【親子玩樂】愉景灣免費遊樂場　周末暢遊一整天！

愉景灣最近開了一個全新親子沙灘遊樂場，除了有一般遊樂設施外，更設有繩網、轉轉盤和搖搖板等，照顧不同年齡小朋友的需要；而且完全免費，絕對適合周末一家大細遊玩一天。

【文章原刊於01撐場，歡迎下載香港01 app，與星級作者一同討論喜愛話題。】

【編按：文章並非實時推介，遊樂場已啟用一段時間】

天氣炎熱，最適合帶小朋友去沙灘玩耍。（作者提供）

踏入五月份！天氣越來越熱，是時候去海邊玩，一直都知道愉景灣的大白灣沙灘有個全港唯一的沙灘遊樂場適合帶小朋友去玩，而且還是免費，所以我們趁着現在還不算太熱的天氣趕快去玩耍！

交通方式

眾所皆知私家車是不能駛入愉景灣的，想造訪可以利用公眾交通工具（巴士、渡輪）或是的士進入，巴士及渡輪班次都非常多，相當方便。

可以選擇在欣澳／東涌站轉程巴士或經由中環搭渡輪前往。

（以下交通資訊截取自愉景灣官網）

在愉景灣廣場下車後，便會看到大白灣海灘。（作者提供）

駕車的朋友可以考慮駕車到欣澳站再轉巴士，欣澳站旁邊就有一個大大的室外停車場，收費也不貴，＄13／小時。我們就是先駕車到欣澳站轉搭巴士，巴士車程約10－15分鐘。我們是假日的上午來，不算太多人，到了下午就開始人潮湧現，怕多人的話建議早上來玩。

沙灘遊戲場設施豐富，而且較少見，感覺像外國遊樂場。（作者提供）

沙灘遊戲場的設施很豐富，而且都是一般遊樂場少見的，感覺像是外國的遊樂場，重點是居然免費，實在太窩心了！而且，遠遠就看到高高的鐵皮滑梯，好想衝去玩！ 鐵皮滑梯很罕見。

大大的攀爬繩網，適合大一點的小孩挑戰；而滑梯的左右兩邊及後方都有攀爬網可以通往眺望台，然後就可以從滑梯滑下來。這個攀爬網對暴龍來說還是有點太高，不過倒是看到其他大一點的小孩玩得很開心。如果覺得鐵皮滑梯太高，這個滑梯剛好就適合幼兒！滑梯旁還有考驗平衡的小階梯。還有一個「轉轉盤」。小朋友可以躺入中間的轉盤上由家長幫忙或自己擺動令轉盤轉動。

這個遊樂場光韆鞦就有三種不同類型。上次回台灣玩過的鳥巢式（蜘蛛網）韆鞦，原來大白灣沙灘也有，而且有兩個！另外，考驗平衡的遊樂設施還有「搖搖樂」，幾個小朋友一起玩可以每人扶着一邊一起「搖搖搖」。

還有現在公園很少見的搖搖板。此外， 遊樂場還有個刺激好玩的空中滑索非常受小朋友歡迎。抓緊繩索就會超快速滑出去，看得媽媽我都很想玩。另外，還有一個感覺也好好玩的設施，沿着圓環走，圓環會不斷轉圈移動，考驗平衡感，幾個人一起玩更是考驗默契。

這裏也有更衣間及淋浴間，非常方便！我們本身都帶了泳衣想來玩水，誰知這個遊樂場實在太好玩，玩完大人小孩都快沒電了，只好下次再來玩水。實在是太豐富，真心覺得這裏好好好好好玩，根本媲美收費遊樂場！ NoNo，應該說其實比收費遊樂場更好玩，因為這裏設施好玩之外，更有陽光、沙灘、海水相伴，隨時想玩沙、游泳就去！ 相信這裏絕對是我們會再來玩的地方！

撰文：暴龍媽媽 一個台灣女孩嫁給香港人，定居香港， 2015年在香港生下小暴龍，開始了我的開心育兒生活。 希望藉由粉絲團及Blog分享一些育兒、玩樂等生活的大小事。歡迎大家來找我們聊天！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【親子好去處】愉景灣超好玩的免費沙灘遊樂場​】」

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）