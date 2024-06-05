「港孩」北上   挑戰國家級籃球賽

每次聽到有香港運動員成功衝出香港，在國際或國家級比賽做出好成績，我也會覺得特別驕傲和感動。最近我才知道，原來香港的「小小運動員」 -- 小學學界籃球小將，放在全國水平都不輸蝕，去年全國小學生籃球聯賽中，香港一間小學的女子籃球隊，就獲得了全國第四名，相當厲害。

撰文：電台節目主持人、升學顧問 梁永樂



這是保良局林文燦英文小學的女子籃球隊，去年首次以全港小學校際區際籃球比賽女子組冠軍身份出戰「李寧-中國小學生籃球聯賽」。校長文詩詠當日亦有帶隊，文校長表示：「內地學生個個都是短頭髮、手瓜起𦟌；我們的女孩子全部都是長頭髮，特別顯得嬌滴滴。」強勢的對手加上密集的賽事安排，對這班北上女生的體能和心理都是挑戰。但是能夠在最辛苦的時候，拼發出最大的潛能，這就是運動員令人佩服的精神，這班表面嬌滴滴的「港孩」最後成功做到了，還要拿到第四名，大家都感到喜出望外。

年紀輕輕的小學生已經懂得什麼是「搏盡」精神，的確十分難得，就如我經常提醒自己的子女，比賽輸贏只是一次，但培養出來的體育精神，可以令人終身受益。我曾經看過這班女孩子打籃球，印象最深刻的是當日陣容強大的打氣團：除了家長、校長，出席的還有舊生、校車司機和書記姐姐等。

文校長說，遇上考試，家長會帶被鋪到場館讓子女趁中場休息時小休，學校又會安排老師到場幫學生温習：「同學們感覺到好多人重視自己、愛惜自己，就會有動力做得更好。」小朋友如何學會「搏盡」？其實就是從身邊對他們百分百支持的父母和老師身上學習。

學校校隊出精英，看似只是屬於少數學生的光榮。文校長在求學時期，都是泳隊精英，本身又教體育科出身。不過，她反對將運動變成少數學生為學校爭光的工具； 相反，運動應該是每一位小朋友都可以掌握的終身技能。因此，她特意把一般學校視為「閒科」的體育科來個大革新，加入主題學習課程，小一學習花式跳繩，小二學習競速滑輪(inline skating)、小三學習游泳等…… 目標是在每年的「主題體育課」內，學生能成功學到一種新技能：「這些體育運動，表面只是一種技能，但其實同時是培養小朋友自信的起點，也是發掘他們獨當一面潛能的舞台。」現時社會越來越重視學生精神健康，運動可以促進學生的身心發展，在中小學階段都不應該被忽視。

《香港01》旗下頻道「01親子」主辦「全港學生創作比賽2024」，誠邀學生發揮無限創意，宣揚正面訊息！為支持學生，比賽優勝者可獲送出豐富現金劵及獎品，而所有參加同學亦可獲主辦方發出參加證書一張！

↓↓↓↓↓立刻參加↓↓↓↓↓

👉🏻按此上傳創意作品

詳細參加方法、報名步驟及注意事項，即睇文章教學👉🏻01親子全港學生創作比賽2024 發揮無限創意宣揚正面訊息贏大獎