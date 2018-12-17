【阿翔與蝦多士6】玩轉幼稚園　蝦多士都要考入學試？

這是一個關於兩歲小孩阿翔和一隻退休導盲犬「蝦多士」的任務之旅，今集蝦多士會繼續留在幼稚園接受一連串的入學測試，到底蝦多士能否正式成為幼稚園的一員，以後陪伴阿翔上學呢？

禮貌是由身教培養

阿翔雖然是個小朋友，但言行舉止都相當「老積」十分成熟有禮，香港基督教服務處深中樂Teen會隊長程黛雲女士認為，孩子就是父母的鏡子，他們的好壞很多時都直接反應父母的行為。孩子是模仿專家，家長想孩子做個有「家教」的孩子，便要記住「身教重於言教」，好好為孩子樹立良好的行為榜樣！

自由不等於有求必應

每個階段的小朋友都需要不同的「自由」，阿翔之所以性格開朗活潑，相信與他父母不過份限制的教育方式有關。家長要隨小朋友成長，慢慢給予他們更多自由，最重要的是訂立合理的自由範圍。

程黛雲女士舉例，有許多父母以子女進入小學為一個新的階段，進入小學後，一星期有五天要上學，星期六和日可能要上興趣班，這種週期已經在生活中確立了，零用錢也可以配合這種週期以週薪制來給予！但切記，絕不可讓孩子養成「有求必應，予取予求」的習慣，就如「電子奶嘴」一樣，易放難收，孩子無法養成計劃的習慣。另外，既然家長已給予小額的零用錢及當中的行使權，就讓孩子在某些範圍內自由運用，以培養孩子的判斷力和約束力；沒有目的購買的後悔經驗也可讓孩子好好體會，最後切忌批評孩子！