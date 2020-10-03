康熙南巡開啟盛世江山的印記

香港蘇富比於10月3日至8日在香港會展中心公開展出《康熙南巡圖》第六卷。這幅被喻為清代版《清明上河圖》的清代宮廷鉅製之作，百多年來流散在外，直到近幾年才將7幅斷簡匯合成原卷，並首次以全卷全壁形式公開展出，是近年香港重磅級國畫展覽。

康熙畫像。(資料圖片)

康熙皇帝為清朝第四位、入住中原之後的第二位皇帝，卻被冠以歷代皇帝專門追封自己家族中有聖德的祖先的「聖祖」廟號，足見後世對其評價之高。一統中原、繼承中華道統、開啟康乾盛世之功，康熙倒也當得起「聖祖」之名。康熙六下江南巡視，明為巡視江南風物，實為一場收拾民心之旅，真正使天下歸心。

康熙14歲開始親理政事，親政之初便「以三藩及河務、漕運三大事，書宮中柱上」，作為亟待解決的重大問題。康熙八年（1669年），康熙皇帝清除權臣鰲拜，掃平清廷內部不穩定因素。康熙二十年（1681年），經過七年作戰，清軍攻入昆明，三藩之亂平定。康熙二十二年（1683年），台灣鄭氏請降，清朝撲滅了明朝最後一股反抗勢力。

內憂外患已除，康熙二十二年（1684年），康熙就迫不及待地開始了第一次南巡。除了視察黃淮河務、漕運，使明朝時期的財賦重地江南為清廷所用，成為清廷的財政支柱，更為重要的是收拾天下人心，尤其是天下士人之心。

《康熙南巡圖》第六卷。（蘇富比網站）

清初，黃河從西向東，大運河從南往北，匯聚在洪澤湖以東的清口。那裏水情複雜，河流交錯，極易發生水患。是以河南、安徽、江蘇、山東等省水災不斷，而這也直接影響了南糧北運。1677年，三藩之亂尚未平定時，康熙就命河道總督靳輔制定治河工程規劃。次年，康熙正式批准了靳輔的治河方，下令撥錢糧250多萬兩，限工期三年。靳輔先後修造了導黃入海工程、清口工程、高家堰工程、清水潭工程、歸仁堤工程和皂河工程等，治河效果顯著。

1684年康熙第一次南巡，既是視察治河成果，也是實地考察黃淮河務。在山東登泰山祭祀後，康熙就詢問黃河情形，並與靳輔討論治河方略。到高郵時，康熙棄舟上岸，沿路訪察十餘里，詢問百姓疾苦。離開高郵，康熙又巡視了揚州、丹陽、常州、無錫、蘇州、江寧（今南京）等地，每到一處，都不忘百姓疾苦，不忘治河治水。

《康熙南巡圖》局部，可見康熙南下所動用的船隻。(圖片來源：呂曉先生論文)

1689年正月，康熙第二次南下，對黃河沿線再度進行考察，足跡到達江蘇蘇杭、寶應等地。1699年，康熙第三次南巡，頒布《修浚清口詔》、《巡視河湖酌定應辦工程詔》，制定了新的治河方案。1702年黃河發生特大洪災，各項工程堤壩雖然發生了險情，但都沒有決堤，康熙極為滿意。

次年即第四次南巡，檢驗治河工程。一路巡視下來，康熙帝見河工初步告成，甚是欣慰，又作《覽淮黃成》一詩：「殷勤久矣理淮黃，幾度風塵授治方。九曲素稱天下險，四來實為兆民傷。使清引濁須勤慎，分勢開流在不荒。雖奏安瀾寬旰食，誡前善後奠金湯。」此後，第五次、第六次南巡，也不乏考察治河工程效能的意味。河務既成，運河通暢，五穀豐登的同時，清廷財政有了保障。

蘇富比公開展出《康熙南巡圖》第六卷。（VCG）

對於康熙南巡，更為重要的是收拾天下人心。第一次南巡時，康熙雖對揚州嚮往已久，但因清軍的「揚州十日」，康熙心中不安，只是白天前往揚州巡視，夜晚則回到運河上的龍舟居住，揚州大明寺在《清聖祖實錄》中也被改名為「棲靈寺」。然而，康熙雖心中不安，其南巡卻是為了消除這種不安的因子。

在山東，康熙登山泰山祭祀，一如中原王朝的漢族君主，還特地前往曲阜孔廟祭孔。中原王朝漢族皇帝祭孔，通常採用二跪六叩之禮，康熙則採用更為隆重的三跪九叩之禮，以示對孔子的尊重，褒獎孔子「開萬世之文明，樹百代之儀範」。今天孔廟大殿上「萬世師表」的匾額就是康熙題寫的。

在南京，康熙又特地去祭奠了明孝陵，即明朝開國皇帝朱元璋的陵墓。在中國的古代，前代皇帝祭奠前朝皇帝陵墓，事實上是對外宣示自己繼承了前朝的道統，以及前朝已經滅亡走人歷史。這對於異族統治的清朝尤為重要，宣示其從明朝手中接過了中華道統，屬於中原王朝，再也不是異族統治。

圖輯｜《康熙南巡圖》其餘部分畫卷（點圖放大）：

此前，努爾哈赤時為證明其造反有理，聲稱朱元璋不過是一個窮和尚，這江山老朱家做得他們也做得。當康熙祭奠明孝陵時，則對朱元璋極盡褒揚之能事，稱其「一代創業領主，功德並隆」。後來又題詞「治隆唐宋」，顧名思義朱元璋的治理堪比唐朝、宋朝。康熙甚至還渡過錢塘江，到浙江紹興的大禹陵祭拜，同樣也是三跪九叩大禮

事實證明，康熙南巡這些工夫沒有白做。1689年第二次南巡抵達揚州時，康熙把船停在了江都陳家灣，歷史記載「郡市民迎駕」，康熙終於心中安定，棄舟登岸住進了揚州。清朝宮廷畫作《康熙南巡圖》記錄的正是康熙第二次南巡。

乾隆南巡的隊伍人數眾多，隨從多達2500餘人。圖為《乾隆南巡圖》，可見其規模龐大。（網絡圖片）

康熙二十三年（1684年）至康熙四十六年（1707年）前後六次南巡，在疏通河務、漕運使江南成為清廷財政支柱的同時，終於使江南人民「改心易慮」順服清廷，天下歸心，開啟了康乾盛世。康熙之孫乾隆皇帝也曾六次南巡，也有宮廷畫作《乾隆南巡圖》傳世，但只不過是為南巡而南巡的表面文章，奢靡無度開啟的是帝國斜陽。