【農曆新年短線遊】滑草登高吃葡撻　澳門路環親子半日郊遊樂

「加油行呀小朋友！葡撻等著你啊！」在路環山徑上，我為累得好像走不動的孩子們打氣。
我這代香港人，不會沒到過澳門。但說實的，好像真的從未踏足路環(coloane)，這個從前是獨立於氹仔的小島。這次周末澳門遊，有機會帶孩子住在路環，趁著陽光天氣好，便好好探索這個小小的「澳門後花園」吧。
【編按：作者為頭等艙媽媽】
假若從老牌酒店威斯汀到黑沙水庫郊野公園，沿著黑沙馬路步行約10分鐘便抵達；或乘坐巴士15號或21A可直達「黑沙水庫」車站下車。順著小斜坡往上走，很快就見到水庫上的彩色壁畫，很有懷舊韻味。
往左走就是孩子最期待的滑草場了！澳門有兩個公營免費滑草場，就近氹仔市區的大潭山滑草場是人造草，斜度不算大；另一個就在黑沙水庫，坡幅較高，由於是真草皮，草坡會有些位置有些凹陷小坑，滑下去會有點顛簸滿刺激的。
這個滑草場逢星期六、日及公眾假期開放，注意工作人員有午休時間（8:30am – 12:30pm；1:30pm -5:00pm)，免費滑草膠兜供3歲或以上、身高在145厘米以下的兒童玩。
滑下去的感覺是爽呀，但最累的是要拖著偌大的膠兜爬有兩層樓高的梯級吧。來來回回一個多小時，孩子雖然跑得滿身是汗，依然玩得樂此不疲。
滑草場頂頭，就是通往水庫的路，甫上到去——嘩！因礦物質的關係水色偏綠，旁邊還有紅葉、特色吊橋，開闊的水庫景觀令人心曠神怡呢。走過吊橋就是租借水上單車的水上樂園，還有湖畔茶座，悠閒的話在這兒消磨一整天也不錯啊。租艇服務只在星期六、日和公眾假期提供，租用雙人腳踏艇每30分鐘澳幣20元，四人腳踏艇的話澳幣40元，但只限6歲或以上遊玩。
在水庫旁邊隨便逛逛，好了，我們終於正式踏上山徑行山登高了。路徑大約只有4公里，像我們帶著小孩慢慢以龜速散步似的，也只需要1小時15分鐘而已。
從黑沙水庫家樂徑的C20站出發，轉上路環步行徑，沿路每隔200米就有非常清晰標示的標距柱。雖然梯級但路面維護很好，對小小孩來說，要走這山徑也挺輕鬆的。偶然有上坡路段，但比較香港的山路來說，這段路一點也不難。
我們目標是到達路環西面市區的安德魯葡撻原店，所以沒有轉上往媽祖聖像或山頂公園的路，而是沿山腰繼續走。部分路徑旁搭建水喉，讓遊人洗手甚麼的，很是細心的安排。短短的路已途經三個休憩亭。澳門地方雖小，但有些建設卻是想得貼心細緻啊。路上還有不少一整塊巨大石頭，爬上去拍拍照遠眺路環風光，還真不賴。
一路走到步行徑的C12站，便轉上石面盆古道。在還未開發馬路以先，東面的黑沙村和西面的路環村的商貿往來，便依靠走這條迂迴的山路。
接上古道後便是順勢往山下的市區走，下坡的路有比較多間距較高的石級，走起來要留神一點。途經不少奇石，都有標示牌介紹。
出口旁便見著竹灣馬路的騎術學校，途經感化所，順著走10分鐘也不到便抵達路環最熱鬧的恩尼斯花園了。
到埗的第一站當然是排隊買剛出爐熱騰騰的葡撻啊。然後到在海旁美麗的聖芳濟各聖堂門前留影，在附近士多買香港沒有的沙砲讓小孩丟得啪啪聲響。
有時間的話，還可沿著船人街，途經路環碼頭和荒廢了的船廠，走十來分鐘的路，到漢記嚐一杯大牌檔風味的手沖熱咖啡（澳幣18元一杯不便宜卻人頭湧湧）。
澳門的郊野公園雖小，卻樣樣齊備，很適合帶小孩輕鬆探索，親子一起做點運動後，盡情享受葡撻的美味！