【BB展】掃平貨攻略　推介十大必買貨品

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一年一度的大型BB展，今天起一連三日於灣仔會展舉行，又是爸爸媽媽出動的時候了！

BB展一如以往有多個奶粉、尿片、玩具、BB用品品牌以優惠價發售產品，記者率先到場，為大家搜羅抵買貨品！

攝影：李紫銘

BB展​十大必買貨品：

1. Genki尿片

學習褲大碼$75（原價$89.5）

紙尿片大碼$１２５（原價$149.9）

凡於會場購買Genki尿片或學習褲（任何尺碼）一箱，即額外送

-Genki學習褲乙包（原價：$89.9）

-Elite Natural 有機混合果泥6包（指定口味，原價$120）

*每天限100套，先到先得

*買滿HKD500包送貨

攤位：M04、M05

按圖看套裝內容及贈品：

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2. Organix幼兒有機零食

甜粟米圈/甘旬條（20g）$25/3包

蘋果/香蕉/覆盆子/藍莓/車厘子/胡蘿蔔蕃茄米糕（50g）$100/4包

迷你薑餅人餅乾（5x25g）/字母餅乾/葡萄乾迷你盒（12x14g）$80/2包

攤位：M 14、M15

按圖看貨品：

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3. Joy Organics有機幼兒食品

有機蔬菜幼兒意粉/有機全麥幼兒意粉$50/2包（原價$119）

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4. Familoves衣物防蚊、清除家居致敏源套裝

清除家居致敏源套裝-除蟎驅蚊液、床品除蟎噴霧、衣物驅蚊噴霧$398（原價$964）

衣物防蚊套裝（2支裝）$99（原價$299）

攤位：U05

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5. SWISSNATURLICH護膚用品

有機純天然嬰兒柔嫩潤面霜$178（買一送一，原價$356）

蔬果奶瓶清潔液$128（買一送一，原價$256）

攤位：S01-03

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【BB展】訂奶粉送平衡車Dyson吸塵機　必睇入場攞贈品攻略

６. babyganics嬰幼兒用品

天然親膚防敏感紙尿片$628/4箱

特濃縮嬰兒洗衣液1.77L $239（特價$299）

嬰兒溫和倍護潤膚露$159（原價$199）

攤位：M01-03, M16-18

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 7. AVENT電器

單邊電動吸乳器、快速奶瓶及食品加熱器、3合1電子蒸氣消毒煲套裝$1,800（原價$2,651）

雙邊電動吸乳器$2,300（原價$2,880）

單邊電動吸乳器$1,200（原價$1,480）

4合1兒童食物處理器$1,200（原價$1,500）

攤位：K01

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8. NUK奶瓶

初生嬰兒奶瓶及電子蒸氣消毒煲套裝$729（原價$1,458）

奶瓶及奶嘴套裝$359（原價$784）

嬰兒用品清潔噴霧$79/2支（原價$158）

兒童牙膏$40（原價$80）

攤位：J01-04，J23-26

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9.　Pampers紙尿片

學習褲細碼買一送一

買滿$3,500送大碼學習褲46條裝5包、必中大抽獎（惠康現金劵）及P&禮品包

買滿$1,800送加大碼學習褲40片裝2包及

購買兩件紙尿片或學習褲可享8折

攤位：L01及L20

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10. Mustela嬰幼兒護膚用品

髮膚沐浴啫喱套裝$436（原價$876）

一般肌膚護理基本套裝$498（原價$1,000）

濕疹肌膚套裝$268（原價$487）

攤位：K04-05，K13-14

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其他貨品：

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