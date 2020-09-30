會展公開展出《康熙南巡圖》　了解時代背景以欣賞歷史名作

散失百年的《康熙南巡圖》第六卷，將於10月3日至8日在香港會展中心公開展出。這幅被喻為清代版《清明上河圖》的清代宮廷鉅製之作，百多年來流散在外，直到近幾年才匯合成原卷，並首次以全卷全壁形式公開展出，是近年香港重磅級國畫展覽。為了幫助各位讀者能有更多的角度來欣賞這幅名作，我們將會從畫作本身的背景資訊，和畫作可以嘗試的鑑賞角度，來為大家作時地人、點線面的解說，讀者可按興趣選擇合適自己去觀賞這作品的資訊。

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《康熙南巡圖》整部作品共12卷，由明末清初畫家王翬（1632—1717）在皇帝監製下，與冷枚、王雲、楊晉等畫師歷六載而告成，康熙對這作品非常滿意，並因此特賜主筆王翬「山水清暉」四字以示聖恩。全卷以康熙二十八年（1689）第二次南巡路途為線索，以繪畫來敘事，分段描繪沿途重要的山川城鎮，在構圖形式上繼承了北宋張擇端《清明上河圖》卷的模式。後來乾隆皇帝模仿爺爺康熙南巡並製作《乾隆南巡圖》十二卷，也是依照康熙南巡圖形制尺寸，而不敢逾越一步。

王翬 等《康熙南巡圖》，第六卷，設色紙本 手卷 ， 68 X 2106.7公分【僅供展覽，不作拍賣】圖片由蘇富比提供）

時間：康熙二十八年（1689年）

康熙（1654-1722）皇帝一生六次南巡，時間分別是1684年、1689年、1699年、1703年、1705年和1707年。

康熙皇帝第一次南巡，是在平定三藩之亂以及收復台灣之後的次年。雖然基本剿滅了抗清武裝勢力，但滿清入關40年來，仍未令漢人心悅誠服接受滿洲人的統治，尤其江南一帶在清初經歷揚州十日（1645年）和嘉定三屠（1645年）後，仍然對滿人抱有反抗心態，地下反清復明活動仍然活躍。康熙一生英明，非常了解江南對滿洲人統治的不滿，所以武力鎮壓以外，也以六次南巡來作政治宣傳，沿途不只是遊山玩水，還涉及考察黃河治水工程、對先賢或明太祖舉行祭奠等，希望藉此政治秀來收攬民心，而此舉收效顯著，讓不少原先加入反清復明陣營的明遺民接受現實，放棄與清廷對抗。

這次展出的《康熙南巡圖》第六卷記載康熙第二次南巡，時間上經歷了平定三藩（1681年）後六年來的休養生息，清廷對江南已有更穩健的統治基礎。

圖片選節自《康熙南巡圖》第六卷。(圖片來源：呂曉先生論文)

地點：由「揚子江」到「常州」

《康熙南巡圖》十二卷，每卷長約二十米，記錄康熙由北京紫禁城到杭州、紹興再回鑾的沿途實景和盛事。而第六卷繪畫由揚子江(長江下游)口開始，一直由東往西，經焦山、瓜州、金山，再轉往南下至常州府（在今江蘇省境）的沿途景況，由浩瀚大江走到蜿蜓河道，是存世卷中正式開始遊歷江蘇地區的一卷。

現今的江蘇省最先建立於元朝，當時省轄範圍為現在的江蘇和安徽地區。明朝朱元璋祖籍安徽，建立明朝後他將河北、江蘇和安徽合稱直隸，及後又將江蘇和安徽拆出合稱為南直隸。明末清初，南明朝廷一度居安江南，是朝廷賦稅重地，抗清勢力重鎮，清朝皇帝對當地並不放心，因此康熙六年（1667年）將兩地分置兩省，江蘇是江寧和蘇州合成，安徽是安慶和徽州的合成。

揚子江位於長江下游。(Wikimedia Commons)

