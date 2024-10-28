人氣BB車2024｜Combi首台雙向型自動收摺BB車 單手收納+雙向推行

嬰兒車｜照料嬰兒的大小課題足以令各位新手爸媽感到苦惱，不論前期資料搜集或產品選購上，也要花很多心力研究。然而，選購嬰兒車也是其中一項不能馬虎的嬰兒用品之一。優質的BB車不僅能讓寶寶坐得更安全又舒適，同時減輕父母帶寶寶出行的不必要麻煩。Combi近日推出了首台雙向型一秒自動收摺BB車Citta，無論在需求、預算、性能上都符合現今各大市場對BB車的所需。



1. 雙向推行模式 提升寶寶安全感

經調查發現，寶寶在 6 個月前常看見父母會比較安心，往後成長亦會相對感到較快樂。有見及此，Citta為方便父母調節BB車的方向，設有可提式快拆轉換座椅的功能，只需要一提二放，就能即時轉換不同面向，滿足BB不同需要。

2. 一秒自動收摺同時應付單手操控 超薄身摺叠仿如小型行李

Citta 擁有魔法般方便的性能，只需簡單按下按鈕即可快速將BB 車摺叠到57cm 高度的輕巧尺寸，同時能夠僅靠單手便可操控BB車的伸展，無論在乘搭公共交通工具或者將BB車放置在後車廂，也可輕鬆收納。

3. 獨家吸震座墊完美保護BB頭部 讓寶寶坐得更安全舒適

除了性能上的考慮之外，BB車的安全性和舒適度也是重要考量之一。Citta配備高性能的四季雙面座墊，全座墊配有Combi獨家超衝擊吸震素材 EggShock，測試證實即使雞蛋在高處降下亦可以完好無缺。頭部更配有 Dacco 嬰兒初生頭墊，完美包覆寶寶脆弱的頭部免受行車時震動搖晃。

4. 高景觀座椅通風不悶熱 使用期限更延長到4 歲

寶寶在車上的透氣程度同時取決於BB車的高度，Citta 擁有55cm 高景觀座椅設計，有效幫助遠離地面沙塵與熱氣。同時為了遮擋太陽，Citta 選用了 UPF 50+的機能布料，具有98%遮光率，當中更設有小拉鏈擴充透氣天窗，加強通風不悶熱。而Citta更在頂篷上亦設有拉長設計加長 20%，使BB 車使用期限增加到4 歲左右。

了解更多 Citta：

適合重量：承重 22 kg 或以下

適合年齡：1 個月 – 約 48 個月

產品重量：8.3 kg

角度調節：100°, 135°, 170°

顏色：Black / Khaki / Navy Blue

銷售點：各大百貨公司包括AEON、Citistore、SOGO、WingOn、YATA等嬰兒部

網上訂購：

Combi eShop：https://www.combishop.com.hk/products/citta-khaki

HKTVmall 官方旗艦店：https://bit.ly/HKTVmall_citta

關於 Combi：

60 多年不變的承諾，致力成為父母親撫育寶寶的另一雙手。Combi 成立於 1957 年日本成立，已擁有逾半世紀的經驗。作為一個日本品牌，對自社製品有着至極的品質要求，不斷努力創新及提高品質。Combi 育兒產品處處可見。無論您在何處，Combi 就在您身邊。