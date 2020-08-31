【下一站翻身】深圳地鐵「翻身站」走紅　市民爭相打卡朝聖求運到

香港有「下一站天后」，深圳就有「下一站翻身」。繼「華為站」之後，深圳地鐵的「翻身站」近日也成為網紅打卡熱點。不少市民慕名來「朝聖」，祈求可以「鹹魚翻身」。

「下一站 翻身」，民眾希望在這裏乘車後能夠「鹹魚翻身」。（網上圖片）

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深圳地鐵5號線（環中線）上的「翻身站」，位於寶安區翻身村創業一路與翻身大道交叉口西側，於2011年6月建設並投入使用。近日在抖音和微博等社交平台上，出現了不少民眾前去打卡許願的影片，從而成為網民熱議話題並走紅。

據介紹，翻身村處於深圳西部海邊，原本一片荒涼，無人問津。居民主要從深圳以北逃難而來，平日以出海打魚為生。直到1951年土地改革要定戶籍及地名，土改工作隊發現這片區域都還沒有名字。由於要登記戶口，必須要確定地，工作隊恰好看見這裏的漁民都翻身做了主人，於是就起名——翻身，寓意「翻身農奴當家做主」。

實際上，除「翻身站」外，深圳還有一系列「好意頭」的車站，如錦鯉站、大運站、吉祥站等。

深圳地鐵10號線日前正式開通運營，其中一個車站「華為站」也成為焦點，吸引不少民眾慕名前來打卡拍照。

據了解，華為站因臨近深圳華為公司而得名，深圳地鐵的介紹稱，深圳是高新技術產業化的重要基地，擁有華為等世界領先的企業，「華為站不僅是華為成就的展現，更是深圳『堅持創新道路，展望科技之光』的標誌」。

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（綜合報道）