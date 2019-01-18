【統一派位】乙部成功率最低校網　九龍城不足6成人獲派首三志願

龍年效應過後，不少人都以為學位競爭會稍為緩和，但根據教育局公布，有不少學校在首階段自行分配學位被蠶食，令統一派位學額減少，2019/20小一統一派位（俗稱大抽獎）將於下周六及日遞交選校表格，明年小一適齡學童人數估計約28,750，較去年同期估計的34,000人減少逾5千人，學童人數雖然減少，但要增加勝算，家長除了要留意心儀小學的學額總數外，也可參考教育局公布過往的派位數據，包括全港各校網學額總數、首三志願成功率等。

在明年的統一派位階段，全港劃分為36個校網，家長要根據住址所屬的校網，填寫選校志願。當中會分為甲部和乙部，甲部有10%學位不受校網限制，只可填寫3個志願，而乙部有90%學位受校網限制，家長只可替子女選擇所屬學校網的學校，共有30個志願可以選擇。

統一派位是用學生「隨機編號」派位，並按照學童的隨機編號先後次序，先派全港學童的第一志願，然後再派第二志願，如此類推。統一派位講求運氣之餘，其實填表也有策略，建議家長填表前先參考教育局公布過往的派位數據，以增加成功的機會。

以下是根據2017年派位數據計算出，全港獲派首三志願成功率最高及最低的十個校網（部分校網機率相同），家長可因應自己身處的校網屬於成功率高或是低，再決定頭幾個志願的排列。

2019 年度 (即 2019 年 9 月入讀小一) 統一派位交表資料： 交表日期：2019 年 1 月 26 日及 1 月 27 日 交表地點：指定的統一派位中心 所需文件：香港身份證／身份證明文件及「 統一派位選校通知書」或「小一入學申請表」的家長副本 。 公布結果日期：2019年6月1日

2019/20年全港各校網暫定統一派位總學額

2017年度小一入學各校網學童派位結果

*以上資科為教育局公布最新數字

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