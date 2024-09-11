樂善堂梁黃蕙芳紀念學校致力啟發學生潛能 帶動愉快學習 全人發展

樂善堂梁黃蕙芳紀念學校以啟發潛能教育的理念，營造和洽愉快的學習環境，使學生樂於學習，邁向全人發展。當中啟發潛能課程以六個智能範疇作為主題，讓每名梁校學生於六年學習生活中，透過有系統的多元智能探索活動，有系統地培養不同的多元智能，以發掘學生多元化的興趣，認識及發展自己的潛能，並促進學生不同智能的發展、盡展所長。



1. 課外活動三層架構表及啟發潛能課程表

一人一體藝 潛能盡發揮

透過參與啟發潛能課程及多元化的課外活動，梁校的學生能從中找到自己的閃亮之處，發揮潛能。梁校本年度4C班張晞朗同學，從小一的啟發潛能課程中接觸到花式跳繩，被導師發掘了他的天賦，之後他加入了課外活動花式跳繩小組，後來更成為了校隊的一員。

（圖片由學校提供）

2. 看我跳得有多高!

張晞朗同學從一年級開始在梁校參加跳繩隊訓練，在他的運動天賦加上自身不斷的努力下，他的跳繩技術突飛猛進，在數年間屢獲殊榮，獲得不少獎項，更入選成為中國香港跳繩隊的隊員(8-11歲)。今年夏天，晞朗更作為中國香港代表隊的一分子，參加了在泰國曼谷舉行的UJR世界跳繩公開錦標賽暨UJR世界盃2024＜泰王盃＞，獲得了11歲以下組別男子組 2x30s Double Dutch Speed 銅牌及11歲以下組別男子組 4x30s 銅牌，成績驕人。在梁校培育及家長支持下，晞朗他成功找到自己的興趣，建立自信，並盡展自己的才華。

（圖片由學校提供）

3. I got bronze!

除了在花式跳繩有出色的表現外，晞朗亦是一個品學兼優的學生，他不單在跳繩訓練中努力刻苦，學業上也極為用功。即使在高強度的跳繩訓練下，晞朗也絕不鬆懈，今年他亦榮獲屯元天模範學生選舉初小組品學兼優模範生及鵬程奮進堅毅獎學金2024頒發獎學金，他堅毅勤學的精神值得大家欣賞。

（圖片由學校提供）

4. 我會繼續努力

閃耀之星 讓每位孩子被看見

其實除了晞朗之外，梁校仍有很多潛力無窮、才華洋溢的孩子。因此，學校特設＂Rising Star＂ 「閃耀之星」計劃，表揚在課外活動有出色表現的同學，培養他們的自信。計劃會為「閃耀之星」提供定期訓練，並推薦學生申請獎學金。同時利用專頁介紹同學成就，鼓勵其他同學勇敢追夢。

5. 「有姿勢 有實際」

每個孩子的天份都不一樣，他們每一個都有特定的潛能有待被挖掘。我們希望梁校的孩子能在愛的教育中，愉快地學習，有信心和力量去追尋夢想。