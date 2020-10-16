【歷史探秘】拍賣網驚見台廟宇傳世方爐　細探鼎與寺廟香爐的淵源

日前傳出國際拍賣網站Bonhams正以約52,000美元至78,000美元的價格，拍賣一鼎疑似為台灣台南大天后宮的青銅鼎式方爐。由於方爐上頭所刻的銘文詳載：「乾隆四十一年（1776年）台灣府知府蔣元樞（1738－1781年）捐造，貢生蔣得皋監製」的字樣，根據學者研究蔣元樞所捐造的方爐，目前只有台南孔廟收藏2件，以及台南大天后宮收藏1件。因此廟方表示，需要先確認方爐為大天后宮所有，若文物為真，則不排除購回。

日前驚傳台南大天后宮傳世方爐流落國際拍賣網站，引起台灣廟方與文物人員的注意。（國際拍賣網站Bonhams）

走進寺廟，總是會看到各式大小不一、造型各異的香爐，在許多宗教文化中焚香具有特殊的內涵，人們認為透過「焚香」能將意念上達天聽，承載香灰的爐子自然是非常重要且神聖的器物。僅管近年因呼籲環保，台灣許多宮廟已不再讓民眾持香祭祀，紛紛將香爐收起，但在文物保存上香爐仍舊有其重要價值，過去在博物館裏看到「鼎」都會想到祭祀的用途，但其實鼎並非一開始就用來焚香祭祀，反而是生活裏常見的炊具。

炊具躍升成禮器

商周時期的青銅禮器，在古代祭祀、饗宴、喪葬等禮儀活動中佔有舉足輕重的地位，且具有標明用戶身份等級的效果。因此這時的青銅禮器不僅數量多，還有繁多的種類，依器物可分為：食器、玉器、樂器、酒器、水器、雜器與兵器，而食器類禮器造型又能細分為：豆式、鼎式、鬲式、簋式與樽式，不過其中以鼎式禮器的鑄造最為特殊。

根據考古研究可以得知，在史前時代鼎原為日常生活中的烹飪用陶器之一。陶鼎的三條腿便是灶口和支架，在其腹下燒火，便可以熬煮烹調食物。而火、煙與香，對於古人來說是與天上神靈、祖先交流的重要管道。

焚香祭祀的做法相當早，先秦時期人們認為氣味，能上通神靈，《詩經．大雅．生民》載：「卬（音昂，我）盛於豆（豆，一種高腳容器），於豆於登（登，瓦制容器）。其香始升，上帝居歆」，將祭品裝盛在碗中，香氣溢滿整個廳堂，神靈便能前來享受。盛裝獻給神靈祭品的食器，自然有了非凡的意義。

青銅禮器的消失

商周青銅禮器的鼎，有圓頂及方鼎兩種，圓鼎三足兩耳，方鼎四足兩耳，多以金屬鑄造，上頭還有繁密的紋飾。不過商代的鼎以巨大的體量展現擁有者的身份，而周代則以數量來顯示身份等級。到了春秋時期，青銅禮器的製作技術已逐漸普及，各諸侯皆能掌握其礦源與技術，自行鑄造銅器，讓青銅器在外觀風格上出現明顯的地域差異，但無形中讓青銅禮器的尊貴性漸漸消失。

商周青銅器的外型都十分巨大，圖為收藏於台北故宮的毛公鼎。（台北故宮）

恰好這時期周天子的地位正被受挑戰，而只有天子才能擁有的九鼎，成為各國角逐「天下」的象徵。比如大眾熟悉的成語－問鼎中原，即楚莊王（？－前591年）派人問鼎的大小輕重，周王使者王孫滿則答：「在德不在鼎」，他強調：「周德雖衰，天命未改。鼎之輕重，未可問也」。

鼎成為祭祀神佛的用具

即使不再具有實際的社會功能，商周青銅禮器並沒有被遺忘，而是被神話化，鼎與三皇五帝結合，成為人們歷史記憶的一部分，即使青銅禮器到了秦漢時期已成了明日黃花，但鼎則躍升成為祥瑞的象徵、天命之符瑞。儘管秦漢以後，因為工藝水平的進步，人們不再製作大型的青銅器，讓其退出歷史舞台。不過被神化的鼎，則轉身進入到宗教的領域，不再停留俗世間。

在傳統中國民間信仰的觀念裏，香是一種媒介，而焚香、香灰與香爐三者搭配，即神靈的靈力展現。由於人們以食物或酒所散發的氣味祭祀神靈，這樣的習俗到了漢代則變為焚香祭神的儀式，把裊裊炊煙與祭品所散發的氣味連結，那麼有哪個物品能夠承受獻給神的香灰呢？自然只有神格化的鼎式香爐才能擔得起這份重責。

在中國傳統民間信仰中，火、煙、香，被認為是與神靈祖先溝通的媒介，因此在宗教祭祀活動中具有重要性。（Facebook@台北霞海城隍廟）

今日閩台地區，宮廟內有各式香爐，可粗分為三種，一是天公爐，體形最巨大，通常放置於寺廟門口，多是鼎式香爐；第二是神明爐，通常放在神靈供桌上；三是薰爐，體形最小，放在神明爐之前。

從祭祀的過程來看，人們持香拜神佛，並將香插入香爐希望其願望實現，這個過程實際上是透過香爐來完成祈願。而香爐內滿滿的香灰，則是神明重要的「香火」。但神奇的是，具有這樣神聖功能的青銅禮器與香爐，人們並沒有進一步將其神格化，成為被祭祀的對象。且一旦香爐被收於庫房，或展示於玻璃櫃中，它也就失去了神聖性。而香作為神靈與凡人的媒介，如何在環保意識抬頭，燒金紙、焚香、放鞭炮的行為已逐漸減少的今日，拿捏好宗教、環保與習俗之間的平衡，仍是一項重要的課題。最終香爐會不會漸漸退出祭祀的舞台，成為博物館裏的文物，猶未可知。