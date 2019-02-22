【BB展】訂奶粉送平衡車Dyson吸塵機　必睇入場攞贈品攻略

一年一度的BB展是父母們掃平貨的大好機會！場內有多個攤位送出贈品，同時又有只需要撕下優惠小冊子相關頁數就可以換取的禮品。只要大家做足準備，分分鐘沒有作任何消費，都可以滿載而歸。 攝影：李紫銘

在BB展，最受孕媽媽和媽咪們歡迎的就是奶粉品牌的攤位，因為登記入媽媽會即有禮物送，再加上買奶粉可以免費獲得平衡車、海洋公園入場券等等，一個奶粉品牌攤位都已經獲得一大袋禮物。不過由於這些攤位排隊的媽媽們都比較多，建議先上網預約，更加省時間。

入場後必購買優惠小冊子，因為很多攤位只需要撕下優惠小冊子的相關頁數就可以換取禮品。

按圖瀏覽與小冊子有關的贈品：



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其他贈品：

另外，有些攤位不需用小冊子，只需按讚或填妥個人資料就能獲得禮物。



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按圖細看各大品牌的訂購奶粉禮品：

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入場掃貨攞贈品6大攻略：

攻略1: 為了節省填表時間，建議家長預早印好有自己姓名、電話、地址和電郵的小字條或label，方便釘在表格上節省填表時間。若沒有準備，也要自備一支筆，如果等工作人員借筆就會浪費了很多時間。 攻略2：建議帶備購物車擺放貨品，因為在會場不知不覺間會拿了很多禮物。至於購物袋，在你前往會展時候，天橋位置已有不少BB展攤位的工作人員派發環保袋及禮物。 攻略3：最好是夫妻二人或與朋友一起前往，由於每條隊的人龍也相當多，想節省時間，可以分散「投資」。 攻略4：不要見哪裏多人就衝上去，因為有可能你看到的只是人龍的中段，而還沒到龍尾。可以先填好表格，再核對商戶所屬的攤位區域及號碼，所有商戶也在當眼處掛出號碼，對清楚再排隊，就不會排錯隊浪費時間。 攻略5：可以預先上網登記參加講座，以免錯過心儀時段的講座，甚至要等候太長時間。 攻略6：時常手持購物優惠券和手機，不是每一個攤位都需要優惠券才能換禮物，有時候只要like facebook，就可以獲得禮物一份，所以手機的電量都要保持充足，開定facebook實無錯！

2019「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」 日期：2019年2月22至24日

地址：香港會議展覽中心 Hall 3B - E

開放時間：2月22-23日 10:00am - 9:00pm，2月24日 10:00am - 7:30pm

＊每日博覽關閉前30分鐘終止入場

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