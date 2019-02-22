【BB展】掃平貨攻略　推介十大必買貨品

一年一度的大型BB展，今天起一連三日於灣仔會展舉行，又是爸爸媽媽出動的時候了！
BB展一如以往有多個奶粉、尿片、玩具、BB用品品牌以優惠價發售產品，記者率先到場，為大家搜羅抵買貨品！
攝影：李紫銘
BB展十大必買貨品：
1. Genki尿片
學習褲大碼$75（原價$89.5）
紙尿片大碼$１２５（原價$149.9）
凡於會場購買Genki尿片或學習褲（任何尺碼）一箱，即額外送
-Genki學習褲乙包（原價：$89.9）
-Elite Natural 有機混合果泥6包（指定口味，原價$120）
*每天限100套，先到先得
*買滿HKD500包送貨
攤位：M04、M05
按圖看套裝內容及贈品：
2. Organix幼兒有機零食
甜粟米圈/甘旬條（20g）$25/3包
蘋果/香蕉/覆盆子/藍莓/車厘子/胡蘿蔔蕃茄米糕（50g）$100/4包
迷你薑餅人餅乾（5x25g）/字母餅乾/葡萄乾迷你盒（12x14g）$80/2包
攤位：M 14、M15
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3. Joy Organics有機幼兒食品
有機蔬菜幼兒意粉/有機全麥幼兒意粉$50/2包（原價$119）
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4. Familoves衣物防蚊、清除家居致敏源套裝
清除家居致敏源套裝-除蟎驅蚊液、床品除蟎噴霧、衣物驅蚊噴霧$398（原價$964）
衣物防蚊套裝（2支裝）$99（原價$299）
攤位：U05
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5. SWISSNATURLICH護膚用品
有機純天然嬰兒柔嫩潤面霜$178（買一送一，原價$356）
蔬果奶瓶清潔液$128（買一送一，原價$256）
攤位：S01-03
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６. babyganics嬰幼兒用品
天然親膚防敏感紙尿片$628/4箱
特濃縮嬰兒洗衣液1.77L $239（特價$299）
嬰兒溫和倍護潤膚露$159（原價$199）
攤位：M01-03, M16-18
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7. AVENT電器
單邊電動吸乳器、快速奶瓶及食品加熱器、3合1電子蒸氣消毒煲套裝$1,800（原價$2,651）
雙邊電動吸乳器$2,300（原價$2,880）
單邊電動吸乳器$1,200（原價$1,480）
4合1兒童食物處理器$1,200（原價$1,500）
攤位：K01
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8. NUK奶瓶
初生嬰兒奶瓶及電子蒸氣消毒煲套裝$729（原價$1,458）
奶瓶及奶嘴套裝$359（原價$784）
嬰兒用品清潔噴霧$79/2支（原價$158）
兒童牙膏$40（原價$80）
攤位：J01-04，J23-26
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9. Pampers紙尿片
學習褲細碼買一送一
買滿$3,500送大碼學習褲46條裝5包、必中大抽獎（惠康現金劵）及P&禮品包
買滿$1,800送加大碼學習褲40片裝2包及
購買兩件紙尿片或學習褲可享8折
攤位：L01及L20
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10. Mustela嬰幼兒護膚用品
髮膚沐浴啫喱套裝$436（原價$876）
一般肌膚護理基本套裝$498（原價$1,000）
濕疹肌膚套裝$268（原價$487）
攤位：K04-05，K13-14
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其他貨品：
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