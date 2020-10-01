《康熙南巡圖》第六卷7幅斷簡全賞析　品味江南山川地貌風俗人情

香港蘇富比將於10月3日至8日在香港會展中心公開展出《康熙南巡圖》第六卷。這幅被喻為清代版《清明上河圖》的清代宮廷钜製之作，百多年來流散在外，直到近幾年才將7幅斷簡匯合成原卷，並首次以全卷全壁形式公開展出，是近年香港重磅級國畫展覽。 《康熙南巡圖》第六卷由楊子江口開始，一直由東往西，經焦山、瓜州、金山，再轉往南下至常州府（今江蘇省境），由浩瀚大江走到蜿蜓運河，通過觀賞此段重要旅程，一起來品味中國文化腹地江南當時的山川地貌、風景名勝和風俗人情。

蘇富比將公開展出《康熙南巡圖》第六卷。（VCG）

《康熙南巡圖》第六卷7幅斷簡賞析：

【第一幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第一幅。（蘇富比官網）

第一幅是畫卷第二長的段落，以焦山和一群朝向金山航行的帆船為起點。康熙皇帝站立於金山左側的台階之上，而在金山另一面，一塊仿似《方壺圖》的岩石從水面冒出。在這幾個島嶼的周圍，盡是數不勝數滿載祝賀人群的船隻。

【畫外音】 康熙帝題「江天一覽」是否和金山寺改名為「江天禪寺」有關，一直是遊客來鎮江溯古追風的話題。據介紹，鎮江幾乎是康熙每次南巡來回必經之地。鎮江金山寺三門並列，稱為三門殿，習慣上稱為三門或山門。兩隻明代石獅雄踞兩旁。 在半山上築有「江天一覽」的禦碑亭，上有落款「清康熙二十六年」（1687年）。據稱是康熙二十三年（1684年）第一次南巡時到金山遊玩時親筆題寫的，他看見金山雄偉壯麗，江天一色，乘興親筆寫下「江天一覽」四個大字，並賜寺名「江天禪寺」。

【第二幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第二幅。（蘇富比官網）

長江岸邊。斷簡二幅局部。（蘇富比官網）

第二幅描繪「京口三山」中的北固山，行程由這裏開始轉至陸路。此段繪有一片以青綠強調棱角並突出於江面上的巗巉巨石。山石的形態暗示了北宋風格的山巒畫法，如前述王雲作品中所見的燕文貴，而又與復興的青綠設色手法交替並用。

【畫外音】 北固山、金山、焦山俗稱鎮江三山，金山與焦山原為江中之島，現在金山已與陸地相連，歷代名人喜登臨北固寄志抒懷，以宋代辛棄疾詞《京口北固山懷古》爲最。 北固山上的甘露寺，也因《三國演義》中劉備招親的故事名氣很大。據說明清時爲其全盛時期，康熙、乾隆二帝曾在此建過行宮，留有御碑。

【第三幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第三幅。（蘇富比官網）

鎮江府西門。斷簡第三幅局部。（蘇富比網頁圖片）

第三幅是店鋪的場景。在一家售賣帽子的商店中，陳列著不少路人所戴的紅帽。另外的店家也展示了大量貨品，有用籃子盛載白米，隔鄰是售賣麻索和瓷器。

【第四幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第四幅。（蘇富比官網）

第四幅以草綠淡染的山水場景為主，位於遠方是鎮江「竹林寺」，更遠處可見人活動，或在田間工作，或驅趕牲畜沿斜坡攀登。

【畫外音】 「蒼蒼竹林寺，杳杳鐘聲晚。荷笠帶斜陽，青山獨歸遠」，唐代詩人劉長卿的《送靈澈上人》寫出了南山竹林寺的素樸秀美。 清代《夾山竹林寺志》中記載，清代康熙南巡曾兩次駐蹕竹林寺，親書寺額，雍正十年（1732年）下詔重建竹林寺。

【第五幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第五幅。（蘇富比官網）

第五幅可見搬運鎏金香爐等珍貴物品列隊前行的人群。全卷不同部位都有用泥金點綴的手法，但這裏的泥金用作表現金屬香爐的輝煌效果。此幅另一段落，描繪登山路上，行旅穿梭往來，其下為稻田阡陌的景象。

【畫外音】 在香文化發展初期，香具的使用有嚴格劃分的。材質、大小、圖案、重量都有一定的規制，不同身份的人使用不同規制的香爐。如皇后用金香爐；太子、貴妃用銀香爐；皇子、親王用銀香爐或鎏金、錯金香爐；官員多用銅香爐等。

【第六幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第六幅。（蘇富比官網）

第六幅畫一座由河水環抱的大型寺院，可考知為「三義閣」。距離不遠之處，有田中放牧和拾穗的農家。

【第七幅】

《康熙南巡圖》第六卷斷簡第七幅。（蘇富比官網）

抬青銅麒麟與八仙行進隊伍。斷簡第七幅，局部。（蘇富比網頁圖片）

第七幅為全卷最長的一節，描繪民居景致。畫中可見人物憑窗或倚門眺望，尤富趣味的是婦孺從屋內向外觀看，凝視人們準備迎駕的各種活動。再往後便是奔牛鎮，當視線繼續移至左方，畫面出現高舉旗幟、抬著一尊褐色青銅麒麟，以及四部乘載八仙的擔架，引領列隊前行的人群。畫卷最後，以常州府城門為終結。正在城門外吃草的牲口，為忙於接駕的氣氛平添一份休閒情味。

【畫外音】 麒麟是神話中瑞獸，據說會出現於英明君主的時代，而八仙與道教信仰有關，同樣代表吉祥。畫中這幾位可能是模仿當地廟宇中八仙形象裝扮正待演出的伶優，若非其中一位以手捋假鬚，簡直令人以為是廟內供奉的神像。

據介紹，《康熙南巡圖》整部作品共12卷，由明末清初畫家王翬（1632—1717）在皇帝監製下，與冷枚、王雲、楊晉等畫師歷六載而告成，康熙對這作品非常滿意，並因此特賜主筆王翬「山水清暉」四字以示聖恩。

全卷以康熙二十八年（1689）第二次南巡路途為線索，以繪畫來敘事，分段描繪沿途重要的山川城鎮，在構圖形式上繼承了北宋張擇端《清明上河圖》卷的模式。後來乾隆皇帝模仿爺爺康熙南巡並製作《乾隆南巡圖》十二卷，也是依照康熙南巡圖形制尺寸，而不敢逾越一步。

圖輯｜《康熙南巡圖》其餘部分畫卷（點圖放大）：