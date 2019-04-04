【Trouble Two】兩歲小朋友反叛搞搞震　父母打罵有用嗎？

Trouble Two的Timtam仔最近的確令人很生氣，完全是挑戰我的耐性。例如上街讓他先穿襪子，他就偏偏只穿鞋不肯穿襪子，我知道愈強迫他，他會愈不願意。小事沒有必要打罵，我就會用話引他去穿襪子，不是每次都成功。有時兩母子可以笑着去穿襪子，有時耐性盡失半推半便哭着穿，前題要看那天是否需要趕時間，有沒有心情跟他消磨時間。

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Trouble two（兩歲反叛期）其一特徵就是開始有自己主見，不再完全聽從大人指令去做事，有時我覺得這只是學習的過程，也是小朋友用他們的方法去認識事物，我覺得沒有即時危險性，其實都樂於讓他們自由去探索。可惜長輩很多時候會缺乏耐性，而且已經有既定的做事規範，要這樣玩，不聽從就是「百厭」、「唔聽教」。長輩會認為小朋友在探索的時候，其實是在「搞事」、「破壞」、「阻住做嘢」。

Timtam仔有一架可以坐上去的玩具車，最初只讓Timtam仔在家裏玩，但他喜歡反轉玩具車，用手轉動車輪的方式玩，我覺得這是讓他學習的機會。當他在街上看到真的車子，他會手指着大車輪叫我看，又會蹲下來觀望一下。我會把握時機，向他簡單講解有關車輪的作用。但是當長輩看見他反轉玩具車就會迫不及待告訴他：「車唔係咁玩！坐上去玩㗎！唔好玩車輪，好污糟呀！哎呀！話極你都唔聽！要買條藤條打你喇！」

Timtam仔喜歡反轉玩具車，用手轉動車輪的方式玩，Timtam媽覺得這是讓他學習的機會。（作者提供）

最近Timtam仔很喜歡「幫手」做家務，每次拖地吸塵他都想「幫手」。在我眼中其實是一件好事，當然他那麼小，有時只會幫倒忙，但讓他從小幫忙做家務，讓他知道家裏的整潔是要靠自己打掃乾淨。

為什麼要扼殺小朋友學習機會？長輩們看見又會說：「大人做事，小朋友行埋一邊！唔好阻住嗮！哎呀！個吸塵機好污糟，唔好掂呀！再玩要搵條藤條打你喇！」

最近Timtam仔很喜歡幫忙做家務，每次拖地吸塵他都想「幫手」。（作者提供）

前一陣子我們去公園玩，地上佈滿一粒粒從樹上掉下的小果實，爸爸同Timtam仔「玩鬥快」撿小果實給媽媽，玩到跑來跑去很開心。我從中告訴他：「小果實是從樹上掉下來的，會開花結果！」

有天，我們跟長輩去同一個公園，Timtam仔一見到小果實即刻撿來給我，又在周圍撿，長輩馬上開罵：「哎呀！做咩執垃圾呀！好污糟㗎！唔好執呀！再執！返屋企唔准玩喇！」有時候我會很無奈，為什麼不可以玩完之後再清潔？為什麼一定要用正常的方法去玩？為什麼小朋友一不聽話就要用藤條打？

Timtam仔喜歡撿從樹上掉落的小果實給媽媽。（作者提供）

今天我媽去了旅行，我帶Timtam仔去娘家玩。家裏有五把縮骨遮讓Timtam仔發現了，他全部拿出來，逐一研究如何打開它。我看見後沒有阻止他，但我一直在旁指導他怎樣去打開。之後我問：「做咩要開遮呀？」他說：「雨雨」、「遮遮」，然後笑着舉高雨傘給我看，笑得很開心，很滿足！

Trouble Two的小孩子對世界充滿好奇心，我不是放養小孩，只是把規範拉闊一點，給他們更多空間去探索，自己再多一點耐性去教導，他們學到的，感受到的一定會更多！

終於打開雨傘的Timtam仔，笑得很開心，很滿足！（作者提供）

作者簡介：Timtam仔的成長日誌

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【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【Trouble Two】媽媽耐性的挑戰」​】

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