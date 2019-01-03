【重返職場】全職媽媽當陪月尋回自我：不要把工作當成工作　

很多家長也說，好的陪月不易！但偏偏這位初出茅廬的陪月員Amy，深受僱主信任和喜愛，不少更在事後和她成為朋友，而Amy更分享了她的成功秘密：「我不把陪月看成單純的工作，我是來照顧好別人的家庭。」

當主婦十幾年 受不住頹廢生活重出職場

「唔使做」是不少香港人想達成的目標，但當如願以償時，卻未必如想像中美好。Amy有兩名女兒，大女兒出世後便一直做家庭主婦，她家中沒有聘請外傭，照顧家人起居飲食及家務也由她負責，當小女兒就讀小五時，她發現女兒已經長大，不是很需要自己無時無刻的照顧！她嘗試過去享受「唔使做」的生活，但無奈自己最大的喜好便是睡覺和「煲劇」，雖然亦會不時和鄰居飲茶聊天，但這種生活她自覺不能繼續下去，於是決定重返職場。

留意到僱員再培訓局（下稱ERB）課程，而自己也符合條件，在ERB顧問推薦下，最終就讀和陪月有關的課程，成功以一名陪月員的身份，再投職場！

多年的主婦經驗令她勝任工作

Amy對於陪月員這份新工作的看法很直接：「其實我平時在家都是做這些！」有多年煮食經驗令她的僱主相當滿意，曾在「湯水班」考試中，早已喝了一整天湯水的考官也認不住對她的「靚湯」給予高評價，更喝完一碗又一碗，最終清空了整個湯煲！

Amy認為陪月員這份工作頗適合自己，皆因買菜煮飯、做家務、照顧小朋友都是她熟練到不行的事。更重要的是她並沒有感到壓力，她只是來幫助別人家庭，沒有把自己當成是「打工」。

家人全力支持 盡量不影響陪伴子女時間

Amy對上一份工作，已經是十多年前的會計文員，雖然和陪月員沒有一丁點關係，但她當媽媽的經驗卻完全可以應用在陪月工作之上。在正式開展新工作之前，她花上一個月時間陪同小女兒搭巴士上學，令她可以免卻接送的步驟；大女兒則有時身兼母職，煮飯和照顧妹妹；爸爸則為身為「路痴」的Amy探路，教她怎樣乘車前往工作地點。

而Amy直言陪月的工作十分有彈性，有時和僱主提議「早開工，早收工」都能獲准，因此有時候能趕在小女放學前離開，接送女兒。而且由ERB統籌的「陪月一站」，除了會提供職前培訓，更會引薦不少僱主給Amy，她會看僱主預產期，從而避開在暑假或新年工作，可以留來陪伴放假的女兒。

Amy在2018年11月獲頒「陪月一站優質服務獎」及「陪月一站新晉服務獎」

做陪月不能計較

Amy第一個僱主住在將軍澳地鐵站鄰近，而她自己則住在打鼓嶺一帶，每天都要花上兩小時前往！現在更和僱主成為了朋友，對方則會由將軍澳來自己家中作客。

她指出做陪月員最重要的是不能計較：「很多陪月員說我不做這個不做那個，但我作為二女之母，我很明白媽媽的苦處，因此有時僱主請求接送小朋友放學，都不會冷冷一句『陪月不做這些的』拒絕！」

好的陪月能令對方家庭和睦 Amy雖然從事陪月員還不足一年，但分享起來卻頭頭是道：「媽媽其實好多時都好敏感，試過有產後媽媽見到飯桌有老公的手提電腦，都觸動到媽媽神經，差一點便要摔壞電腦！」 她續說：「媽媽們其實都好渴望有人和她們聊天，聆聽她們吐苦水，陪月員某程度上都充當著心理輔導角色。試過有僱主說請我真的物超所值，因為我令他們的家庭更和睦。而且陪月亦要識看人眉頭眼額，作為中間人為家庭化解尷尬。例如有親朋戚友想抱新生嬰兒，但媽媽不是很喜歡，作為陪月的我便用各種借口代為拖延，最後不了了之，因此不能只當陪月是工作，而是要設身處地去照顧整個家庭。」

自家種植不求回報

住村屋的Amy有多年的耕種經驗，她會用自家種植的香茅葉為媽媽沖身洗頭！而平時湯水、熱飲用到的材料，大部分都是來自她的菜田，但Amy不但沒有收取僱主分文，更認為有機食物才能幫助媽媽盡快復元，更指著自家種植的木瓜：「出面買不到這麼好的木瓜，是要吃像我這種的才會有催奶的效果。」

這位重出職場的媽媽，告訴了我們一個道理「不要把工作當成工作，你就會做好這份工作」她說道。