備戰奶龍跑|「大家減齡」賞運動用品現金券 01讀者尊享賽前訓練班

大人細路熱切期待的奶龍跑2024即將舉行，你報名了嗎 ? 各位家長同子女賽前一起備戰奶龍跑，當然少不了運動裝備及賽前熱身練習。只要經推廣碼登記成為「大家減齡」獎賞計劃新會員，下載並成功啟動獎賞程式，即有機會獲贈港幣49元DECATHLON電子現金券1張^，讓你選購心水親子運動裝備！HK01讀者更有機會免費參加「大家減齡」聯乘PURE舉辦的「親子『齡』距離賽前訓練班」*（價值：港幣750元），保持身心靈健康，想知報名詳情，就要留意下文內容啦！



「大家減齡」新會員限定 獲享$49 DECATHLON電子現金券

由中銀理財FamilyMAX x「大家減齡」呈獻，全港首個奶龍跑活動將於2024年6月1６日在灣仔海濱長廊舉行。為鼓勵親子享受運動減齡的樂趣，特別派出人見人愛的奶龍仔陪你跑，而參加一公里親子水槍探險戰的隊伍更可以邊玩水槍戰，消暑又刺激。現在只要以活動專屬推廣碼「NLRUN」登記成為「大家減齡」新會員，下載並成功啟動獎賞程式，即有機會獲贈港幣49元DECATHLON電子現金券1張^，入手親子運動裝備，為建立運動習慣踏出第一步！

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01讀者尊享 免費玩價值港幣750元 PURE賽前訓練班

想在比賽中爭取佳績，同時與子女一同培養運動興趣，拉近親子關係？「大家減齡」將聯乘PURE於2024年5月舉辦4場「親子『齡』距離賽前訓練班」，親子課程由專業PURE導師教授，專為5至17歲的小童及其家長而設，課程會透過各種有趣的鍛鍊和活動來培養基本運動技能、協調能力。「大家減齡」準備了賽前訓練班名額*（價值：港幣750元）給HK01讀者，每個名額以1名小童及1名家長為一組。完成課程後， 參加者將即場獲贈「減齡小先鋒」證書，而家長即場掃描指定獎賞碼後亦有機會獲nood food by PURE港幣50元電子現金券1張*，可供選購營養美饌，補充能量。報名日期由即日起至2024年5月15日，有興趣參加的朋友請inbox心水上課日期及開始時間至「大家減齡」Facebook專頁(@LiveYoungApp)。名額數量有限，先到先得，送完即止，萬勿錯過！

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完成課程後可即場獲贈「減齡小先鋒」證書及獎品nood food by PURE港幣50元電子現金券1張*，選購滋味又有營的美食。

PURE x「大家減齡」– 親子「齡」距離賽前訓練班

報名日期︰即日起至2024年5月15日（星期三）

活動日期及開始時間：2024年5月19日（星期日）下午5時正、下午6時正／2024年5月26日（星期日）下午5時正、下午6時正

課程時間︰約45分鐘

地址：PURE Fitness－中環花園道3號中國工商銀行大廈3樓

參加者：1名小童（5至17歲）及1名家長（18歲或以上）為一組

穿著要求：小童及家長參加者均須穿著方便運動之服裝

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注意事項：

• 此課程報名期為即日起至2024年5月15日（星期三）。請私訊欲報名的上課日期及開始時間至「大家減齡」Facebook專頁，屆時你將獲得由「大家減齡」提供的兌換認證碼及指定PURE線上註冊表。你需於2024年5月16日（星期四）或之前於指定PURE線上註冊表輸入兌換認證碼方可完成登記，每組認證碼僅可使用一次及登記一次。課程名額有限，額滿即止。

• 完成課程後於現場掃描指定獎賞碼以立刻領取電子現金券。

• 此課程可供PURE會員及非PURE會員報名參加。

• 17歲或以下參加者必須由18歲或以上之成人參加者陪同方可進場。

• 活動受PURE International (HK) Ltd之條款及細則約束。

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^數量有限，先到先得，送完即止。受條款及細則約束，詳情請瀏覽：https://bit.ly/4cHSQKu。

*上述有關「親子『齡』距離賽前訓練班」之優惠受條款及細則約束，詳情請瀏覽：https://bit.ly/4bqeL7o。

（資料及相片由客戶提供)