得讓人不忍心破壞。喝一口咖啡，輕盈的奶沫像雲朵一般在嘴裡化開，香氣怡人。黑巧克力奶油蛋糕、莓果慕斯蛋糕都做成了愛心的形狀，加上了印有「Dior」logo的巧克力裝飾，超級適合拍照。這兩款蛋糕的口感比較豐富，不用擔心會太過甜膩。草莓、樹莓和藍莓做的沙拉塔也是顏值爆棚，清爽又美味。每一款甜品的名字都是不同語言的「我愛你」，真是情話技能滿點。最重要的是，咖啡和甜品都是免費的。

Burberry的「叢林」咖啡店

提起Burberry，很多人都會想到它家的經典風衣。穿一件卡其色風衣，撐一把格子雨傘，是無數人對英倫最深的印象。2015年，Burberry在倫敦攝政街旗艦店以創始人Thomas之名開了一家咖啡店。5年後，Thomas's Café來到了深圳，在米色為主色調的英倫風之外，增加了創意的動物元素。咖啡店牆面裝飾有各種猴子和叢林動物的大幅印花，契合了「叢林印象」的主題（點擊放大瀏覽）：

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棱角式的鏡面設計則點亮了店內光線，讓整個環境增添了一絲科技感。用裝飾小鹿做的隔斷，則帶來可愛和俏皮的元素。使用的茶具和餐具自然也是定製，上面充滿了精緻的動物圖案。看看菜單，一杯濃縮咖啡50元，摩卡、冰美式和冰拿鐵都是60元，價格就比普通咖啡館貴了一點。

比起咖啡，茶可能才是英國人的摯愛。Thomas's Café的菜單上就有伯爵茶、大吉嶺、烏龍茶等等，價格比咖啡稍微貴一些。進入中國後，當然也增加了一些中西合璧的茶點，比如辣味吉士醬的泡芙和鱈魚馬卡龍。

Fendi酷玩潮咖啡

來自意大利的Fendi以皮草起家，這幾天上熱搜《小時代》主角顧里就曾穿著幾十萬的皮草大衣在雪裡玩耍。peekaboo和小怪獸掛飾前些年風特別大。今年腋下包的潮流襲來，品牌法棍包又重新回到了時尚前沿。

最近，Fendi與知名藝術家Mr. Doodle合作，推出了馬克筆塗鴉系列。並開啟了北京、成都雙城聯動的快閃咖啡館。店內除了品牌最經典的黃色和雙F logo，也有Mr. Doodle天馬行空的黑白手繪。藝術家還為即將到來的特殊節日加上了紅色小愛心圖案。有雙F的拉花的拿鐵咖啡和奶昔是人氣單品（點擊放大瀏覽）：

一杯咖啡在北京售價35元，奶昔則是50元，價格還算親民。閃電泡芙裝飾著這次限量款的主題花紋，38元一份。甜蜜愛心蛋糕、香草西番蓮巧克力慕斯蛋糕等甜品之外，還有三明治和薯條可供選擇。成都快閃店的咖啡稍貴，一杯58元。但比北京店多了成都風味的帕尼尼。78元一份的帕尼尼裡有張飛牛肉、臘腸、青城山老臘肉、自制泡菜和花椒蛋黃醬，真是不走尋常路。

當奢侈品品牌在線上不斷深耕的時候，實體店舖如何留住顧客、甚至是吸引更多顧客成為這個互聯網時代的重大挑戰。能提供真實體驗和美好回憶的咖啡館就成了很好的選擇。比起動輒上萬的基本款，單價幾十塊一杯的咖啡無疑門檻更低。通過咖啡館，善於造夢的奢侈品牌們更開闢了一個以品牌氛圍為核心的社交場所。小小一杯咖啡，不但能讓更多人進入店舖，在無形中也同之前觸及不到的人群建立起了全新的聯繫。

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