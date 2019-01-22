【流感高峰】流感爆發冇學返點算好？│兒科專科醫生馮偉正

流感大爆發，幼兒染病個案不斷上升,愈來愈多幼稚園須按指引停課。生活常規給打亂，孩子無所適從，賦閒在家無所事事，呆得久了難免會搗蛋鬧情緖，害得爸媽家傭疲於奔命。非常時期，實有必要為孩子們設計一些既能安撫情緒又有教育意義的活動。以下幾個是本大夫草草想出來的主意，算是拋磚引玉吧！

家居大清潔

即使是平時，家長都應從小給子女做點家務，培養責任感和訓練自理能力；到了這流感肆虐的日子，仍不動員孩子搞搞衞生，還待何時？誠然，小豆丁做不了什麽粗重工作，但輕巧如抹枱，摺衣服，清潔消毒玩具理應可以勝任。不要指望他們會事事做得完滿（要替他們「執手尾」是常識吧），重點是要讓他們「落手落腳」地參與，從中體會家居清潔的重要性。

洗手練習 政府和醫護經常呼籲市民「勤洗手，莫做傳染病黑手」，家長們不要只把它視為一個口號，實踐是最重要的！洗手，由於常常做而容易變得馬虎，停課期間正好給予一家人重溫正確洗手方法的機會。搜尋政府網頁就會找到《正確洗手五部曲》的海報；餐前餐後，全家上下隆重其事，一起照着步驟練習洗手，是一個很好的身教示範。 親子學堂 誰說過，學習一定要在學校？既然暫時無法上學，就索性把課堂搬回家吧！ 上課當然是健康教育課！衞生防䕶中心網頁有豐富的流感資訊，中英兼備淺白易明，家長可以與子女一起瀏覽；四、五歲正處於愛每事問又愛發表意見的階段，給他們搞個流感常識問答遊戲，投入感定有保證。若再花點心思，弄個口號設計比賽 - 就由本大夫先起一個吧：「唔想病病，手手要乾淨！」或許，他們的「創作力量同幻想，會嚇你一跳」！

外出走走 終日困在家中對孩子來說是苦悶難耐的。帶子女出外放放電，舒展身心，發洩一下過剩的精力，何樂而不為？當然大夫不建議到一些人多擠迫的地方，但到公園逛逛、踩踩腳踏車都是不錯的選擇。又或者正經認真地組織親子瞎拼shopping，買的是口罩、百潔布、消毒藥水、洗手液之類的物品，由列寫購物清單至計劃購物路線，都譲小朋友草擬，「腦筋大作戰」是也！ 玩「煮飯仔」 親子烹飪活動是很能打發時間的，但不少家長因擔心工序繁複又牽涉爐具利器而卻步。其實毋須想得太複雜，「煮飯仔」不一定要用明火，刀具也有較安全的選擇。和小朋友一起製作一些簡單的茶點如三文治丶沙律、啫喱、曲奇，由他們負責簡易的部分，既有趣味，同時亦可教導煮食的生活技能和飲食的衛生常識，寓教育於玩樂, 一舉兩得。 不得不提，若孩子真的生病，就必須盡快看醫生，遵照指示在家休息和按時服藥了。

兒科專科醫生馮偉正。（afung@parksclinic.com.hk）

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