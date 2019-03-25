學校管理層、教育局輕視圖書館主任職能　窒礙閱讀教育發展　

天水圍東華三院李東海小學圖書館主任林麗棠老師，於3月6日在校內墮樓身亡，引起各界對圖書館主任一職的關注。 前教統局局長羅范椒芬提出的教改方案中，設定了「從閱讀中學習」是4個關鍵項目之一，並指明圖書館主任一職應該受到校長的肯定。但前小學校長梁偉明和圖書館主任職能關注組召集人劉寶珊均批評，時隔10多年，圖書館主任已被學校、老師及教育局視為閒職，令閱讀教育未能有效推行，限制了香港學生未來的發展。

教統局於2002年發出的「推廣學校閱讀文化」通函中，提出了9項建議，其中包括：

將閱讀列為學校發展計劃的重點項目； 採用全校參與方式和營造有利的條件； 在主要學習領域架構內外安排閱讀時間； 培養和維持學生的動機與興趣； 肯定圖書館主任的新角色與有效的工作調配。

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梁偉明指大部分學校都沒有跟從這些建議，「首先，很多學校都不是將閱讀放在學校發展的重點。全校參與？大部份都是圖書館主任自己做。即使校外有一丁點閱讀機會，校內亦沒有特別時間讓小朋友閱讀。」

學生閱讀能力高、興趣低

說到學生的閱讀動機和興趣，2016年「全球學生閱讀能力進展研究」（Progress in International Reading Literacy Study, PIRLS）報告反映出，香港學生的「閱讀能力」排名第3，但「閱讀興趣」、「閱讀投入程度」和「閱讀信心」就分別排第33、第41和包尾排第50名。

PIRLS由國際教育成績評估協會（IEA）主辦，是一項評估全球小學四年級學生閱讀能力的比較研究，由2001年開始，每5年進行研究一次。2016年全球共有50個國家或地區參加，香港學生得576分，比排名第一和第二的俄羅斯和新加坡少12分和7分。（張浩維攝） 香港學生閱讀的成績和能力卓越，但興趣甚低，梁偉明感到非常可惜。他認為香港比起台灣、澳門更早推行閱讀教育，但表現卻在最近5至7年開始下滑。沒有達到政府提出的幾項建設，絕對跟學校沒有重視圖主的新角色及有效調配其工作有關。 本應是「資訊統籌員」卻停留於「圖書館管理員」 梁表示，圖書館其實是教與學的資源中心，應該稱圖主為「資訊統籌員」（Information officer）。當年教統局的文件亦指明：「學校圖書館主任的角色已逐漸從過去的『圖書館管理員』演變成為『資訊專責人員』」、「他們與各個學習領域和科目的教師協作，提供優質閱讀與學習資源，並裝備學生學會資訊的技能。」但梁指現時的校長仍維持著舊有的觀念。

圖書館主任職能關注組召集人劉寶珊（圖片截自《隱形香港》訪問片段） 曾經擔任21年圖主的劉寶珊亦指，校長和老師對其職責的確欠缺認識，以為圖主只是負責借還圖書、整理圖書，很簡單；但其實他們還要備課、統籌活動、在外搜羅圖書、教育家長、訓練圖書館管理員等。而且，因為閱讀教育不是即時看到果效的學習，也不是能嬴取證書及榮譽的技能，校方很多時就會輕看，委派圖主去做其他任務，例如兼教其他科目。「圖書館每個小息都開，放學又開，加起來的當值時數一定比其他老師多，但很多學校會覺得這個是你的責任，不會視為中央分工，要你再額外抽時間當值。」 劉更指一般圖主的升遷都會被剝削，「我們入職的要求是文憑教師（CM），是最基本的職級。我曾在工作了5年的學校中，與校長關係良好，受到重用。但當我申請升格助理學位教師（APSM），校長卻以我當時的工作範疇不足以晉升而沒有通過。（但當時我已是圖書館長、圖書科主任、還兼任家教會負責人）校長對圖主的工作有偏見，以為我們工作清閒，應多負責幾項非閱讀範疇的任命，才配取得學位教席。」最後，劉只好繼續留任CM。

（插圖授權自「Miss Rosie Rabbie 露思兔子」專頁）

應以中高層人員擔任圖主 帶領各科推動閱讀

身為前小學校長的梁偉明就認為，圖主的負擔不輕，「圖主要預先知道各科老師的教學內容，為他們準備不同資源。例如要教太陽系，圖書館中有很多相關書籍，但是否每一本以太陽系為標題的就合適呢？不是，有深淺程度。圖主要視乎學生的閱讀能力去分配圖書資源，也要從館藏的關鍵字中搜尋，需要時間。」閱讀後，老師亦要懂得撥出時間讓學生分享感受，刺激他們多角度思考；在主題學習中，也要教授選取材料和主題的技巧。

前小學校長梁偉明，現為「閱讀．夢飛翔」基金主席，在內地推動閱讀教育。（陳樂希攝） 他指圖主是一位專業人員，應該是學校的CIO（Chief Information Officer），由他去帶動全員教師推動閱讀，「很多老師都不太熟識這種教學模式，一起步要靠圖主組織培訓活動、設計想法；學科老師體驗過後，第二年就可以由他們嘗試就著不同科目主題設計活動。」除了要分派半職或全職助教給圖書館，圖主本身要「有地位有實權」，「不應由最低職位的文憑老師去擔任，應該提升至中高級管理人員去負責，即助理學位教師（APSM）或者學位教師（PSM）。如果他熟悉課程，更可由他擔任課程主任。有地位、有實權，才能更容易統籌管理閱讀教育。」 劉寶珊認同若果圖主預設是一個較高級的教席，在學校動員老師的能力自然較易；跟課程主任合作起來都較為平等，閱讀滲透學習自然得心應手。而其實當年教統局的文件早已指明：「學校圖書館主任一職是在學校般教學人員編制以外的常額教師職位。學校在獲提供文憑教師職級的學校圖書館主任職位後，校董會可調派一名職級較高的教師去擔任。」