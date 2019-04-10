【湊B教室14】搓頭改變頭型非好方法　兒科醫生解構嬰兒頭骨發展

BB的頭型與成年人不一樣，家長很多時會擔心BB後腦較平, 很多長輩都說只要在嬰兒時多搓搓頭部，就能為頭部塑型。兒科專科醫生溫靖宇表示嬰兒的頭骨的頭骨的確會因外力改變型狀，但同時強調日常生活中的搓頭無必要，亦不建議，因為如用力不當，有機會影響嬰兒頭部或腦袋。

溫醫生解釋初生嬰兒的頭骨構造與成人不一樣，頭骨並非「一塊過」，而是由數塊骨組成，骨與骨之間有兩個俗稱「腦筍」的虛位，「這特別的構造有兩個作用，一是分娩時能更易於經過媽媽的產道，二是方便嬰兒在出生至兩歲間整個腦部、頭圍和頭骨的急速發展，虛位在大約歲半到兩歲前便會完全合上，頭顱骨亦變回一塊完整的頭骨。」 就著嬰兒頭骨的可塑性來看，的確可以通過外力來改變形狀，但溫醫生強調並不建議，因為如用力不當，隨時會傷害到嬰兒，更有可能對腦袋造成壞形響。

溫醫生指出嬰兒適合使用薄枕頭。 除了用手搓頭，有家長會選用中間有凹位的枕頭，又或定時替睡著的嬰兒轉轉頭的方向，希望減少給後腦壓力，以免「睡扁」。溫醫生就指出，「初生嬰兒其實不太需要用枕頭，因為嬰兒的後尾枕枕骨較為突出，如果再提供一個厚枕頭，會讓嬰兒的頸骨向前屈得較嚴重，有機會影響呼吸狀況，因此中間凹陷的設計是為頸部提供少許承托，同時避免枕骨被墊起。而另一方面, 初生嬰兒頭幾個月頭頸部力度及轉身能力未成熟, 過多的枕頭或會增加掩蓋嬰兒口鼻及阻礙呼吸的風險。」 如果家長不希望嬰兒的後腦過於扁平，溫醫生建議幫助嬰兒多轉換睡覺姿勢、確保不要經常側睡某一方向已很足夠。

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