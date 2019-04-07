幼稚園生社交重要過學業　5種必須懂得的溝通技巧｜博士媽媽

【讀者來稿】最近許多朋友討論，子女在幼稚園中學會什麼最重要，有些家長著重小朋友的學術發展，幾歲人仔便要看懂過百字、懂得加減乘除運算。這些現象一點也不誇張，不過有研究指出，小朋友在幼稚園中學到的社交技巧及解難能力，較他們學會的學術知識更為重要，這些軟實力甚至影響到他們的成人階段。這次和大家分享，孩子在幼稚園應學會的五種社交技巧。

（GettyImage） （一）如何與其他小朋友玩耍 小朋友與別人一起玩耍其實是一門藝術，也是學習與人溝通工具。在玩耍過程，小朋友之間或會有不同的意見，如玩集體遊戲，當中更講求大家的合作性，小朋友之間有不同意見時，也不能一個人「話晒事」，孩子要學習如何協商及達成共識。現今有不少家庭只得一個孩子，學會與人溝通、懂得尊重別人，甚至和而不同等，是非常重要。 （二）遇問題時如何解難 許多家長對孩子照顧周到，所有事情為他們準備好，甚至連孩子答問題，家長也緊張得爭著答。但孩子要生活在社會中，必須具有解難能力。在孩子幼兒階段，家長可嘗試從旁觀察，讓孩子遇困難時，鼓勵他們思考及找出解決方法。即使孩子在過程中或會出錯又或有困難，家長們要忍心，千萬別插手協助，否則這種育兒方法，愛孩子反變成害了孩子。

（三）如何了解自己和其他人的感受

小朋友若更了解自己的情緒和性格，對他們成長有莫大幫助，這樣可避免孩子養成公主病／王子病的惡習，多從別人的處境及角度出發，這種以心為心的態度，實在難能可貴。

（GettyImage） （四）如何幫助別人 別小看小朋友年紀雖小，他們一樣可以借助自己的能量，幫助其他有需要的人。讓孩子幫助別人不一定要是驚天地的事，可以簡單如在地鐵上見到婆婆、公公，鼓勵孩子主動讓坐；又或見到別人跌了東西，幫忙拾起等，孩子在幼稚園階段培育他們不要只關心自己，還需關顧其他人的需要，養成樂於助人的習慣。正所謂助人為快樂之本，小朋友幫助到別人，也會感到快樂及有成功感，從而養成愛幫助別人的習慣。 （五）如何教育孩子管理個人慾望 在物質豐富的年代，許多小朋友經常買新玩具，又或想要許多東西，但實際這些玩具或物件是否真的需要呢？在幼稚園階段，家長應教育小朋友「想要」與「需要」的分別，不要盲目滿足小朋友的需要。心理學教授沃爾特‧米歇爾（Walter Mischel）曾帶領學生於史丹佛大學的附設幼稚園進行一個測試，研究人員讓接受測試的孩子單獨留在房間內，並將一塊棉花糖留給他，然後告訴孩子：「我會離開15分鐘，如果這段期間你沒有把棉花糖吃掉，那我就再給你一塊。」該教授之後追蹤這群小朋友的成長，結果發現當初能忍住不吃棉花糖的孩子，無論是學業、經濟、健康、甚至人際關係的成就都比較高。在幼稚園階段中，小朋友可透過遊戲如角色扮演等，學習這種技巧。 幾歲人仔在幼稚園階段學習如何待人接物，這些軟實力更為重要，甚至成為他們將來成功的關鍵。

作者簡介：秦蓁博士 Joyce chun（專頁：博士媽媽） 香港大學言語及聽覺科學系博士，身兼言語治療師、新加坡卓薈國際幼稚園校監、社企創辦人於一身，育有兩仔一女，愛鑽研孩子成長，常透過小把戲訓練學生及孩子，開設「博士媽媽」facebook專頁，與家長分享育兒心得

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