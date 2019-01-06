子女個個都聽，唯獨不聽你話？資深社工指出原因可能是……

張女士有2位小孩子，1位10歲囡囡，1位5歲的仔仔。問題出在10歲的囡囡身上。 這些年來，囡囡的情緒好容易失控，特別是在家中，正常時好地地，好愛父母家人。但當張女士管教她，並對她說：「唔可以……／唔准……」及解釋原因時，就會好易觸動囡囡神經，她會突然大叫，掟東西，有時會講粗口，也試過打張女士。囡囡只對媽媽有這樣回應，對其他家人相對少出現以上情況。囡囡在校及與其他人相處完全正常。 張女士非常不開心囡囡針對她，又覺得好辛苦，怕自己頂不住……

文：凌婉君姑娘（註冊社工、香港青年協會家長全動網單位主任）

為人父母，總希望可以盡責地管教好子女，但在管教前要確立好管教目標：「關係建立」就是管教的目標。管教子女沒有以「關係建立」為本，只重視行為的糾正，子女就會覺得父母輕視他們需要，容易觸發其情緒及行為問題（好像張女士例子），慢慢子女會變成「教極都不聽」的一群。

沒有以「關係建立」為本，慢慢子女會變成「教極都不聽」的一群。（Gettyimages/視覺中國）

做個醒目父母，管教時以下4個反應請不要做，因為這些回應會讓子女感到父母只重視行為糾正，而沒有重視他們需要，達不到「關係建立」目標，包括：

（一）說不／不能，例如「唔可以……／唔准……」 （二）以惡行先，例如「你不聽我講就……（之後就好惡的樣子）」 （三）只說教，例如「因為你這樣做會……（一大堆道理）」 （四）分散注意，例如「你看看其他……（說一些無關事情）」

轉個身，你又可以試試管教三部曲：

例子：仔仔在學校因與人爭執而打人： （一）先認同感受：「你今日好嬲喎／你好不鍾意XXX喎……」（看看他反應及聆聽他感受） （二）再指出問題：「打人是不對的」（堅定眼神指正問題） （三）後提供方法：「與人爭執要找老師協助解決」（不一定要解釋原因，視子女反應而定）

這方法的好處是讓子女感到父母管教他們是出於關心與諒解，大大提升彼此關係，又可避免子女對抗，子女較易接受正確的方法及與父母合作處理。當父母們下次管教子女時，可嘗試用管教三部曲，避免又再行「管教冤枉路」。

【本文獲「香港青年協會家長全動網」授權轉載，原文：《管教冤枉路》凌婉君姑娘】

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