康熙和雍正時期，江蘇省的省會在蘇州（乾隆時改為南京），古諺有云「上有天堂，下有蘇杭」，明清時代蘇州和杭州一帶正是中國最富庶之地。唐代詩人白居易曾稱頌：「杭土麗且康，蘇民富而庶。」這句詩表明兩地優美而富庶。他還在著名的《憶江南》中描繪杭州的勝景：「山寺月中尋桂子，郡亭枕上看潮頭。」而蘇州的賞心樂事為「吳酒一杯春竹葉，吳娃雙舞醉芙蓉」。此情此景對很多人來講，當然只有在天上才能領略得到。

康熙南巡江蘇，又與文學名著《紅樓夢》有莫大關係。《紅樓夢》作者曹雪芹（1715-1763）的家族，便因康熙南巡而導致家道中衰，這經歷造就了《紅樓夢》的誕生。

曹雪芹《紅樓夢》。（資料圖片）

曹雪芹祖父曹寅（1658-1712），是康熙朝的名臣，官至通政使司通政使、管理江寧織造。康熙二十三年（1684年），曹寅的父親、時任江寧織造的曹璽在任上病逝，曹寅子承父業接任江寧織造。曹寅一生兩任織造，此職位專門為朝廷督造和採辦綢緞，在清代只有皇帝親信可以擔任。曹寅任內連續四次承辦康熙南巡接駕大典，數次親自接駕，其實際工作範圍遠遠超過了其職務規定，所受到的信任與器重也超出地方督撫。在康熙第二次南巡後，根據皇帝的命令，便由曹寅之弟曹荃任「《南巡圖》監畫」，徵召畫家開始繪製《康熙南巡圖》，可見康熙南巡為曹家帶來莫大風光。

備受禮遇的同時，曹寅為了打點南巡而開支不少，也造成曹家大量虧空地方財政，家道中落的主因。這筆虧空帳目一直無法了結，曹家後人終於被雍正皇帝抄家法辦。換言之，康熙南巡是曹家前盛後衰，大起大落的關鍵。曹家由盛轉衰的歷史，塑造了曹雪芹的世界觀，促成了他創作《紅樓夢》的契機。曹雪芹在小說中便曾借鳳姐之口說：「說起當年太祖皇帝（康熙）仿舜巡的故事，比一部書還熱鬧……只預備接駕一次，把銀子花的像淌海水似的！」正是曹家的經歷，才讓曹雪芹深徹體會康熙南巡的豪華排場。據學者考證，康熙南巡在江寧的駐蹕處，即是後來《紅樓夢》中的大觀園。

人物：康熙皇帝

康熙是清朝入關後第二位皇帝，在位61年，是清代在任年期最長的皇帝。清朝以康雍乾三朝為盛世，當中康熙帝執政仁厚，在任年間宣布「滋生人丁，永不加賦」的政策，正式放棄了中國沿用千年的人頭稅，並引進外來農作物，讓清朝人口大幅提升。其六次南巡，除了考察民情習俗外，還親自監督河工，治理河務成績顯著。

1689年第二次南巡，康熙皇帝年屆35歲，前一年剛與俄國簽訂《尼布楚條約》，確立了與俄國的邊界，對內又平定了反清勢力和叛亂藩王，更值得留意是他在九年後才罷黜太子胤礽（1708），開啟了九皇奪位的帷幕。因此第二次南巡，正值康熙春風得意之年，施政上一帆風順，國泰民安，是盛世中之盛世年。

康熙畫像。(資料圖片)

清代只有康熙和乾隆各有六次南巡紀錄，但百姓只歡迎康熙，而視乾隆視為瘟神。主要是因為康熙南巡時期顧及民生，不浪費國帑。康熙南巡每次隨行不過300人，很多時候都是自己搭帳篷住宿，花費時間很短，基本上辦完事便回京，並無留在江南享樂，因此所需的錢財不到乾隆的十分之一。雖然江南各省督撫也為他修建行宮、道路，曹寅一族便為打點張羅而近乎破產，但相對乾隆南巡，整體的花費還是較少，一切開銷亦由內務府供應。因此，就不存在攤派，百姓也不必為此負擔開支。

參考資料： 1.布歌迪：〈從西方角度看康熙南巡─《南巡圖‧第六卷》斷簡與相關問題〉 2.呂曉：〈《康熙南巡圖》第六卷古今地名地貌考〉 3.林霄：〈被切成七段的《康熙南巡圖》能否再合璧？〉

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