【農曆新年短線遊】滑草登高吃葡撻　澳門路環親子半日郊遊樂

「加油行呀小朋友！葡撻等著你啊！」在路環山徑上，我為累得好像走不動的孩子們打氣。 我這代香港人，不會沒到過澳門。但說實的，好像真的從未踏足路環(coloane)，這個從前是獨立於氹仔的小島。這次周末澳門遊，有機會帶孩子住在路環，趁著陽光天氣好，便好好探索這個小小的「澳門後花園」吧。 【編按：作者為頭等艙媽媽】

假若從老牌酒店威斯汀到黑沙水庫郊野公園，沿著黑沙馬路步行約10分鐘便抵達；或乘坐巴士15號或21A可直達「黑沙水庫」車站下車。順著小斜坡往上走，很快就見到水庫上的彩色壁畫，很有懷舊韻味。 往左走就是孩子最期待的滑草場了！澳門有兩個公營免費滑草場，就近氹仔市區的大潭山滑草場是人造草，斜度不算大；另一個就在黑沙水庫，坡幅較高，由於是真草皮，草坡會有些位置有些凹陷小坑，滑下去會有點顛簸滿刺激的。

這個滑草場逢星期六、日及公眾假期開放，注意工作人員有午休時間（8:30am – 12:30pm；1:30pm -5:00pm)，免費滑草膠兜供3歲或以上、身高在145厘米以下的兒童玩。 滑下去的感覺是爽呀，但最累的是要拖著偌大的膠兜爬有兩層樓高的梯級吧。來來回回一個多小時，孩子雖然跑得滿身是汗，依然玩得樂此不疲。 滑草場頂頭，就是通往水庫的路，甫上到去——嘩！因礦物質的關係水色偏綠，旁邊還有紅葉、特色吊橋，開闊的水庫景觀令人心曠神怡呢。走過吊橋就是租借水上單車的水上樂園，還有湖畔茶座，悠閒的話在這兒消磨一整天也不錯啊。租艇服務只在星期六、日和公眾假期提供，租用雙人腳踏艇每30分鐘澳幣20元，四人腳踏艇的話澳幣40元，但只限6歲或以上遊玩。